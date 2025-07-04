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РДП Инновации EcoRouter


EcoRouter: IP/MPLS-маршрутизатор — программно-аппаратный комплекс (ПАК), построенный на операционной системе EcoRouterOS. Предназначен для выполнения критически важных функций в сетях операторов связи и корпораций с развитой собственной сетевой архитектурой на уровнях агрегации, дистрибуции, ядра, границы сети и др.

УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК 2
17.01.2017 RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж 1
11.01.2017 Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
17.11.2016 «Ростелеком» вложил 130 млн в производителя российского «железа» 1
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
27.10.2016 Продукты «РДП.ру» включены в Реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

РДП Инновации и организации, системы, технологии, персоны:

RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 31 11
Ростелеком 10024 3
Microsoft Corporation 24930 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
Google LLC 12009 2
Intel Corporation 12350 2
Базальт СПО - BaseALT 722 2
Softline - Софтлайн 3031 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2158 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 440 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Docsvision - ДоксВижн 1017 1
Seldon - Селдон 17 1
Movavi - Мовавика 30 1
Atrinity - Атринити 21 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1810 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Телеком-защита 53 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Apple Inc 12325 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Информсвязь Казахстан 3 1
Xiaomi 1838 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
8557 1
X Corp - Twitter 2889 1
Commvault 176 1
Telegram Group 2286 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 175 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 10 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1804 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1271 1
Uber 333 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7755 1
Газпром ПАО 1377 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1709 1
Coursera 58 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Airbnb 93 1
Новатэк Новафининвест 56 1
Лента - Сеть розничной торговли 2169 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5091 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4659 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2217 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4511 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6509 7
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 694 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26243 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 4
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7816 3
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RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 308 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12950 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 150 2
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 93 2
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 130 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16386 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16444 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8988 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7715 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3841 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10915 2
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3584 2
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Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1650 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 2
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 39 2
PIM - Protocol Independent Multicast - мультикастинг не зависящий от протокола - семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей 22 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4956 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1803 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1487 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 849 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4223 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2365 1
RDP.RU - EcoNAT - система управления и мониторинга 5 3
РДП Инновации - EcoRouterOS 4 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1853 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 40 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 201 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 770 1
Microsoft Windows 10 1821 1
Microsoft Office 3843 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 804 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 844 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 886 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5521 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 79 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 382 1
Intel x86 - архитектура процессора 1923 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Abbyy Compreno 20 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 507 1
Microsoft Edge - браузер 2003 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Google Chrome - браузер 1602 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 312 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 181 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3351 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Новые облачные технологии - МойОфис 830 1
Microsoft Windows 16005 1
Google Cloud Services 229 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 1
IBM API Connect 10 1
Никулин Сергей 23 7
Гузаков Николай 6 2
Говорунов Алексей 2 2
Нечипорук Евгений 2 2
Лиман Марк 2 2
Семчук Михаил 2 2
Путин Владимир 3260 1
Сергунина Наталья 369 1
Шадаев Максут 1066 1
Массух Илья 234 1
Бетсис Павел 100 1
Марич Игорь 18 1
Елистратов Николай 90 1
Нестеров Алексей 145 1
Баксов Алексей 1 1
Чаркин Евгений 299 1
Филатов Андрей 114 1
Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 216 1
Богачев Игорь 180 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Климарев Михаил 48 1
Кулин Филипп 52 1
Евраев Михаил 262 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Гусев Дмитрий 72 1
Сушкевич Антон 67 1
Николау Лев 10 1
Размахаев Сергей 42 1
Меньшов Кирилл 126 1
Дергилёв Никита 44 1
Ермолаев Артем 378 1
Вышлов Андрей 23 1
Леонов Владимир 17 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Лопухов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 722 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2338 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4127 1
Казахстан - Республика 5686 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3081 1
Ближний Восток 2994 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 1
Америка Южная 860 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9344 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1284 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8782 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14332 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5145 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2553 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5082 2
Образование в России 2411 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5996 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5634 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 227 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25022 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3113 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3029 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 391 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10286 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9197 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6328 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8296 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16853 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 905 1
Энергетика - Energy - Energetically 5300 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8032 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1136 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 316 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3443 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Vanson Bourne 49 1
Новотех УЦ 5 2
Базальт СПО - Альт академия 27 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
МКЭиИТ - Мурманский колледж экономики и информационных технологий 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1154 2
CNews AWARDS - награда 530 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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