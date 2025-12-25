Разделы

EcoRouter открыл учебно-исследовательскую лабораторию в Губкинском университете

Компания EcoRouter (ООО «РДП Инновации»), российский производитель универсального телекоммуникационного оборудования операторского класса, и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина объявляют об открытии учебно-исследовательской лаборатории сетей и систем передачи информации на базе решений EcoRouter. Об этом CNews сообщили представители EcoRouter.

На базе учебной площадки профильную подготовку будут проходить более 100 студентов в год. Лаборатория позволит будущим сетевым инженерам получить практические компетенции, необходимые для работы с современным отечественным сетевым оборудованием и актуальными программными продуктами.

Компания EcoRouter предоставила для лаборатории программные решения и оборудование, необходимые для отработки практических навыков. Уже сегодня на базе лаборатории ведется научная работа, проходят учебные занятия для студентов, мастер-классы для ИТ-специалистов и мероприятия по профессиональной ориентации.

В церемонии открытия приняли участие проректор по учебной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Владимир Кошелев, генеральный директор EcoRouter (ООО «РДП Инновации») Николай Гузаков, а также преподаватели университета и эксперты компании.

«Интенсивное развитие технологий и стремительное обновление рынка телекоммуникационных решений является серьезным вызовом для системы образования. Сотрудничество с ведущим производителем телекоммуникационных решений позволяет повышать эффективность практической подготовки будущих сетевых инженеров и готовить специалистов к решению сложных задач в нефтегазовой отрасли», — отметил Владимир Николаевич Кошелев.

«EcoRouter уделяет большое внимание развитию продуктов и поддержанию высокого уровня экспертизы ИТ-специалистов заказчиков, в том числе компаний топливно-энергетического комплекса, сети которых относятся к объектам критической информационной инфраструктуры. Сотрудничество с Губкинским университетом позволяет со студенческой скамьи готовить кадры, способные решать задачи импортозамещения благодаря глубокому знанию отечественных технологий и практическим навыкам работы с российским сетевым оборудованием», — отметил Николай Гузаков.

Открытие лаборатории в партнерстве с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина является важным этапом реализации стратегии EcoRouter по развитию сотрудничества с образовательными организациями. Компания регулярно обновляет линейку учебных курсов для студентов и преподавателей, ориентированных на работу с современными отечественными сетевыми решениями.

В настоящее время более 100 вузов и колледжей по всей России подписали соглашения о сотрудничестве с EcoRouter. Компания также поддерживает проведение всероссийских чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» и оказывает содействие в проведении демонстрационного экзамена — обязательной формы аттестации по компетенции «Сетевое и системное администрирование».

