Получите все материалы CNews по ключевому слову
РДП Инновации EcoRouterOS
ПО EcoRouterOS внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 05.09.2016 № 1676
УПОМИНАНИЯ
РДП Инновации и организации, системы, технологии, персоны:
|RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 28 3
|Intel Corporation 12440 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1823 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1362 1
|Телеком-защита 53 1
|Никулин Сергей 23 3
|Пожидаев Николай 85 1
|Никифоров Дмитрий 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386807, в очереди разбора - 729546.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.