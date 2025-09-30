Разделы

РДП Инновации EcoRouterOS


ПО EcoRouterOS внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 05.09.2016 № 1676

УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 Hadal Project и EcoRouter — бесшовная миграция на российские технологии 1
18.01.2022 Серверы Sitronics Group совместимы с российской ОС EcoRouterOS для объектов критической инфраструктуры 1
14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК 1
11.01.2017 Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter 1
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

РДП Инновации и организации, системы, технологии, персоны:

RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 28 3
Intel Corporation 12440 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1823 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1362 1
Телеком-защита 53 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4705 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5157 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 712 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 365 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26704 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3910 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9544 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31409 2
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 122 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2602 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6566 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 192 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4209 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 310 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21613 1
Компьютеризация - Безвентиляторное пассивное охлаждение 15 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7359 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1712 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1784 1
PIM - Protocol Independent Multicast - мультикастинг не зависящий от протокола - семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей 22 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 535 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2517 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 261 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 704 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 155 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 864 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 96 1
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 130 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6545 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 70 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 125 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9166 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21536 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6834 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55548 1
РДП Инновации - EcoRouter 13 3
Никулин Сергей 23 3
Пожидаев Николай 85 1
Никифоров Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 153673 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54078 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19919 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9828 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8843 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1177 1
