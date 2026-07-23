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OSPF Open Shortest Path First Протокол динамической маршрутизации

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 Свернув собственную разработку межсетевых экранов, «Ростелеком» теперь ищет их поставщика на стороне 1
20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации 1
08.07.2026 Kaspersky NGFW получил крупнейшее обновление с момента запуска 1
01.07.2026 Eltex запускает производство промышленных коммутаторов с поддержкой PTP и PRP для сетей АСУ ТП 1
20.05.2026 Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux 1
14.05.2026 Обновление «Альт Виртуализации 11.1 редакция PVE»: правила высокой доступности, улучшения в сетях SDN, формат OCI для контейнеров 1
07.05.2026 Eltex обновил систему управления сетевым оборудованием ECCM до версии 2.7 1
13.04.2026 Компания Ideco представила обновление межсетевого экрана Ideco NGFW Novum 1
30.03.2026 Eltex запустил в серийное производство мощный ЦОД-коммутатор MES5320-24 1
26.02.2026 Eltex расширяет линейку ЦОД-решений и запускает в производство коммутатор MES5320-24 1
22.12.2025 D-Link начала продажи коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 с новым ПО 1
26.11.2025 МТУСИ и Gelarm подготовят ИТ-специалистов по мониторингу данных в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах 1
22.10.2025 Eltex начинает серийное производство промышленного коммутатора для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных 1
22.09.2025 Группа Rubytech представляет Модуль балансировки нагрузки Скала^р для обеспечения отказоустойчивости ИТ-систем бизнеса 1
11.09.2025 L3-коммутаторы Origo OS3228 и OS3254 получили сертификат соответствия средств связи 1
02.09.2025 UserGate запускает Data Center Firewall для корпоративных клиентов 1
12.05.2025 Solar NGFW 1.6: автоматизация процессов, расширенная защита сетевой инфраструктуры и до 2000 сигнатур от «Солара» «под капотом» 1
31.03.2025 D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 1
27.03.2025 UserGate NGFW обновлен до версии 7.3.0 1
27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
21.03.2025 Innostage внедрила импортонезависимый NGFW для защиты персональных данных коммерческой компании в облачной среде 1
13.03.2025 Для улучшенной защиты сети Enterprise компаний выпустили новый релиз Ideco NGFW 19 1
13.03.2025 VAS Experts настроил СКАТ DPI в качестве пограничного маршрутизатора 1
11.03.2025 Yadro представила новый высокопроизводительный коммутатор 1
18.02.2025 ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 1
20.01.2025 Eltex начала производство мультигигабитного коммутатора доступа с возможностью резервирования питания 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
01.10.2024 Масштабное обновление Solar NGFW 1.4: с централизованным управлением, поддержкой GeoIP и улучшенным интерфейсом 1
04.09.2024 Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли 1
13.08.2024 Завершена разработка магистрального маршрутизатора ME5210S 1
06.08.2024 АО «ИВК» оснастил подразделения ПАО «Роснефть» программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К» 1
08.07.2024 Росреестр закажет средства защиты информации на миллиард 1
05.01.2024 РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
27.10.2023 «Аэродиск» и Sofinet запускают технологическое партнерство 1
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
31.07.2023 X-Com расширила портфель российских сетевых решений 1
28.03.2023 Вышел релиз ФСТЭК-версии Ideco UTM 1

Публикаций - 110, упоминаний - 114

OSPF и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 17
Eltex - Предприятие Элтекс 273 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
D-Link - Д-Линк Трейд 395 10
Cisco Systems 5372 7
Ростелеком 10948 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 6
Ideco - Айдеко 123 5
Microsoft Corporation 25775 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Fortinet 452 5
Код Безопасности 812 5
Palo Alto Networks 209 5
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Intel Corporation 12811 4
Check Point Software Technologies 829 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Qtech - Кьютэк 211 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Broadcom - VMware 2610 3
Dell EMC 5180 3
Huawei 4676 3
Oracle Corporation 7074 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Google LLC 12688 2
SonicWall 59 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 2
WatchGuard Technologies 76 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 2
Sofinet - Софинет 9 2
ORIGO 18 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
HP Inc. 5883 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Резонанс НПП 407 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Роснефть - РН-Уватнефтегаз 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Газпром нефть 725 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OpenFabrics Alliance 3 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 180 74
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 43
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 38
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 34
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 34
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 34
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 34
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 33
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 31
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 30
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 30
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 29
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 27
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 27
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 23
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 38 22
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 22
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 21
Маршрутизация - Routing 607 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 19
PIM - Protocol Independent Multicast - мультикастинг не зависящий от протокола - семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей 23 19
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 18
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 18
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 17
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 16
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 15
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 14
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 145 14
Linux OS 11533 17
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 14
D-Link LBD - Loopback Detection 33 6
D-Link ISM VLAN 15 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 5
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 4
UserGate MC - UserGate Management Center 27 4
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 4
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 4
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager - Eltex Configuration and Control Manager 22 4
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 3
Eltex MES - серия коммутаторов 14 3
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 4 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 3
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 11 3
D-Link D-View 10 3
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Microsoft Windows 16882 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 28 3
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 3
РДП Инновации - EcoRouter 16 2
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 40 2
iPerf - кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа - генератор TCP, UDP и SCTP трафика 7 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 5 2
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 2
D-Link Safeguard Engine 20 2
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 20 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
UserGate SUMMA 48 2
Nvidia - Mellanox Spectrum - коммутаторы 6 2
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 25 2
Ideco NGFW 52 2
Kaspersky NGFW 17 2
Хомутов Дмитрий 62 3
Прямов Кирилл 21 3
Иванов Владимир 68 2
Немошкалов Александр 11 2
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Ерохин Сергей 38 1
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Зенкин Денис 263 1
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Марьюшкин Павел 2 1
Цибин Валерий 1 1
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Румянцев Станислав 5 1
Кальметьев Ильгиз 2 1
Гусев Артём 2 1
Кваша Екатерина 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 3
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Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 12
Металлы - Медь - Copper 862 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 49 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
SecPost 3 1
Asahi Shimbun 19 1
Wikipedia - Википедия 650 1
N+1 - Издание 188 1
Gartner - Гартнер 3658 3
Tolly Group 14 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Информзащита Учебный центр 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
LinuxWorld 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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