Индексная книга (каталог) CNews*
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OSPF Open Shortest Path First Протокол динамической маршрутизации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 110, упоминаний - 114
OSPF и организации, системы, технологии, персоны:
|Хомутов Дмитрий 62 3
|Прямов Кирилл 21 3
|Иванов Владимир 68 2
|Немошкалов Александр 11 2
|Никулин Сергей 25 2
|Чернов Иван 40 2
|Маннанов Альберт 11 2
|Орлов Максим 4 2
|Полухин Роман 13 2
|Головко Дмитрий 4 2
|Мылицын Роман 111 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Лукацкий Алексей 140 1
|Смирнов Максим 68 1
|Карасев Антон 22 1
|Антонов Павел 12 1
|Гущин Юрий 20 1
|Внутских Евгений 1 1
|Ерохин Сергей 38 1
|Шубин Сергей 25 1
|Архипкина Светлана 21 1
|Зискинд Леонид 6 1
|Урусов Виктор 157 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Щапов Олег 24 1
|Зенкин Денис 263 1
|Бутмалай Дмитрий 15 1
|Абаев Тахир 5 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Разумов Илья 13 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Литовченко Сергей 4 1
|Краишкин Сергей 1 1
|Марьюшкин Павел 2 1
|Цибин Валерий 1 1
|Ушанов Илья 10 1
|Румянцев Станислав 5 1
|Кальметьев Ильгиз 2 1
|Гусев Артём 2 1
|Кваша Екатерина 13 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|SecPost 3 1
|Asahi Shimbun 19 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|N+1 - Издание 188 1
|Gartner - Гартнер 3658 3
|Tolly Group 14 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.