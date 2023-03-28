Вышел релиз ФСТЭК-версии Ideco UTM

Компания «Айдеко» выпустила релиз ФСТЭК-версии межсетевого экрана Ideco UTM. Об этом CNews сообщили представители «Айдеко».

Новые возможности Ideco UTM 14 ФСТЭК

Новая платформа и компоненты на базе ядра Linux 5.18. Авторизация устройств по MAC-адресам (включая возможность IP+MAC-авторизации). Динамическая маршрутизация OSPF, BGP.

Новая отчетность по веб-трафику, трафику приложений и событиям безопасности (включая конструктор отчетов). Реализована возможность логирования срабатываний правил файрвола, событий прокси-сервера и срабатываний контент-фильтра.

Отправка логов системы предотвращения вторжений по syslog. LACP (агрегирование каналов). улучшенные возможности DHCP-сервера.

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Просмотр журналов системы в веб-интерфейсе с возможностью фильтрации данных (Мониторинг — Журналы). DDNS (интеграция с сервисом nic.ru). Новая версия модуля контроля приложений (улучшено определение протоколов, новые протоколы сервисов VK и «Яндекс»).

В доверенные добавлен сертификат Минцифры. Улучшена производительность программной платформы. Многочисленные улучшения веб-интерфейса (включая темную тему и центральный дашборд).

«В условиях ухода из России западных enterprise-вендоров NGFW-решений и усиления регулирования КИИ и защиты персональных данных, сертифицированные версии наших решений пользуются все большим спросом. Для крупных проектов по импортозамещению предъявляют очень высокие требования к функциональности продукта. В прошлом году наши разработчики максимально сконцентрировались на внедрении новых возможностей, необходимых enterprise-заказчикам. Сегодня мы рады представить сертифицированную версию, в которой сконцентрирован результат годовой работы наших специалистов и множество интересной большим клиентам функциональности - централизованное управление, расширенное логирование и отчетность, динамическая маршрутизация», – отметил директор компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов.