MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN

Во второй половине 2022 г. выйдут в предсерию высокопроизводительные коммутаторы MES5400-24, MES5400-48. Следующий шаг в эволюции коммутаторов Eltex – разработка MES5410-48 и MES5500-32 с интерфейсами 25 и 100 Гбит/с соответственно.

Все четыре коммутатора имеют возможность установки сменных источников питания и вентиляции Front-to-Back, также поддерживают статическую и динамическую маршрутизацию и позволяют создавать наложенные сети поверх физических с помощью технологии EVPN/VXLAN. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Интернет и услуги, связанные с ним, настолько интегрировались в жизнь человека, что играют определяющую роль в его досуге и работе. Например, многие не представляют жизнь без переписки в социальных сетях и мессенджерах, просмотра фильмов онлайн. В то же время бизнес, имеющий тенденцию к непрерывному расширению, не может выполнять поставленные задачи и развиваться без использования глобальных и частных сетей, облачных решений и выделенных серверов.

Все это напрямую зависит от того, насколько эффективно происходит взаимодействие с окружающим миром по сетевым каналам связи. Также важно, в какой степени сетевая инфраструктура способна расширяться. Увеличивающийся спрос на сетевые услуги со стороны потребителей и бизнеса заставляет операторов связи и владельцев ЦОД модернизировать существующие решения и повышать требования к сетевому оборудованию для его соответствия возрастающим нагрузкам. Согласно аналитике, в 2021 г. рост рынка телекома в России «…оказался одним из самых сильных в последние годы». Ожидается, что в 2022 г. он не уменьшится.

Отвечая на спрос, Eltex анонсирует четыре модели высокопроизводительных коммутаторов – MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32.

VXLAN Новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN

Предсерийное производство MES5400-24 и MES5400-48 планируется во II квартале 2022 г. Модели будут обладать 24 и 48 портами 1 Гбит/с (SFP) / 10 Гбит/с (SFP+). Пропускная способность 24- и 48-портовых моделей – 1,68 и 2,16 Тбит/с соответственно.

Коммутаторы MES5410-48 и MES5500-32 находятся в разработке. MES5410-48 будет оснащен 48 портами со скоростью до 25 Гбит/с (SFP28), что обеспечит общую пропускную способность до 3,6 Тбит/с. MES5500-32 – флагман Eltex, у которого будет 32 порта 40 Гбит/с (QSFP+) / 100 Гбит/с (QSFP28) с общей пропускной способностью 6,4 Тбит/с.

Модели MES5400-24, MES5400-48 и MES5410-48 также будут оснащены шестью производительными портами 40 Гбит/с (QSFP+) / 100 Гбит/с (QSFP28).

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Коммутационная матрица в MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48 и MES5500-32 позволит обрабатывать без потерь пакеты длиной от 128 байт. Коммутаторы будут оснащаться сменными источниками питания как переменного, так и постоянного тока. Добиться эффективного охлаждения устройств поможет вентиляция Front-to-Back. Возможность горячей замены источников питания и вентиляторов повысит отказоустойчивость систем в моменты неполадок с энергоснабжением и системой охлаждения. Доступно объединение коммутаторов в стек до восьми устройств.

MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – L3-коммутаторы. На них будет реализована как статическая маршрутизация, так и динамическая (OSPFv2, OSPFv3, RIP, IS-IS, BGP).

Главное нововведение в коммутаторах MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – реализация технологии EVPN/VXLAN. Она позволяет создавать наложенные сети (сервисы L2VPN/L3VPN) поверх физической L3-сети провайдера для изолированной передачи пользовательского трафика. При этом возможно гибко масштабировать и объединять между собой пользовательские сети вне зависимости от того, насколько они территориально удалены.

Программное обеспечение ECCM, разработанное Eltex, позволит легко управлять MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32, отслеживать их работу, быстро реагировать на возникающие неполадки, конфигурировать пользовательские сети с помощью EVPN/VXLAN. ПО постоянно совершенствуется – добавляются новые функции и расширяется список поддерживаемых устройств. ECCM включен в Реестр российского программного обеспечения.

MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы от Eltex, которые дадут заказчикам современные возможности формирования и обслуживания высоконагруженных сетей для улучшения качества предоставляемых клиентских услуг. Прежде всего они подойдут для работы в сетях оператора, ЦОД и развертывания производительных защищенных сетей на крупных предприятиях. К тому же MES5400-24, MES5400-48, МES5500-32 имеют статус ТОРП, поэтому они подходят для программ по импортозамещению. Во всех представленных коммутаторах реализована поддержка EVPN/VXLAN. Это позволит оптимизировать производительность ЦОД, а также сделает клиентские виртуальные сети более эффективными и безопасными, надежными и целостными.