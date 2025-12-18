Разделы

СОБЫТИЯ

18.12.2025 Российские коммутаторы показали отказоустойчивость и масштабируемость в независимых тестах 1
05.11.2025 Eltex представляет новое поколение магистральных маршрутизаторов ME для операторских и корпоративных задач 2
22.09.2025 «Аквариус» обновила сетевую операционную систему AqNOS 1
17.02.2025 «Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования 2
13.08.2024 Завершена разработка магистрального маршрутизатора ME5210S 2
21.02.2024 N3COM представляет обновленную линейку маршрутизаторов агрегации для мобильных операторов. 1
27.10.2023 «Аэродиск» и Sofinet запускают технологическое партнерство 1
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 2
31.07.2023 X-Com расширила портфель российских сетевых решений 1
07.04.2022 MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN 2
24.01.2022 Централизованное управление сетью ЦОД сокращает издержки и число ошибок 3
12.03.2021 Check Point Research: в 10 приложениях в Google Play найден опасный дроппер 1
07.11.2019 Aruba представила универсальную линейку коммутаторов для корпоративных сетей, филиалов и ЦОДов 1
08.07.2019 «Инфосистемы джет» провела модернизацию инфраструктуры 2
09.10.2018 Huawei и China Mobile Hong Kong создадут транспортную сеть с прицелом на 5G 2
15.05.2018 Huawei помогла CyberAgent создать сеть облачных центров обработки данных для анализа целей и намерений пользователей 1
22.11.2002 Россия заняла первое место по объемам продаж продуктов Check Point 1

Huawei 4225 3
Eltex - Предприятие Элтекс 196 3
Sofinet - Софинет 7 2
Check Point Software Technologies 801 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 2
Google LLC 12274 1
China Mobile Hong Kong Company Limited 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
ЮНИ 68 1
ЮНИ Корпорация 65 1
N3COM - Н3Ком 14 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 1
Pure Storage 54 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
HPE Aruba Networks 91 1
GitHub 972 1
TeamViewer 131 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
China Mobile 420 1
X-Com - Икс ком 170 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 187 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 10
VLAN - VxLAN - Virtual eXtensible Local Area Network - Виртуальная расширенная частная сеть - Функция виртуального расширения локальной сети 42 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73396 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3961 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 5
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 98 5
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 162 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3793 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 447 4
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 182 4
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных 20 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2362 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 2
PIM - Protocol Independent Multicast - мультикастинг не зависящий от протокола - семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей 23 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Маршрутизация - Routing 556 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18270 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 4
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager 12 2
S8 Capital - Aquarius AqNOS 6 2
Check Point VPN - Check Point Remote Access VPN 47 1
Google Firebase Analytics 21 1
Cisco ACI Multi-POD 6 1
Eltex MES - серия коммутаторов 11 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
uNetBuilder 1 1
N3COM - N3VIEW 7 1
Intel x86 - архитектура процессора 1985 1
Huawei NCE - Huawei Network Cloud Engine 9 1
HPE ArubaOS - Aruba OS-CX (AOS-CX) 4 1
Google Android 14712 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Huawei Cloud 66 1
Huawei ЦОД 4 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 71 1
Павленко Антон 18 1
Андронов Сергей 29 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
Wang Leon - Ван Леон 2 1
Sawadaishi Tomohiko - Савадаиси Томохико 1 1
Дрожжин Артем 10 1
Гусев Артём 2 1
Щепалин Олег 23 1
Елисеев Владимир 20 1
Зисман Александр 2 1
Володкович Вячеслав 103 1
Угорелов Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157178 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 1
Япония 13556 1
Европа Восточная 3122 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Европа 24649 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Fortune Global 100 142 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
