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VxLAN Virtual eXtensible Local Area Network Виртуальная расширенная частная сеть Функция виртуального расширения локальной сети
VxLAN и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 3
|Открытые системы ИД 174 2
|Security Compute Rating 5 3
|Security Compute Ratings 3 3
|Gartner - Гартнер 3561 3
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|Fortune Global 500 286 2
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