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VxLAN Virtual eXtensible Local Area Network Виртуальная расширенная частная сеть Функция виртуального расширения локальной сети



27.02.2025 «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space 1
11.12.2024 «Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером 1
22.08.2024 Импортозамещение систем виртуализации: что происходит на российском рынке? 1
24.07.2024 Intact модернизировал сетевую инфраструктуру компании «Акрихин» 1
07.11.2023 Время гиперконвергентных решений: как уйти от классической архитектуры 1
27.10.2023 «Аэродиск» и Sofinet запускают технологическое партнерство 1
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 1
31.07.2023 X-Com расширила портфель российских сетевых решений 1
05.07.2023 Cloud4Y подобрал отечественные аналоги западного ПО и «железа» 1
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 1
01.06.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery 1
07.04.2022 MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN 1
24.01.2022 Централизованное управление сетью ЦОД сокращает издержки и число ошибок 1
29.09.2021 IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN 1
10.03.2021 Решения Huawei легли в основу сетевой инфраструктуры музея «Дорога памяти» 1
06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу 1
12.10.2020 Платформа РУСТЭК получила новые возможности для управления ИТ-инфраструктурой, организации хранения и защиты данных 1
18.05.2020 Fortinet представила производительный межсетевой экран 1
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F 1
07.11.2019 Aruba представила универсальную линейку коммутаторов для корпоративных сетей, филиалов и ЦОДов 1
15.05.2018 Huawei помогла CyberAgent создать сеть облачных центров обработки данных для анализа целей и намерений пользователей 1
23.05.2017 ЦПИКС разработал платформу управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 1
20.01.2016 Александр Шибаев: Сети переезжают в облака 1
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 1
09.10.2014 ETegro Technologies представила свои новые продукты для дата центров 1
27.02.2014 DSCon предлагает адаптеры InfiniBand и Ethernet семейства ConnectX-3 Pro от Mellanox 1
04.09.2013 HP и VMware предложат решение по унификации управления сетями ЦОДов 1
25.04.2013 Avaya представила новые технологии для коммутируемых сетей 1
24.07.2012 VMware купила разработчика сетей будущего 1
11.07.2012 Dell Force10: подробно о решении для ЦОДов и корпораций 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

VxLAN и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2378 8
Dell EMC 5037 5
Cisco Systems 5125 4
Fortinet 391 3
HP Inc. 5694 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1212 3
Huawei 3958 2
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 60 2
Google LLC 11836 2
Brocade Communications Systems 242 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Intel Corporation 12225 2
Amazon Inc - Amazon.com 3016 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 2
Eltex - Предприятие Элтекс 156 2
Открытые технологии 702 2
Microsoft Corporation 24682 2
Sofinet - Софинет 7 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 2
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Meta Platforms - Facebook 4446 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
SAS Institute 976 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
AT&T Inc 1681 1
Nvidia - Mellanox Technologies 90 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 198 1
Palo Alto Networks 148 1
DreamHost 5 1
Zynga Game Network 132 1
HPE Networking - HPE ProCurve 80 1
Бифит - Bifit 84 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
HPE - Juniper Networks 427 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
DSCon - Distribution Service Consulting 40 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 2
eBay Inc 1622 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
МК Рустек 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 11
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 462 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 9
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 117 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2504 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2083 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2793 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 7
VPN - EVPN - Ethernet Virtual Private Network - EVPN-VXLAN - Ethernet VPN-Ethernet Virtual Extensible LAN 14 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3771 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4112 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2742 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 583 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 5
OpenStack 492 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 5
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 5
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NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 216 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 146 4
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 19 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 3
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 3
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 2
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 13 2
Brocade SDN Controller 5 2
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 2
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 2
Brocade Fabric Vision 5 2
Brocade Network Subscription 2 2
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 2
Intel x86 - архитектура процессора 1866 2
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 2
Microsoft Windows 15738 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 2
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 12 2
Huawei ЦОД 4 1
Brocade vADC - Brocade Virtual Application Delivery Controller 1 1
Brocade Network Maturity Model 1 1
Brocade ADC - Brocade Application Delivery Controllers 1 1
Huawei CloudEngine - Huawei CE - Серия коммутаторов 11 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
ETegro Eos - серия коммутаторов 3 1
Huawei Cloud 60 1
NetApp E-Series СХД 84 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1347 1
Apache Hadoop 433 1
Broadcom - VMware vSphere 564 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 280 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
Huawei VRP - Huawei Versatile Routing Platform 2 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Intel Xeon E 192 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
Черевков Алексей 11 1
Wang Leon - Ван Леон 2 1
Шибаев Александр 18 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Грин Диана 9 1
Гришин Александр 24 1
Ефремов Сергей 18 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 182 1
Greene Diane - Грин Диана 19 1
Ефанов Дмитрий 5 1
Антоненко Виталий 2 1
Horowitz Ben - Хоровиц Бен 5 1
Sawadaishi Tomohiko - Савадаиси Томохико 1 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
Гусев Артём 2 1
Осмоловский Олег 1 1
Maritz Paul - Моритц Пол 28 1
Смирнов Иван 21 1
Володкович Вячеслав 97 1
Устюжанин Александр 11 1
Mayer Bethany - Майер Бетани 8 1
Белов Артем 1 1
Мензовитый Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 12
Япония 13311 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Евразия - Евразийский континент 611 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Германия - Федеративная Республика 12711 1
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Европа 21812 1
США - Калифорния 4631 1
Россия - УФО - Свердловская область 1522 1
Турция - Турецкая республика 2376 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2413 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2137 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 2
Английский язык 6664 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4390 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2449 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5687 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8664 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 736 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 555 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 1
Энергетика - Energy - Energetically 5132 1
Металлы - Медь - Copper 796 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4170 1
Открытые системы ИД 174 2
Security Compute Rating 5 3
Security Compute Ratings 3 3
Gartner - Гартнер 3561 3
IDC - International Data Corporation 4911 2
Fortune Global 500 286 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
Короткая ссылка

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