Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером

Российская компания «Даком М», разработчик программного обеспечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры, представит отечественный проприетарный SDN-контроллер в новой версии платформы виртуализации SpaceVM 7. Решение станет альтернативой VMware NSX: упростит настройку маршрутизации и откроет широкие возможности для управления виртуальными сетями уровней L2 и L3. Новая версия будет доступна заказчикам в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В будущем релизе SpaceVM 7 компания «Даком М» представит ряд изменений, делающих платформу виртуализации более функциональной и адаптивной для пользователей.

Благодаря новому интегрированному в SpaceVM SDN-контроллеру пользователи получают доступ к управлению сетевыми интерфейсами узлов кластера, разделению трафика управления и трафика виртуальных сетей, а также микросегментации для точечной фильтрации трафика каждой виртуальной машины. Дополнительно будет поддерживаться инспекция сетевого трафика (Deep Packet Inspection), а также его захват для анализа. Эти функции обеспечивают производительность, повышают отказоустойчивость сети и дают больше возможностей для управления сетевыми потоками.

Платформа SpaceVM 7 также упрощает управление сетями за счет внедрения прозрачной виртуальной сети. Благодаря интеграции с VxLAN пользователи могут настраивать масштабируемые сети и подключать их к внешним системам без необходимости углубляться в детали физической инфраструктуры.

Одним из ключевых улучшений в новой версии станет поддержка как статической, так и динамической маршрутизации. Использование протокола BGP упрощает управление сложными сетевыми взаимодействиями и обеспечивает большую пропускную способность, что особенно важно для крупных предприятий.

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса
Бизнес

Изменения платформы будут реализованы на архитектурном уровне с использованием языка Go и интеграции RabbitMQ, что позволит улучшить надежность и производительность, а также сократить задержки в работе сети, повысить скорость синхронизации и стабильность работы всей инфраструктуры.

SpaceVM 7 сохранит интуитивно понятный веб-интерфейс, который позволит управлять всеми аспектами облачной инфраструктуры, сетевых подсистем и виртуальных рабочих столов через единую панель.

«Спрос на российские облачные решения в 2023 г. вырос на треть и продолжает расти благодаря цифровизации и уходу зарубежных конкурентов. Облачные сервисы стали многомиллиардным рынком, где ключевым вызовом остается замена импортных решений на функциональные отечественные аналоги. Компания «Даком М» активно отвечает на этот запрос, модернизируя платформу SpaceVM. В течение 2025 г. планируется внедрение глубокой сегментации сетей, анализа трафика (DPI) и динамической маршрутизации, что позволит гибко конфигурировать платформу к нуждам бизнеса», – отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Нейросети убивают Open Source. Разработчики больше не пишут код, они чинят ошибки, которые нафантазировал искусственный интеллект

Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще