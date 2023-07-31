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X-Com расширила портфель российских сетевых решений

X-Com получила партнерскую авторизацию компании Sofinet – российского разработчика и поставщика сетевого оборудования. В рамках сотрудничества X-Com обеспечит поставку, внедрение, сервис и техническую поддержку оборудования вендора.

Коммутационное оборудование Sofinet разработано с учетом современных требований к построению мультисервисных сетей корпоративного уровня.

Продуктовый портфель вендора, включающий коммутаторы ядра, коммутаторы доступа, высокопроизводительные коммутаторы ЦОД и оптические модули, закрывает все потребности заказчиков при построении масштабируемых сетей и в проектах импортозамщения.

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Импортонезависимость

Коммутаторы Sofinet поддерживают работу сетевых технологий и функциональность уровня L3, включая протоколы RIP, OSPF, BGP, PIM. Коммутаторы ЦОД поддерживают технологии VXLAN и EVPN. Сервисный центр вендора предлагает консультации по вопросам, связанным с приобретением, настройкой и эксплуатацией оборудования и обеспечивает его техническую поддержку.

Штат X-Com включает presale-экспертов, сетевых инженеров и технических специалистов, сертифицированных Sofinet. В качестве многопрофильного системного интегратора X-Com обеспечивает консалтинг в области подбора и внедрения оборудования вендора, быстрое развертывание сетей на его основе, их сервисное обслуживание и техническую поддержку.

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