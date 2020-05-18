Fortinet представила производительный межсетевой экран

Fortinet объявила о еще одном достижении способствующем обеспечению высочайшей по данным компании производительности в отрасли. Функционирующи на базе NP7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности, необходимых для современных и будущих сетей.

«В последние недели нехватка производительности и масштабируемости интегрированных межсетевых экранов и VPN-решений поставили перед организациями задачу масштабировать свои инициативы по обеспечению безопасного удаленного доступа. Организации, использующие традиционные межсетевые экраны, не смогли масштабироваться между несколькими приложениями и были вынуждены обновить существующие или даже установить полностью отдельные устройства. FortiGate 4200F, оснащенный нашим сетевым процессором 7 поколения (NP7), обеспечивает производительность, в 10 раз превышающую производительность решений в той же ценовой категории, и создает новую парадигму продуктивности сетевой безопасности. Наша способность поставлять самые мощные межсетевые экраны на рынке означает, что мы либо можем значительно превзойти ожидания клинтов при той же цене, что и у конкурентов, либо обеспечить им возможность тратить меньше на достижение необходимой производительности» – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

В любой момент организации должны иметь возможность расширять и адаптировать свою сетевую безопасность к изменяющимся условиям бизнеса. Независимо от того, перестраивает ли организация свою сеть для внезапной поддержки удаленной работы или использует цифровые инновации, производительность и масштабируемость являются ключевыми факторами. К сожалению, множество имеющихся решений в области кибербезопасности просто не в состоянии обеспечить скорость и масштабность по цене, которую может себе позволить большинство компаний. Это связано с тем, что производители средств обеспечения безопасности просто не вкладывают ресурсы в технологии, необходимые для того, чтобы с минимальными затратами удовлетворять требованиям современного цифрового рабочего места. Это вынудило организации приобретать решения для обеспечения кибербезопасности с минимальным запасом производительности и масштабируемости. В результате, когда происходит критическое событие или рынок требует цифровых инноваций, межсетевые экраны становятся «бутылочным горлышком», а не драйвером возможностей.

Для обеспечения безопасности, соответствующей масштабу и требованиям к производительности, предъявляемым современными реалиями центров обработки данных, Fortinet представляет FortiGate 4200F, новейшее дополнение к портфелю высококлассных межсетевых экранов. Являясь неотъемлемой частью Fortinet Security Fabric, FortiGate 4200F был специально разработан для обеспечения инновационного, ориентированного на безопасность сетевого подхода, который бесшовно интегрирует безопасность в сетевые ресурсы компании. Аппаратное ускорение FortiGate 4200F с помощью сетевого процессора NP7 седьмого поколения Fortinet обеспечивает уровень Security Compute Ratings в 5-15 раз выше, чем у сопоставимых решений конкурентов. Ниже представлено сравнение лучших брандмауэров на рынке с FortiGate 4200F.

С такими показателями производительности FortiGate 4200F обеспечивает сверхбыстрое межсетевое экранирование, ускоренную внутреннюю сегментацию и масштабируемые решения для удаленной работы, защищая переферию и ядро центра обработки данных в различных случаях использования.

FortiGate 4200F, оснащенный процессором 7 поколения (NP7) компании Fortinet, радикально увеличивает скорость, масштабируемость и производительность крупных корпоративных центров обработки данных. 4200F обеспечивает высочайшую производительность и масштабируемость для безопасного внедрения цифровых инноваций и удовлетворения высочайших требований к емкости и производительности критически важных бизнес-операций в широком спектре вертикальноинтегрированных и крупных предприятий, работающих в таких сферах, как финансовые услуги, здравоохранение, образование, передовые исследования и высокоскоростной e-commerce.

Ниже приведены несколько примеров использования FortiGate 4200F.

Финансовые организации, создающие масштабируемый удаленный доступ: в этом постоянно меняющемся мире клиенты из разных отраслей все чаще позволяют удаленным сотрудникам быстро подключаться к сети – скорость тождественна производительности. FortiGate 4200F предлагает самый высокий в отрасли Security Compute Rating – 10х для производительности, зашифрованной по протоколу IPsec, и позволяет организациям обеспечить непрерывность бизнеса при сохранении текущих операций.

Крупные производственные и энергетические компании, управляющие рисками внутренней безопасности. Уменьшение площади атак, особенно в современных динамичных условиях, необходимо для защиты критически важных приложений и инфраструктуры. Обеспечение надежного доступа и достижение соответствия нормативным требованиям требует от предприятий масштабной сегментации. FortiGate 4200F имеет рейтинг Security Compute Rating 5x для проверки SSL (включая TLS 1.3) и обеспечивает лучшее в отрасли соотношение цены и производительности.

Высокоскоростные провайдеры услуг электронной розничной торговли и электронной коммерции, обрабатывающие всплески соединения на основе событий: управление ранее невиданными уровнями пропускной способности и поддержка до десятков миллионов подключений пользователей в секунду являются обязательными для виртуального бизнеса. FortiGate 4200F с a Security Compute Rating 15x для соединений в секунду обеспечивает высокопроизводительную защиту для удовлетворения растущих потребностей бизнеса без ущерба для удобства работы пользователей. Благодаря 8-кратному коэффициенту вычислений в области безопасности, FortiGate 4200F обеспечивает необходимое межсетевое экранирование для широкого круга онлайновых компаний.

Передовые фармацевтические исследования, нефтегазовые и правительственные организации, нуждающиеся в поддержке огромных потоков данных. Современным центрам обработки данных трудно обеспечить безопасную передачу огромных наборов данных (например, файлов объемом 1 ТБ) для таких видов деятельности, как моделирование AI/ML, используемое в рамках передовых научных исследований. FortiGate 4200F позволяет осуществлять быструю передачу больших наборов данных, поддерживая многочисленные слоновьи потоки со скоростью 100 Гбит/с.

Облачные провайдеры и крупные предприятия, которые должны сегментировать массивно масштабируемые виртуальные сети. Типичные продукты безопасности, использующие программные решения Virtual Extension LAN (VXLAN), имеют низкую производительность и высокую задержку, что увеличивает время обслуживания. FortiGate 4200F предлагает аппаратное ускорение VXLAN для обеспечения безопасной и сверхбыстрой связи без влияния на производительность.