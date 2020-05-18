Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Fortinet представила производительный межсетевой экран

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Fortinet объявила о еще одном достижении способствующем обеспечению высочайшей по данным компании производительности в отрасли. Функционирующи на базе NP7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности, необходимых для современных и будущих сетей.

«В последние недели нехватка производительности и масштабируемости интегрированных межсетевых экранов и VPN-решений поставили перед организациями задачу масштабировать свои инициативы по обеспечению безопасного удаленного доступа. Организации, использующие традиционные межсетевые экраны, не смогли масштабироваться между несколькими приложениями и были вынуждены обновить существующие или даже установить полностью отдельные устройства. FortiGate 4200F, оснащенный нашим сетевым процессором 7 поколения (NP7), обеспечивает производительность, в 10 раз превышающую производительность решений в той же ценовой категории, и создает новую парадигму продуктивности сетевой безопасности. Наша способность поставлять самые мощные межсетевые экраны на рынке означает, что мы либо можем значительно превзойти ожидания клинтов при той же цене, что и у конкурентов, либо обеспечить им возможность тратить меньше на достижение необходимой производительности» – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

В любой момент организации должны иметь возможность расширять и адаптировать свою сетевую безопасность к изменяющимся условиям бизнеса. Независимо от того, перестраивает ли организация свою сеть для внезапной поддержки удаленной работы или использует цифровые инновации, производительность и масштабируемость являются ключевыми факторами. К сожалению, множество имеющихся решений в области кибербезопасности просто не в состоянии обеспечить скорость и масштабность по цене, которую может себе позволить большинство компаний. Это связано с тем, что производители средств обеспечения безопасности просто не вкладывают ресурсы в технологии, необходимые для того, чтобы с минимальными затратами удовлетворять требованиям современного цифрового рабочего места. Это вынудило организации приобретать решения для обеспечения кибербезопасности с минимальным запасом производительности и масштабируемости. В результате, когда происходит критическое событие или рынок требует цифровых инноваций, межсетевые экраны становятся «бутылочным горлышком», а не драйвером возможностей.

Для обеспечения безопасности, соответствующей масштабу и требованиям к производительности, предъявляемым современными реалиями центров обработки данных, Fortinet представляет FortiGate 4200F, новейшее дополнение к портфелю высококлассных межсетевых экранов. Являясь неотъемлемой частью Fortinet Security Fabric, FortiGate 4200F был специально разработан для обеспечения инновационного, ориентированного на безопасность сетевого подхода, который бесшовно интегрирует безопасность в сетевые ресурсы компании. Аппаратное ускорение FortiGate 4200F с помощью сетевого процессора NP7 седьмого поколения Fortinet обеспечивает уровень Security Compute Ratings в 5-15 раз выше, чем у сопоставимых решений конкурентов. Ниже представлено сравнение лучших брандмауэров на рынке с FortiGate 4200F.

С такими показателями производительности FortiGate 4200F обеспечивает сверхбыстрое межсетевое экранирование, ускоренную внутреннюю сегментацию и масштабируемые решения для удаленной работы, защищая переферию и ядро центра обработки данных в различных случаях использования.

FortiGate 4200F, оснащенный процессором 7 поколения (NP7) компании Fortinet, радикально увеличивает скорость, масштабируемость и производительность крупных корпоративных центров обработки данных. 4200F обеспечивает высочайшую производительность и масштабируемость для безопасного внедрения цифровых инноваций и удовлетворения высочайших требований к емкости и производительности критически важных бизнес-операций в широком спектре вертикальноинтегрированных и крупных предприятий, работающих в таких сферах, как финансовые услуги, здравоохранение, образование, передовые исследования и высокоскоростной e-commerce.

Ниже приведены несколько примеров использования FortiGate 4200F.

Финансовые организации, создающие масштабируемый удаленный доступ: в этом постоянно меняющемся мире клиенты из разных отраслей все чаще позволяют удаленным сотрудникам быстро подключаться к сети – скорость тождественна производительности. FortiGate 4200F предлагает самый высокий в отрасли Security Compute Rating – 10х для производительности, зашифрованной по протоколу IPsec, и позволяет организациям обеспечить непрерывность бизнеса при сохранении текущих операций.

Крупные производственные и энергетические компании, управляющие рисками внутренней безопасности. Уменьшение площади атак, особенно в современных динамичных условиях, необходимо для защиты критически важных приложений и инфраструктуры. Обеспечение надежного доступа и достижение соответствия нормативным требованиям требует от предприятий масштабной сегментации. FortiGate 4200F имеет рейтинг Security Compute Rating 5x для проверки SSL (включая TLS 1.3) и обеспечивает лучшее в отрасли соотношение цены и производительности.

Высокоскоростные провайдеры услуг электронной розничной торговли и электронной коммерции, обрабатывающие всплески соединения на основе событий: управление ранее невиданными уровнями пропускной способности и поддержка до десятков миллионов подключений пользователей в секунду являются обязательными для виртуального бизнеса. FortiGate 4200F с a Security Compute Rating 15x для соединений в секунду обеспечивает высокопроизводительную защиту для удовлетворения растущих потребностей бизнеса без ущерба для удобства работы пользователей. Благодаря 8-кратному коэффициенту вычислений в области безопасности, FortiGate 4200F обеспечивает необходимое межсетевое экранирование для широкого круга онлайновых компаний.

Передовые фармацевтические исследования, нефтегазовые и правительственные организации, нуждающиеся в поддержке огромных потоков данных. Современным центрам обработки данных трудно обеспечить безопасную передачу огромных наборов данных (например, файлов объемом 1 ТБ) для таких видов деятельности, как моделирование AI/ML, используемое в рамках передовых научных исследований. FortiGate 4200F позволяет осуществлять быструю передачу больших наборов данных, поддерживая многочисленные слоновьи потоки со скоростью 100 Гбит/с.

Облачные провайдеры и крупные предприятия, которые должны сегментировать массивно масштабируемые виртуальные сети. Типичные продукты безопасности, использующие программные решения Virtual Extension LAN (VXLAN), имеют низкую производительность и высокую задержку, что увеличивает время обслуживания. FortiGate 4200F предлагает аппаратное ускорение VXLAN для обеспечения безопасной и сверхбыстрой связи без влияния на производительность.

Другие материалы рубрики

Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»

Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей

«Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса

Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет

«Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы

Один из главных компонентов антивируса Avast отключён из-за уязвимости. Под угрозой 400 млн ПК

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Показать еще

Наука

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как китайский гигант растет под американскими санкциями