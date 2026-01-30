Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Fortinet FortiGate VM Fortinet FortiGate NGFW Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall Fortinet FortiGate Enterprise Firewall

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.01.2026 Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

ли предупреждение о новом кластере угроз, осуществляющим автоматизированные атаки против файерволов Fortinet FortiGate. Новая волна атак началась 15 января 2026 г.: судя по всему, злоумышленник
16.12.2020 Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред

Fortinet объявила о выпуске FortiGate Rugged 60F и FortiGate Rugged 60F со встроенными межсетевыми экранами нового
06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу

Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сраз
18.05.2020 Fortinet представила производительный межсетевой экран

P7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности, необходимых для
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого пок
09.10.2017 Виртуальная машина Fortinet FortiGate доступна на платформе Oracle Cloud Marketplace

Fortinet объявила о размещении виртуальной машины FortiGate (VM) на платформе Oracle Cloud Marketplace.Межсетевой экран следующего поколения для виртуальной машины FortiGate доступен клиентам Oracle Cloud в рамках модели использования с
28.03.2017 Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России

Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому

28.03.2017 Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК

Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому

09.02.2017 Fortinet представила межсетевой экран с пропускной способностью 1 Тбит/с

спечивающих безопасность корпоративных сетей, центров обработки данных и поставщиков услуг. Решение FortiGate 3980E — это средство безопасности, пропускная способность которого достигает тераби
18.05.2016 Fortinet выпускает корпоративный межсетевой экран нового поколения FortiGate 6040E

inet объявила о расширении системы безопасности и выходе на рынок корпоративного межсетевого экрана FortiGate 6040E. Межсетевой экран FortiGate 6040E является первым продуктом в серии 60
16.07.2014 Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0

Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации девяти моделей межсетевых экранов FortiGate на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контро
11.10.2013 Fortinet анонсировала компактный межсетевой экран для ЦОДов

бработки данных, сервис-провайдеров, провайдеров облачных услуг и операторов связи. Новая платформа FortiGate-3700D включает четыре порта 40 GbE (QSFP+) и 28 10GbE (SFP+) и способна развивать п
30.09.2013 Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC

Компания Fortinet сообщила о том, что компания NEC выбрала платформу FortiGate (серии FortiGate-3000 и FortiGate-100) в качестве межсетевого экрана

20.04.2012 Fortinet расширяет линейку продуктов для малого и среднего бизнеса

Российское представительство компании Fortinet объявило о выпуске нового устройства FortiGate-100D. Новый продукт предоставляет комплексную защиту от сетевых угроз, обладает выс
06.02.2012 Канадская розничная сеть Giant Tiger выбрала Fortinet для защиты своей инфраструктуры

тавительство компании Fortinet, поставщика комплексных решений безопасности (UTM), объявило о том, что розничная сеть Канады Giant Tiger обеспечила безопасность своей инфраструктуры с помощью решения FortiGate, беспроводных точек доступа FortiAP и устройства для мониторинга FortiAnalyzer. На сегодняшний день штат Giant Tiger насчитывает более 7 тыс. человек, а число торговых точек по всей с
03.10.2011 Аппаратный межсетевой экран FortiGate-60C сертифицирован ФСТЭК России

ия SafeLine — объявили об успешном завершении процедуры сертификации аппаратного межсетевого экрана FortiGate-60C. Таким образом, устройство FortiGate-60C с производительностью 1 Гб/с ст
15.04.2011 FortiGate и FortiOS получили сертификат EAL 4+

компании Fortinet, разработчик комплексных решений безопасности, объявило о том, что UTM-устройства FortiGate-200B и FortiGate-620B, а также операционная система FortiOS 4.0 получили сер
17.02.2011 Fortinet анонсирует новую версию FortiOS для устройств безопасности FortiGate

Российское представительство компании Fortinet – разработчика комплексных решений безопасности – анонсировало новый релиз операционной системы для семейства продуктов FortiGate – FortiOS 4.0 MR3. Усовершенствования, реализованные FortiOS 4.0 MR3, касаются расширения функционала беспроводного контроллера в плане поддержки автоматической инициализации беспрово
16.02.2011 Fortinet представил новое устройство безопасности для ЦОД

– разработчика комплексных решений безопасности – сообщило о добавлении нового продукта в семейство FortiGate. Устройство комплексной безопасности FortiGate-3140B предназначено для крупн
27.12.2010 Fujitsu Canada защитилась от сетевых угроз с помощью устройств FortiGate

е представительство компании Fujitsu развернуло для защиты своей сети в Квебеке (Канада) устройства FortiGate. По информации Fortinet, руководство Fujitsu Canada в процессе принятия решения о п
14.12.2010 Интернет-провайдер Green Mountain Access выбрал решения Fortinet для защиты сети от ИТ-угроз

офиля, оказывающий услуги на территории штата Вермонт, США, внедрила многофункциональные устройства FortiGate для защиты своей сети от комбинированных угроз. Ранее провайдер использовал лишь ме
13.11.2010 UTM-устройства FortiGate и средства защиты электронной почты FortiMail совместимы с платформой RSA enVision

Компания Fortinet, поставщик многофункциональных сетевых устройств (UTM) для построения и защиты сети, объявила о совместимости UTM-устройств FortiGate и решения для защиты почты FortiMail с платформой enVision производства RSA – департамента продуктов безопасности компании EMC. Платформа RSA enVision – это продукт «три в одном», вып
13.11.2010 Freedom Health защитилась от сетевых угроз с помощью устройств Fortinet

я Freedom Health развернула продукты Fortinet в своей распределённой корпоративной сети. Устройства FortiGate помогают администраторам Freedom Health наблюдать и контролировать использование се
28.04.2008 «Информзащита» протестировала UTM-устройство FortiGate-800

Компания «Информзащита» объявила о результатах проведения нагрузочного тестирования UTM-устройства FortiGate-800 — комплексного решения информационной защиты для корпоративных клиентов, разраб

Публикаций - 121, упоминаний - 216

Fortinet и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 452 99
Cisco Systems 5372 15
Broadcom - VMware 2610 11
Microsoft Corporation 25775 10
Check Point Software Technologies 829 9
NSS Labs 31 8
Код Безопасности 812 7
Palo Alto Networks 209 7
Ланит - SafeLine 40 6
Oracle Corporation 7074 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Ростелеком 10948 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Информзащита 941 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 5
Forcepoint - Websense 140 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Huawei 4677 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 4
SonicWall 59 4
WatchGuard Technologies 76 3
Алмитек 17 3
Citrix Systems 868 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
Extreme Networks 110 3
Trend Micro 651 3
Keysight Technologies - IXIA 17 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
ST - Системные технологии 74 2
Kerio Technologies 66 2
Dell EMC 5180 2
Lenovo Group 2447 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Yves Rocher - Ив Роше 35 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Colonial Pipeline 34 1
Пионер ГК 12 1
Decathlon Казахстан 2 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
Альтера капитал 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Аквафор 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 75
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 65
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 42
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 27
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 23
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 21
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 20
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 18
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 17
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 16
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
Application Control - Контроль доступа к приложениям 191 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 27
Fortinet - FortiOS 43 26
Fortinet - FortiManager 24 22
Fortinet - FortiGuard Services 55 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 21
Fortinet - FortiAnalyzer 24 21
Fortinet - FortiSandbox ATP 20 15
Fortinet - FortiASIC CP 15 14
Fortinet - FortiClient 29 13
Fortinet - FortiSIEM 21 13
Fortinet - FortiMail 20 12
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 12
Microsoft Windows 16882 9
Fortinet - FortiAP Access Points 9 9
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 9
Linux OS 11533 8
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 8
Fortinet - FortiSwitch 8 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Fortinet - FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 6
Microsoft Office 365 1042 5
Fortinet - FortiCASB 8 5
Fortinet - FortiAuthenticator 6 4
Fortinet Certified - Fortinet Partner Network - Fortinet MSSP - Fortinet Managed Security Service Providers - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 4
Fortinet - FortiDDoS 4 4
Fortinet - FortiToken 4 4
Fortinet - FortiWiFi 4 4
Microsoft Azure 1526 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 4
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 4
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 4
Fortinet ISFW - Fortinet Internal Segmentation Firewall 9 3
Fortinet ADC - FortiADC - Fortinet Application Delivery Controllers 4 3
Fortinet - FortiDB 3 3
Fortinet - FortiExtender 3 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 3
Fortinet SD-Branch 12 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 3
Maddison John - Мэддисон Джон 24 15
Родионов Михаил 47 11
Xie Ken - Се Кен 13 7
Роговой Андрей 12 5
Sarno Joe - Сарно Джо 8 5
Xie Ken - Кси Кен 9 5
Мельникова Анастасия 440 3
Кузьмин Владимир 6 2
Дрожжин Андрей 4 2
Пугач Павел 17 2
Мысов Михаил 5 2
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 2
Щапов Олег 24 1
Максимов Юрий 37 1
Абилов Алексей 1 1
Мормуш Александр 5 1
Козерод Сергей 38 1
Дбар Федор 51 1
Гениев Артем 12 1
Лебедев Дмитрий 29 1
Дмитриев Олег 6 1
Копейцев Вячеслав 4 1
Блажко Григорий 8 1
Григорьев Артем 4 1
Изгалиева Ксения 1 1
Московкин Владимир 1 1
Наумова Виктория 2 1
Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
Иванова Юлия 6 1
Гацура Дмитрий 3 1
Побережный Сергей 1 1
Педченко Сергей 8 1
Пешков Дмитрий 45 1
Прямов Кирилл 21 1
Колосов Александр 24 1
Наумов Владимир 18 1
Лимаренко Евгений 6 1
Cox Dennis - Кокс Деннис 2 1
Сургунд Роман 5 1
Сюртуков Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Европа 24964 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Казахстан - Республика 6048 6
Канада 5082 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Израиль 2856 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
Нидерланды 3746 2
Чехия - Прага 207 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 70 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
Эстония - Нарва 16 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Английский язык 7030 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Blacklist - Чёрный список 713 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Virus Bulletin 33 2
Security Affairs 10 1
Reddit 398 1
Ведомости 1466 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Hacker News 92 1
Деловой Петербург 40 1
Gartner - Гартнер 3658 12
IDC - International Data Corporation 4975 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Security Compute Rating 5 4
Security Compute Ratings 3 3
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 2
Gartner Enterprise Firewall 2 2
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
ESG Research 3 1
SDN Central 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Fortune Global 500 295 1
Frost & Sullivan 207 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
ZK Research 8 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 4 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Fortinet Security Day 9 5
Infosecurity - выставка 63 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще