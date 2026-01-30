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Fortinet FortiGate VM Fortinet FortiGate NGFW Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall Fortinet FortiGate Enterprise Firewall
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.01.2026
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Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам
ли предупреждение о новом кластере угроз, осуществляющим автоматизированные атаки против файерволов Fortinet FortiGate. Новая волна атак началась 15 января 2026 г.: судя по всему, злоумышленник
|16.12.2020
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Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред
Fortinet объявила о выпуске FortiGate Rugged 60F и FortiGate Rugged 60F со встроенными межсетевыми экранами нового
|06.11.2020
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Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу
Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сраз
|18.05.2020
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Fortinet представила производительный межсетевой экран
P7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности, необходимых для
|16.03.2020
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Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F
Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого пок
|09.10.2017
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Виртуальная машина Fortinet FortiGate доступна на платформе Oracle Cloud Marketplace
Fortinet объявила о размещении виртуальной машины FortiGate (VM) на платформе Oracle Cloud Marketplace.Межсетевой экран следующего поколения для виртуальной машины FortiGate доступен клиентам Oracle Cloud в рамках модели использования с
|28.03.2017
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Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России
Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому
|28.03.2017
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Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК
Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому
|09.02.2017
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Fortinet представила межсетевой экран с пропускной способностью 1 Тбит/с
спечивающих безопасность корпоративных сетей, центров обработки данных и поставщиков услуг. Решение FortiGate 3980E — это средство безопасности, пропускная способность которого достигает тераби
|18.05.2016
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Fortinet выпускает корпоративный межсетевой экран нового поколения FortiGate 6040E
inet объявила о расширении системы безопасности и выходе на рынок корпоративного межсетевого экрана FortiGate 6040E. Межсетевой экран FortiGate 6040E является первым продуктом в серии 60
|16.07.2014
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Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0
Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации девяти моделей межсетевых экранов FortiGate на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контро
|11.10.2013
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Fortinet анонсировала компактный межсетевой экран для ЦОДов
бработки данных, сервис-провайдеров, провайдеров облачных услуг и операторов связи. Новая платформа FortiGate-3700D включает четыре порта 40 GbE (QSFP+) и 28 10GbE (SFP+) и способна развивать п
|30.09.2013
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Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC
Компания Fortinet сообщила о том, что компания NEC выбрала платформу FortiGate (серии FortiGate-3000 и FortiGate-100) в качестве межсетевого экрана
|20.04.2012
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Fortinet расширяет линейку продуктов для малого и среднего бизнеса
Российское представительство компании Fortinet объявило о выпуске нового устройства FortiGate-100D. Новый продукт предоставляет комплексную защиту от сетевых угроз, обладает выс
|06.02.2012
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Канадская розничная сеть Giant Tiger выбрала Fortinet для защиты своей инфраструктуры
тавительство компании Fortinet, поставщика комплексных решений безопасности (UTM), объявило о том, что розничная сеть Канады Giant Tiger обеспечила безопасность своей инфраструктуры с помощью решения FortiGate, беспроводных точек доступа FortiAP и устройства для мониторинга FortiAnalyzer. На сегодняшний день штат Giant Tiger насчитывает более 7 тыс. человек, а число торговых точек по всей с
|03.10.2011
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Аппаратный межсетевой экран FortiGate-60C сертифицирован ФСТЭК России
ия SafeLine — объявили об успешном завершении процедуры сертификации аппаратного межсетевого экрана FortiGate-60C. Таким образом, устройство FortiGate-60C с производительностью 1 Гб/с ст
|15.04.2011
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FortiGate и FortiOS получили сертификат EAL 4+
компании Fortinet, разработчик комплексных решений безопасности, объявило о том, что UTM-устройства FortiGate-200B и FortiGate-620B, а также операционная система FortiOS 4.0 получили сер
|17.02.2011
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Fortinet анонсирует новую версию FortiOS для устройств безопасности FortiGate
Российское представительство компании Fortinet – разработчика комплексных решений безопасности – анонсировало новый релиз операционной системы для семейства продуктов FortiGate – FortiOS 4.0 MR3. Усовершенствования, реализованные FortiOS 4.0 MR3, касаются расширения функционала беспроводного контроллера в плане поддержки автоматической инициализации беспрово
|16.02.2011
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Fortinet представил новое устройство безопасности для ЦОД
– разработчика комплексных решений безопасности – сообщило о добавлении нового продукта в семейство FortiGate. Устройство комплексной безопасности FortiGate-3140B предназначено для крупн
|27.12.2010
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Fujitsu Canada защитилась от сетевых угроз с помощью устройств FortiGate
е представительство компании Fujitsu развернуло для защиты своей сети в Квебеке (Канада) устройства FortiGate. По информации Fortinet, руководство Fujitsu Canada в процессе принятия решения о п
|14.12.2010
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Интернет-провайдер Green Mountain Access выбрал решения Fortinet для защиты сети от ИТ-угроз
офиля, оказывающий услуги на территории штата Вермонт, США, внедрила многофункциональные устройства FortiGate для защиты своей сети от комбинированных угроз. Ранее провайдер использовал лишь ме
|13.11.2010
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UTM-устройства FortiGate и средства защиты электронной почты FortiMail совместимы с платформой RSA enVision
Компания Fortinet, поставщик многофункциональных сетевых устройств (UTM) для построения и защиты сети, объявила о совместимости UTM-устройств FortiGate и решения для защиты почты FortiMail с платформой enVision производства RSA – департамента продуктов безопасности компании EMC. Платформа RSA enVision – это продукт «три в одном», вып
|13.11.2010
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Freedom Health защитилась от сетевых угроз с помощью устройств Fortinet
я Freedom Health развернула продукты Fortinet в своей распределённой корпоративной сети. Устройства FortiGate помогают администраторам Freedom Health наблюдать и контролировать использование се
|28.04.2008
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«Информзащита» протестировала UTM-устройство FortiGate-800
Компания «Информзащита» объявила о результатах проведения нагрузочного тестирования UTM-устройства FortiGate-800 — комплексного решения информационной защиты для корпоративных клиентов, разраб
Fortinet и организации, системы, технологии, персоны:
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 15
|Родионов Михаил 47 11
|Xie Ken - Се Кен 13 7
|Роговой Андрей 12 5
|Sarno Joe - Сарно Джо 8 5
|Xie Ken - Кси Кен 9 5
|Мельникова Анастасия 440 3
|Кузьмин Владимир 6 2
|Дрожжин Андрей 4 2
|Пугач Павел 17 2
|Мысов Михаил 5 2
|Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 2
|Щапов Олег 24 1
|Максимов Юрий 37 1
|Абилов Алексей 1 1
|Мормуш Александр 5 1
|Козерод Сергей 38 1
|Дбар Федор 51 1
|Гениев Артем 12 1
|Лебедев Дмитрий 29 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Копейцев Вячеслав 4 1
|Блажко Григорий 8 1
|Григорьев Артем 4 1
|Изгалиева Ксения 1 1
|Московкин Владимир 1 1
|Наумова Виктория 2 1
|Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
|Иванова Юлия 6 1
|Гацура Дмитрий 3 1
|Побережный Сергей 1 1
|Педченко Сергей 8 1
|Пешков Дмитрий 45 1
|Прямов Кирилл 21 1
|Колосов Александр 24 1
|Наумов Владимир 18 1
|Лимаренко Евгений 6 1
|Cox Dennis - Кокс Деннис 2 1
|Сургунд Роман 5 1
|Сюртуков Игорь 1 1
|Virus Bulletin 33 2
|Security Affairs 10 1
|Reddit 398 1
|Ведомости 1466 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Hacker News 92 1
|Деловой Петербург 40 1
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