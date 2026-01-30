Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам ли предупреждение о новом кластере угроз, осуществляющим автоматизированные атаки против файерволов Fortinet FortiGate. Новая волна атак началась 15 января 2026 г.: судя по всему, злоумышленник

Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред Fortinet объявила о выпуске FortiGate Rugged 60F и FortiGate Rugged 60F со встроенными межсетевыми экранами нового

Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сраз

Fortinet представила производительный межсетевой экран P7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности, необходимых для

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого пок

Виртуальная машина Fortinet FortiGate доступна на платформе Oracle Cloud Marketplace Fortinet объявила о размещении виртуальной машины FortiGate (VM) на платформе Oracle Cloud Marketplace.Межсетевой экран следующего поколения для виртуальной машины FortiGate доступен клиентам Oracle Cloud в рамках модели использования с

Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому

Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому

Fortinet представила межсетевой экран с пропускной способностью 1 Тбит/с спечивающих безопасность корпоративных сетей, центров обработки данных и поставщиков услуг. Решение FortiGate 3980E — это средство безопасности, пропускная способность которого достигает тераби

Fortinet выпускает корпоративный межсетевой экран нового поколения FortiGate 6040E inet объявила о расширении системы безопасности и выходе на рынок корпоративного межсетевого экрана FortiGate 6040E. Межсетевой экран FortiGate 6040E является первым продуктом в серии 60

Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0 Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации девяти моделей межсетевых экранов FortiGate на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контро

Fortinet анонсировала компактный межсетевой экран для ЦОДов бработки данных, сервис-провайдеров, провайдеров облачных услуг и операторов связи. Новая платформа FortiGate-3700D включает четыре порта 40 GbE (QSFP+) и 28 10GbE (SFP+) и способна развивать п

Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC Компания Fortinet сообщила о том, что компания NEC выбрала платформу FortiGate (серии FortiGate-3000 и FortiGate-100) в качестве межсетевого экрана

Fortinet расширяет линейку продуктов для малого и среднего бизнеса Российское представительство компании Fortinet объявило о выпуске нового устройства FortiGate-100D. Новый продукт предоставляет комплексную защиту от сетевых угроз, обладает выс

Канадская розничная сеть Giant Tiger выбрала Fortinet для защиты своей инфраструктуры тавительство компании Fortinet, поставщика комплексных решений безопасности (UTM), объявило о том, что розничная сеть Канады Giant Tiger обеспечила безопасность своей инфраструктуры с помощью решения FortiGate, беспроводных точек доступа FortiAP и устройства для мониторинга FortiAnalyzer. На сегодняшний день штат Giant Tiger насчитывает более 7 тыс. человек, а число торговых точек по всей с

Аппаратный межсетевой экран FortiGate-60C сертифицирован ФСТЭК России ия SafeLine — объявили об успешном завершении процедуры сертификации аппаратного межсетевого экрана FortiGate-60C. Таким образом, устройство FortiGate-60C с производительностью 1 Гб/с ст

FortiGate и FortiOS получили сертификат EAL 4+ компании Fortinet, разработчик комплексных решений безопасности, объявило о том, что UTM-устройства FortiGate-200B и FortiGate-620B, а также операционная система FortiOS 4.0 получили сер

Fortinet анонсирует новую версию FortiOS для устройств безопасности FortiGate Российское представительство компании Fortinet – разработчика комплексных решений безопасности – анонсировало новый релиз операционной системы для семейства продуктов FortiGate – FortiOS 4.0 MR3. Усовершенствования, реализованные FortiOS 4.0 MR3, касаются расширения функционала беспроводного контроллера в плане поддержки автоматической инициализации беспрово

Fortinet представил новое устройство безопасности для ЦОД – разработчика комплексных решений безопасности – сообщило о добавлении нового продукта в семейство FortiGate. Устройство комплексной безопасности FortiGate-3140B предназначено для крупн

Fujitsu Canada защитилась от сетевых угроз с помощью устройств FortiGate е представительство компании Fujitsu развернуло для защиты своей сети в Квебеке (Канада) устройства FortiGate. По информации Fortinet, руководство Fujitsu Canada в процессе принятия решения о п

Интернет-провайдер Green Mountain Access выбрал решения Fortinet для защиты сети от ИТ-угроз офиля, оказывающий услуги на территории штата Вермонт, США, внедрила многофункциональные устройства FortiGate для защиты своей сети от комбинированных угроз. Ранее провайдер использовал лишь ме

UTM-устройства FortiGate и средства защиты электронной почты FortiMail совместимы с платформой RSA enVision Компания Fortinet, поставщик многофункциональных сетевых устройств (UTM) для построения и защиты сети, объявила о совместимости UTM-устройств FortiGate и решения для защиты почты FortiMail с платформой enVision производства RSA – департамента продуктов безопасности компании EMC. Платформа RSA enVision – это продукт «три в одном», вып

Freedom Health защитилась от сетевых угроз с помощью устройств Fortinet я Freedom Health развернула продукты Fortinet в своей распределённой корпоративной сети. Устройства FortiGate помогают администраторам Freedom Health наблюдать и контролировать использование се