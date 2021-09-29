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IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN

В сентябре 2021 г. ISPsystem представила новую версию Vmmanager 6 — платформу для построения и управления облачной виртуальной инфраструктурой on premise. Пользователи смогут самостоятельно создавать виртуальные сети в облаке без привязки к оборудованию, увеличивать пропускную способность и масштабировать число сегментов с помощью технологии VxLAN.

«Изолированные частные сети для клиента — это обязательная составляющая IaaS услуги. Она позволяет предоставить заказчику полноценную инфраструктуру из контейнеров, виртуальных машин, приватных сетей и публичных IP-адресов. Такие услуги обычно оказываются в сегменте B2B, имеют более высокий средний чек и LTV. Резонно, что многие компании хотят предоставлять такие услуги для увеличения прибыли», — разъясняет Александр Гришин, владелец продукта VMmanager.

Для организации приватных сетей VMmanager 6 использует технологию VxLAN. Это позволяет создавать более 16 млн сетевых сегментов в рамках одной локации и не требует настройки сетевого оборудования. Сама по себе технология не уникальна, однако с ее помощью VMmanager самостоятельно создает и обслуживает VxLANы под каждую изолированную сеть заказчика, а активация и настройка происходит нажатием одной кнопки из интерфейса администратора. В рамках одной локации предоставление таких услуг возможно без дополнительных настроек. Это повышает time to market проекта на старте и экономит ресурсы на дальнейшее обслуживание, что существенно сокращает трудозатраты технических специалистов.

В настоящий момент поддержка частных сетей VxLAN доступна только в рамках одной локации. Однако в ближайшее время появится поддержка IaaS с сетевой настройкой IP-Fabric, и возможность «растягивать» виртуальную сеть на несколько геораспределенных площадок.

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