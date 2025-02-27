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Puppet

Puppet


27.02.2025 «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space 1
30.10.2024 Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций 1
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1
05.03.2024 Каталог программных решений совместимых с ОС «Атлант» пополнил продукт O&K Print Watch Linux, предназначенный для учета и контроля печати. 1
04.03.2024 R-Vision выпустила масштабное обновление платформы R-Vision TDP 3.1 1
15.06.2023 «Сиссофт» предложит рынку отечественные системы управления инфраструктурой 1
28.03.2023 Обзор концепции Infrastructure as code: что это такое, преимущества, недостатки 1
27.02.2023 Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах 1
27.09.2022 «Рексофт» и «Южная школа программирования» совместно растят DevOps-инженеров 1
19.07.2022 «Яндекс» представил большое обновление браузера для бизнеса 1
29.12.2021 Руслан Косарим -

Применение DevOps-практик становится источником проблем, влияющих на уровень ИБ

 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
15.09.2020 Puppets.World запустила приложение для анимации портретов с помощью искусственного интеллекта 1
27.05.2019 Почему DevOps-инженеры стали самыми востребованными специалистами ИТ-рынка 1
05.02.2019 Commvault представила нового CEO 1
09.06.2017 VMware представила новую платформу управления облаком vRealize 1
15.07.2016 Новое ПО F5 Networks оптимизирует защиту приложений и управление ими 1
20.04.2015 Microsoft собралась ускорить раскрытие кода своих продуктов 1
12.02.2015 Brocade повышает динамичность ЦОДов с помощью инноваций в портфолио Brocade VCS Fabric 1
18.11.2014 Платформа Trend Micro Deep Security теперь доступна в AWS Marketplace 1
20.06.2014 Разработчик ПО для ИТ-автоматизации Puppet Labs привлек $40 млн 1
08.02.2013 Вышел RubyMine 5 с поддержкой приложений RubyMotion 1
23.11.2012 Барак Обама победил на выборах благодаря открытому ПО 1
29.02.2012 Новый сайт британского правительства целиком построен на открытых технологиях 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Puppet и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24682 6
Broadcom - VMware 2378 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 795 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 3
Открытые технологии 702 3
Dell EMC 5037 2
GitHub 832 2
Broadcom - VMware SaltStack 11 2
NetApp - Network Appliance 639 1
Commvault 173 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Google LLC 11836 1
Brocade Communications Systems 242 1
SAP SE 5289 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Oracle Corporation 6714 1
Red Hat 1316 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Trend Micro 604 1
F5 Networks 64 1
Microsoft Open Technologies 9 1
Аngara Security 2 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 303 1
JetBrains 68 1
PayPal 654 1
Citrix Systems 814 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Yandex - Яндекс 7447 1
Cisco Systems 5125 1
Salesforce.com 427 1
Цифра ГК 2442 1
DORA - DevOps Research and Assessment 1 1
Bacula Systems 10 1
Softline - Софтлайн 2853 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Референс пойнт - Reference Point 7 1
Xello - Кселло 21 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
ОК Софт 1 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
eBay Inc 1622 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Google Ventures - GV 37 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 10
DevOps - Development и Operations 896 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 6
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 334 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 912 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 4
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 284 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 462 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 381 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2083 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6205 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 539 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 3
Repository - Репозиторий 873 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2793 2
OpenStack 492 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 265 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4906 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6294 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 247 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 539 2
Ansible 106 11
Red Hat Ansible 108 10
Linux OS 10033 6
Docker - Платформа распределённых приложений 341 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 4
Microsoft Azure 1412 3
Ruby - Язык программирования 142 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4521 3
Apple iOS 7852 2
Node.js - программная платформа - Express.js 104 2
Oracle Java - язык программирования 3096 2
Python - высокоуровневый язык программирования 952 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 866 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 146 2
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 2
Jenkins 45 2
Microsoft Windows 15738 2
Tesla Model 3 45 1
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 12 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 13 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 74 1
Microsoft Exchange 1719 1
Google Android 14079 1
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 1
Brocade IP Fabric - Brocade IP Analytics 4 1
Brocade NOS - Brocade Network OS 1 1
JavaScript - JS - язык программирования 1200 1
Microsoft Office 3758 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 587 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 534 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 241 1
Apache Hadoop 433 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 1
Bejar Martha - Бежар Марта 1 1
Adamo Nicholas - Адамо Ник 1 1
Adamo Nick - Адамо Ник 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Мылицын Роман 110 1
Попов Сергей 136 1
Косарим Руслан 7 1
Шибанов Илья 13 1
Слободенюк Александр 3 1
Шейба Леонид 1 1
Ушаков Денис 2 1
Макаров Алексей 63 1
Мармоленко Сергей 1 1
Волков Михаил 61 1
Цалкин Родион 1 1
Гунин Александр 1 1
Трифонов Владимир 12 1
Mirchandani Sanjay - Мирчандани Санджей 8 1
Гурьянов Роман 1 1
Рагимова Светлана 1 1
Коваленко Олег 1 1
Singh Ajay - Сингх Аджай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
Сингапур - Республика 1857 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Япония - Токио 995 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Австралия - Сидней 274 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Ближний Восток 2954 1
Европа 21812 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1324 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
США - Орегон 248 1
США - Портленд 66 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 2
Английский язык 6664 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 1
Образование в России 2218 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2853 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 622 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 954 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1328 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 822 1
Reference - Референс 186 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 1
Энергетика - Energy - Energetically 5132 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1160 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 703 1
ZDnet 660 1
Ars Technica 423 1
РБК Инновации 47 1
Fortune Global 100 140 2
Consumer Reports 38 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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