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Puppet
Puppet и организации, системы, технологии, персоны:
|Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
|eBay Inc 1622 1
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
|Bank of America - Банк Америки 262 1
|Google Ventures - GV 37 1
|Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
|ZDnet 660 1
|Ars Technica 423 1
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