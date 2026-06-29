«РОСА Центр управления» 2.6.0 получил удаленное управление рабочим столом и автоматическое подключение устройств

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения, выпустил обновление платформы централизованного управления жизненным циклом операционных систем «РОСА Центр управления» до версии 2.6.0. В новой версии появились удаленное подключение к текущей графической сессии пользователя, автоматическое обнаружение и подключение устройств, расширенные массовые операции для групп узлов, шаблоны интеграции с корпоративными системами журналирования, а также исправления, повышающие безопасность и стабильность работы платформы. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«РОСА Центр управления» — это система централизованного управления ИТ-инфраструктурой, которая используется для управления жизненным циклом операционных систем и приложений, мониторинга инфраструктуры, управления обновлениями и конфигурациями, автоматизации администрирования рабочих станций и мобильных устройств. Платформа позволяет централизованно управлять как серверными и десктопными ОС Linux (РОСА, Astra Linux, «Ред ОС», «Альт Линукс») и Windows, так и мобильными устройствами на ОС «РОСА Мобайл».

Одним из ключевых нововведений версии 2.6.0 стала возможность удаленного подключения в текущую графическую сессию пользователя. Такой сценарий позволяет администратору быстрее решать инциденты, помогать сотрудникам и обслуживать устройства без физического доступа к рабочему месту. При этом подключение выполняется с запросом одноразового пароля, что повышает контроль над процессом удаленной поддержки. В интерфейсе платформы появилась отдельная вкладка для удаленного подключения к пользовательским узлам, также реализовано пользовательское приложение для запуска такого подключения.

Еще одно важное направление обновления — автоматическое подключение устройств. Платформа получила возможность сканировать сеть, обнаруживать неподключенные узлы, подключать их к управлению и автоматически исключать устройства, которые уже находятся под контролем «РОСА Центр управления». Для подключаемых узлов можно задавать параметры на уровне группы, организации или местоположения, что упрощает ввод новых устройств в эксплуатацию и повышает полноту учета инфраструктуры.

В версии 2.6.0 также оптимизированы типовые операции для управления группами узлов. Администраторы получили более удобные механизмы для управления пакетами, репозиториями, копирования файлов, управления ярлыками на рабочем столе пользователя, работы с сервисами, а также программной и аппаратной инвентаризации. Эти изменения особенно важны для организаций, где количество управляемых устройств измеряется сотнями или тысячами, а ошибки ручного администрирования могут влиять на стабильность всей инфраструктуры.

Отдельный блок обновлений связан с интеграцией «РОСА Центр управления» со стандартными корпоративными системами. В платформу добавлены шаблоны для настройки систем журналирования событий Puppet Server, Puppet Agent и Rsyslog, визуализации получаемых параметров, а также автоматизированной настройки серверов журналирования, серверов логирования и клиентских узлов. Это позволяет быстрее внедрять платформу в существующий ИТ-контур и упрощает работу с мониторингом и анализом событий.

В обновлении также реализован ряд технических улучшений. Компоненты пользовательского интерфейса переведены на PatternFly 5, обеспечена совместимость Smart Proxy и Hammer CLI с Ruby 3.4, обновлен стек сборки UI на NodeJS 22, расширена поддержка регистрации клиентов в двухстековых средах IPv4/IPv6, доработана регистрация хостов, улучшены массовые операции и поддержка разных архитектур при использовании iPXE UEFI, включая ARM64 и другие non-x86_64-системы.

Кроме того, в «РОСА Центр управления» 2.6.0 устранены уязвимости, связанные с OS command injection через параметры ct_location и fcct_location, а также с обходом прав доступа в GraphQL API. В релиз вошли и дополнительные исправления безопасности: в частности, пароль HTTP(S)-прокси больше не логируется в plaintext, а также исправлен сценарий создания учетной записи с правами администратора через foreman-rake.

«Для крупных организаций, особенно с территориально распределенной инфраструктурой, критически важна возможность быстро обслуживать рабочие места, серверы и другие узлы без лишних ручных операций и физического доступа к устройствам. В «РОСА Центр управления» 2.6.0 мы усилили именно этот контур: администратор получает больше инструментов для удаленной поддержки, автоматического подключения узлов, массового управления и контроля состояния инфраструктуры. Это снижает трудозатраты, уменьшает вероятность ошибок и делает эксплуатацию российских операционных систем более предсказуемой», — отметил Владислав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.