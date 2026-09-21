Простой видеоредактор Windows превратился в прожорливого монстра. Ему нужны минимум 8 ГБ оперативки и современная видеокарта

Видеоредактор Clipchamp «потяжелел»

Простой бесплатный видеоредактор Microsoft Clipchamp, необязательный компонент операционной системы Windows 11, за последнее время обзавелся рядом новых функций и изрядно «потяжелел». Теперь для его запуска необходимы довольно мощные процессор и видеокарта, пишет Neowin.

Cегодня в перечне минимальных системных требований Clipchamp значатся 8 ГБ оперативной памяти, 64-битные операционная система и браузер – MS Edge или Google Chrome. Удовлетворение требований к разрядности ОС и используемого обозревателя проблемы у пользователей возникать не должны, поскольку актуальная версия Windows 11 поддерживает исключительно процессоры с 64-битными архитектурами.

В Microsoft также рекомендуют использование современного графического ускорителя, по возможности – дискретного. При этом для комфортной работы рекомендуется как минимум вдвое больше ОЗУ – 16 ГБ или больше. При этом, как ранее писал CNews, вендоры ПК на базе Windows вернулись к выпуску моделей с 8 ГБ ОЗУ, и соответствующий тренд задает главный игрок рынка – Lenovo.

Microsoft Видеоредактор Clipchamp изрядно «потяжелел»

Как отмечает Neowin, столь высокие требования могут показаться не вполне обоснованными, ведь Clipchamp – это довольно простой бесплатный инструмент, обладающий весьма отграниченной функциональностью, которая не идет ни в какое сравнение с профессиональными программами вроде Adobe Premiere или Vegas Pro.

Clipchamp нуждается в значительном количеством свободного пространства на жестком диске. Незанятого места должно быть больше, чем занимают все одновременно загруженные в программу фрагменты видео в совокупности. Инструмент нуждается в пространстве на SSD/HDD для формирования временных файлов, обработки видео при помощи фильтров и дальнейшего экспорта. Это требование можно считать разумным, отмечает Neowin.

Проблемы работы Clipchamp на «слабом» «железе»

В Microsoft предупреждают, что обладатели не самого свежего компьютерного «железа» могут столкнуться с проблемами в использовании Clipchamp. Комфортная работа с видеоредактором не гарантируется на машинах, которые вполне совместимы с Windows 11 и удовлетворяют системным требованиям, обозначенным Microsoft.

На таких ПК программа вполне может успешно запускаться, однако дальнейшей пользовательский опыт в целом окажется не из самых приятных. В числе проблем, с которыми, как утверждают в Microsoft, могут сталкиваться пользователи: невысокая скорость работы программы, «фризы» и случаи экстренного ее завершения. В Microsoft в подобной ситуации советуют приобрести более мощный ПК.

На медленных машинах Clipchamp процедура добавление файлов в проект может занимать много времени, «зависать» в процессе или не стартовать вовсе, честно предупреждает Microsoft в соответствующей статье на официальном портале поддержки. Программа способна удивить пользователей сообщением о том, что применяемое им аппаратное обеспечение не совместимо с видеоредактором и требует обновления, как и используемые браузер или ОС.

История Clipchamp

Microsoft Clipchamp – это видеоредактор, созданный австралийской компанией Clipchamp Pty Ltd и выпущенный в 2013 г. и относящийся к ПО класса fremium (базовые функции бесплатны, за дополнительные взимается плата). Инструмент первоначально предназначался для запуска в веб-браузере.

В 2021 г. компания Clipchamp Pty Ltd перешла под контроль Microsoft, а с ней – и видеоредактор. Microsoft начала интеграцию программы в Windows 11.

К 2022 г. Clipchamp стал самостоятельным базовым приложением Windows 11, которое тем не менее распространялось и распространяется через фирменный магазин Microsoft Store. В американском сегменте магазина, по данным Neowin, программа имеет довольно высокий рейтинг (4,7 балла из 5 возможных). Россиянам редактор нравится куда меньше – наши соотечественники довели его рейтинг до значения 2,7 балла (рассчитан на основе 721 оценки).

Сегодня в Windows 11 Clipchamp представлен в качестве персонального видеоредактора, но также существует возможность его интеграции с пакетом сервисом Microsoft 365, корпоративными приложениями SharePoint, Teams и облачным хранилищем OneDrive.

Microsoft продолжает расширять функциональность Clipchamp, что, как отмечает Neowin, отражается на его «аппетитах» к памяти и иным ресурсам ПК. Так, в 2025 г. в программе появилась возможность переключения между темными и светлыми темами оформления, а интерфейс рабочего пространства претерпел значительные изменения. В представлении Microsoft редизайн позволил упростить работу с программой.

Кроме того, улучшена работа с наборами исходных визуальных и аудиоматериалов, повышена информативность всплывающих подсказок при наведении на участок временной шкалы.

До этого в Clipchamp появилась функция получения рекомендаций от ИИ-помощника, возможность импорта звуковых записей и обновленная функция преобразования текста в речь (text2speech).

Как Movie Maker на Clipchamp поменяли

До Windows 10 включительно в состав ОС с начала 2000-х гг. входил редактор Movie Maker – еще более простой и легковесный инструмент, который впоследствии был заменен на Video Editor (Microsoft Story Remix), а затем и на Clipchamp.

В 2017 г. Microsoft приняла решение о прекращении поддержки Movie Maker. На момент выхода последней версии программы (Windows Movie Maker 2012) ее требования к «железу» ограничивались процессором с тактовой частотой 1,6 ГГц и выше с поддержкой набора инструкций SSE2, 1 ГБ ОЗУ, видеокарта с поддержкой DirectX 9.0c+ и дисплей с разрешением 1024x576 и выше. Для монтажа видео в высоком разрешении рекомендовалось использовать 2 ГБ оперативной памяти или более.