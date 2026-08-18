Мир катится в прошлое. Вернулась эпоха очень медленных ПК на Windows с 8 ГБ памяти

Производители компьютеров на базе Windows вернулись к выпуску моделей с 8 ГБ оперативной памяти. Тренд задает главный игрок рынка – Lenovo. Для таких устройств это крайне мало – примерно половину «съест» сама ОС, вторую займет браузер с парой вкладок. Это оглядка на MacBook Neo с таким же объемом ОЗУ, но в macOS работа с оперативной памятью реализована иначе – она расходуется более экономно.

На 15 лет назад

Мировой рынок компьютеров скоро вновь массово заполонят устройства с 8 ГБ оперативной памяти. Как пишет портал Windows Latest, подтверждение тому – утечка характеристик нового ноутбука IdeaPad Vibe компании Lenovo, который создается в пику Apple MacBook Neo с его 8 ГБ RAM. Lenovo – крупнейший в мире производитель ПК с долей рынка 27,2% к концу 2025 г. (данные Statista.com).

CNews писал об этом ноутбуке в середине августа 2026 г. Теперь же стало известно, что в его базовой версии будет именно 8 ГБ ОЗУ, но проблема в том, что это уровень компьютеров 13-15-летней давности. К примеру, в 2013 г. та же Lenovo выпустила весьма популярный в тот период времени неттоп Q190, в котором такой объем ОЗУ был максимальным – 16 ГБ компьютер не поддерживает физически.

Олег Мороз / Unsplash Компьютеры откатываются в прошлое вместо того, чтобы развиваться

В целом, 8 ГБ были стандартом для отрасли почти все прошлое десятилетие. Например, в 2018 г. вышел неттоп Acer N4660G, большинство конфигураций которого были именно с 8 ГБ ОЗУ, хотя физически он поддерживает до 32 ГБ. Оба ПК официально продавались на территории России.

С оглядкой на Apple

Lenovo готовит свой ноутбук IdeaPad Vibe в первую очередь для конкуренции с MacBook Neo, который вышел в марте 2026 г. и стал самым доступным ноутбуком Apple в истории. Как показали отзывы пользователей, его 8 ГБ хватает для большинства базовых повседневных задач – macOS расходует ОЗУ весьма экономно. К тому же Windows 11, запущенная через виртуальную машину, работает более плавно, нежели на обычных Windows-ПК с 8 ГБ ОЗУ.

Это одно из ключевых отличий macOS от Windows, которая даже после принудительного удаления или отключения многочисленных предустановленных программ все равно потребляет 2-3 ГБ ОЗУ сразу после загрузки. Таким образом, пользователю останутся 5-6 ГБ, которые быстро займет браузер, каждая вкладка в котором занимает в среднем от 100 до 500 МБ в зависимости от «тяжести» открытой в ней страницы.

Придется экономить

После публикации информации о подготовке IdeaPad Vibe к выпуску в Сеть утекли подробные спецификации этого ноутбука. Его можно будет купить с 16, 24 и даже 32 ГБ оперативной памяти, но только в самых дорогих комплектациях.

В описании к ноутбуку сказано, что конфигурация с 8 ГБ RAM подойдет далеко не для всех задач. В частности, там указано, что все версии, в которых меньше 16 ГБ ОЗУ, совершенно не годятся для искусственного интеллекта. Пользоваться нейросетями через браузер, безусловно, можно, поскольку там все вычисления происходят в дата-центрах, но запускать ИИ, в частности, виртуального помощника Microsoft Copilot в составе Windows, непосредственно на мощностях IdeaPad Vibe с 8 ГБ ОЗУ Lenovo не рекомендует.

Вразрез с требованиями Microsoft Lenovo не идет. В опубликованных Microsoft правилах указано, что ПК с поддержкой Copilot должны иметь нейропроцессор производительностью более 40 TOPS, не менее 16 ГБ оперативной памяти DDR5 или LPDDR5, а также накопитель объемом не меньше 256 ГБ.

Не только хард, но и софт

Возвращение к 8 ГБ ОЗУ в компьютерах на Windows – мера вынужденная, она вызвана дефицитом и дороговизной оперативной памяти. Большинство чипов уходят в дата-центры для развития ИИ, потребительскому же сегменту остается лишь малая их часть.

Купить планки RAM для установки в свои ПК и ноутбуки тоже стало проблемой – они тоже резко подорожали, плюс в некоторых ноутбуках вовсе нет слота под ОЗУ, а имеющиеся чипы распаяны прямо на системной плате.

При этом Windows 11 по мере получения обновлений становится все более «тяжелой», то есть потребляет все больше системных ресурсов, в том числе и оперативной памяти. В этой связи пользователи стали очень активно переходить на более оптимизированные дистрибутивы Linux или покупать MacBook Neo, благодаря своей дешевизне ставший хитом продаж.

Видя сложившуюся ситуацию, Microsoft пообещала улучшить работу Windows 11 на компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти. К моменту выхода материала никаких масштабных шагов в этом направлении корпорацией предпринято не было, а другие настольные ОС в ее каталоге поддерживаемых систем отсутствовали. Как пишет Windows Latest, обновление, оптимизирующее Windows 11 для работы с 8 ГБ RAM, может выйти к концу 2026 г.