Крупнейший в мире производитель ПК с огромным опозданием выпустит супердешевый Windows-ноутбук в пику MacBook Neo

Lenovo собирается выпустить ноутбук IdeaPad Vibe на Windows, который станет альтернативой Apple MacBook Neo. Новинка Apple вышла в марте 2026 г., а Lenovo только сейчас сподобилась подготовить свой аналог, и это при том факте, что она – самый крупный производитель компьютеров на всей планете.

А где были вы последние полгода?

Компания Lenovo готовит к анонсу ноутбук IdeaPad Vibe в качестве ответа на доступный MacBook Neo компании Apple, пишет портал Windows Latest. Работать он будет под управлением Windows 11.

Lenovo тянула с выпуском своего аналога MacBook Neo довольно долго – свою новинку Apple показала почти полгода назад, в первых числах марта 2026 г., да еще и в четырех цветах алюминиевого корпуса. И это при том, что Lenovo является крупнейшим поставщиком ПК в мире – к концу 2025 г. Lenovo удерживала 27,2% глобального рынка, у HP было 21,3%, у Dell – 15,3%, у Apple – 9,3%, у Asus – 6,9%, у Acer – 6,3% (данные Statista.com).

Чтобы сразу переплюнуть главного конкурента, Lenovo подготовила для IdeaPad Vibe целых семь расцветок, четыре из которых, впрочем, явно скопированы с ноутбука Apple.

windowslatest Все расцветки новинки Lenovo

Windows Latest пишет, что грядущий IdeaPad Vibe будет предложен в нежно-розовом (blush pink), ярко-желтом (bright yellow), терракотово-оранжево-коричневом (terracotta orange-brown), шалфейно-зеленом (sage green), темно-синем (navy blue), серебристом (silver) и мятно-бирюзовом (mint teal) оттенках. На крышке ноутбука по центру расположен логотип Lenovo, выполненный в тон основному цвету корпуса. Это тоже скопировано с MacBook Neo.

Списывай, но не точь-в-точь

Чтобы не превращать IdeaPad Vibe в полноценный клон MacBook Neo, Lenovo не стала красить клавиатуру в цвет корпуса. В каждой из версий она темно-серая. Динамики она расположила по бокам клавиатуры, а не на торцах корпуса. Рамки экрана такие же широкие, но встроенная в верхнюю рамку веб-камера имеет защитную шторку.

Apple Цвета MacBook Neo

Чтобы IdeaPad Vibe был гарантированно лучше, нежели MacBook Neo, Lenovo встроила в него гораздо больше проводных интерфейсов. На правой стороне у него расположены два порта полноразмерных USB-A и кнопка питания со светодиодным индикатором состояния. На левой стороне находятся порт HDMI, два порта USB-C, разъем для наушников и слот для карты microSD. У MacBook Neo нет HDMI, microSD и обоих USB-A.

Обойдемся без Intel

Как пишет Windows Latest, в IdeaPad Vibe нет места для процессоров Intel – ноутбук соберут на чипах AMD с архитектурой х86, а некоторые модификации получат ARM-процессор компании Qualcomm. Последняя известна в первую очередь своими CPU для смартфонов, но нет гарантии, что Lenovo выберет один из них. Во-первых, это получится калька с MacBook Neo, в котором стоит процессор от iPhone, во-вторых, у Qualcomm есть специализированные чипы для ноутбуков, в том числе для недорогих. Windows 11 умеет работать с такими CPU, но список поддерживаемых ею моделей весьма ограничен.

windowslatest Клавиатуру раскрашивать не стали

Все прочие спецификации IdeaPad Vibe к моменту выхода материала были засекречены.

Магия Apple

Neo – это самый дешевый MacBook в истории. На старте продаж он стоил $599 (49,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 августа 2026 г.), а студентам он обходился и вовсе в $499 (41,4 тыс. руб.), но позже из-за дефицита комплектующих он подорожал до $699 (58 тыс. руб.) и $599 (49,7 тыс. руб.) соответственно.

Ключевая «фишка» Neo, помимо его цены – это процессор Apple A18 Pro, позаимствованный у смартфона iPhone 16 Pro Max образца 2024 г. До этого ни одна компания в мире не строила ноутбук на процессоре от мобильника, но это совершенно никак не испортило впечатление от Neo.

Apple Клавиатура MacBook Neo

Более того, самый доступный MacBook в мире очень уверенно работает в Windows 11, которая, к тому же, запущена через виртуальную машину, которая отнимает часть производительности.

При всем этом Apple пошла лишь на минимальные жертвы, чтобы максимально удешевить Neo. Ноутбук получил широкие рамки экрана и только один скоростной порт USB-C 3.0 -второй это древний USB-C 2.0 из 2000 г. Также он лишился подсветки клавиатуры, но при этом сохранил металлический корпус, громкие динамики и полноценную поддержку экосистемы Apple. Работает он на полноценной macOS.

Производители Windows-ноутбуков пока не смогли повторить успех Apple, который, как выяснилось, очень напугал их. Весной 2026 г. Intel в спешке подготовила референс дешевого ноутбука на базе своего простенького чипа серии Wildcat Lake, но массового появления готовых моделей на его основе в розничной продаже к моменту выхода материала так и не случилось.