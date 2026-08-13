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Software AG Terracotta

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.08.2026 Крупнейший в мире производитель ПК с огромным опозданием выпустит супердешевый Windows-ноутбук в пику MacBook Neo 1
31.10.2016 Software AG представила новую стратегии развития линейки продуктов Adabas & Natural 1
04.09.2014 Лаборатория по продвижению технологий Big Data открыта в Москве 1
10.02.2014 Новое подразделение Software AG поможет клиентам в реальном времени внедрять изменения на основе анализа Big Data 1
11.06.2013 Software AG купила компанию, созданную российским ученым 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 1
25.10.2012 webMethods 9.0 объединяет возможности облачных технологий, мобильных решений и соцсетей 1
24.10.2012 Доход Software AG от продаж лицензий на ПО в третьем квартале вырос на 8% 1
03.08.2012 Доход Software AG от продажи продуктов во втором квартале вырос на 16% 1
13.06.2012 Software AG завершила интеграцию технологий Terracotta в свои продукты 1
07.06.2011 Software AG покупает разработчика резидентных и облачных технологий Terracotta 1
24.05.2011 Software AG приобретает Terracotta, чтобы стать PaaS-вендором 1
11.05.2010 VMWare приобрела GemStone Systems 1
02.09.2009 VMware объединит внутренние и внешние «облака» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Software AG и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG 203 10
SAP SE 5604 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Broadcom - VMware 2611 2
Salesforce 498 2
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 2
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
IBM Telelogic - Quality Systems & Software, QSS 15 1
Dell Big Data Open Lab 4 1
StatSoft 14 1
Webcentral Group - Melbourne IT - Melbourne Information Technologies Australia Pty 5 1
ParAccel 3 1
SAS Institute - rPath 2 1
Aptana 2 1
Dell EMC 5182 1
Microsoft Corporation 25781 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12816 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
AMD - Advanced Micro Devices 4646 1
AT&T Inc 1726 1
АйТи 1519 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Cloudera 65 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 1
Tibco Software 94 1
RightScale 8 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
Verizon Business 14 1
Heinz - Хайнц 26 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 916 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 482 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Альфа-Банк 1980 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6549 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7880 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24450 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10376 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12262 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18150 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13338 3
BPE - Business Process Excellence - технологии совершенства бизнес-процессов 7 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10689 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1260 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7220 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8660 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33527 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12964 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 394 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1200 1
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами - EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 56 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 827 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9933 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22682 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 997 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5222 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12921 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22598 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18051 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2384 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28304 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1757 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 1
OpenStack 561 1
DevOps - Development и Operations 1244 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5651 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1910 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9372 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2887 1
Oracle Java - язык программирования 3471 5
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 5
Software AG - ARIS Platform 180 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1215 2
Software AG - Apama Streaming Analytics 3 1
Dell Force10 2 1
Dell Boomi 5 1
Equinix - Terremark Infinistructure - Terremark digitalOps - Terremark Enterprise Cloud 10 1
Broadcom - VMware - Pivotal GemFire - Pivotal HAWQ 12 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7628 1
Microsoft Windows 16900 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
Apache Hadoop 470 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 270 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
C/C++ - Язык программирования 893 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 1
Software AG - ARIS Process Governance 5 1
Broadcom - VMware Go 5 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 4
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 2
Pandey Amit - Пандей Амит 2 2
Maritz Paul - Моритц Пол 36 1
Якубовская Елена 2 1
Masing Erik - Масинг Эрик 2 1
Носков Константин 241 1
Яппаров Тагир 110 1
Иванников Виктор 23 1
Щербаков Борис 47 1
Синицин Артур 7 1
Каменнова Мария 45 1
Комягин Сергей 22 1
Ковригин Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 3
Германия - Федеративная Республика 13223 3
Европа 24973 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 2
США - Вашингтон штат 128 1
Казахстан - Республика 6056 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3135 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5873 1
Европа Восточная 3139 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 1
Германия - Берлин 733 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Великобритания - Кембридж 263 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Массачусетс 518 1
Индия - Нью-Дели 88 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53530 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8498 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5731 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8085 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11337 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 745 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3837 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5787 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1667 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6687 1
Quartz 25 2
Fortune 211 1
РАН - Российская академия наук 2124 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 221 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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