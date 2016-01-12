Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197873
ИКТ 15260
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86262
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2816
Мероприятия 895

Broadcom VMware Pivotal GemFire Pivotal HAWQ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.01.2016 EMC назначила Чеда Сакача президентом VCE и рассказала об основных ИТ-трендах 2016 г. 1
18.09.2014 Embarcadero выпустила новую версию набора инструментов для работы с базами данных 1
19.05.2014 EMC покупает разработчика архитектуры флэш-систем хранения данных DSSD 1
08.04.2014 Pivotal начала поставки программного пакета для работы с «Большими данными» 4
03.07.2013 VMware vSphere теперь поддерживает работу с большими объемами данных 1
06.05.2013 Доход EMC в первом квартале 2013 г. вырос на 6% 1
05.10.2011 Американцы пришли в Рунет искать российских программистов 1
11.10.2010 Microsoft купила американо-российского разработчика ПО: десятки программистов покидают Россию 1
03.09.2010 VMware предлагает платформу для «облачных» приложений 1
11.05.2010 VMWare приобрела GemStone Systems 1
10.06.2009 Военная неогеография: реализацию SA обеспечит GemFire 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2599 5
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 159 4
Dell EMC 5172 3
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 3
SAP SE 5588 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Microsoft Corporation 25728 2
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 940 1
PayPal 670 1
Salesforce 493 1
Arista Networks 26 1
Google LLC 12635 1
Hyperic 3 1
Embarcadero 67 1
Питерская группа связистов 441 1
EMC Federation 4 1
Grid Dynamics 5 1
GigaSpaces 3 1
Microsoft - AVIcode 2 1
Software AG - Terracotta 13 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 26 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1224 1
eBay Inc 1640 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 404 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7824 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24253 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13028 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18025 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12801 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1252 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7146 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13160 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10601 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5138 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3762 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8598 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9860 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1851 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10265 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3296 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25975 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1106 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2959 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35940 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 621 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2854 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 409 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11734 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3170 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4227 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 700 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7629 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 885 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1957 1
Apache Hadoop 469 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 628 3
Oracle Java - язык программирования 3458 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 151 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 74 3
Broadcom - VMware - Pivotal HD 3 3
Broadcom - VMware vSphere 612 2
Broadcom - VMware vFabric Suite 5 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 119 1
Microsoft Azure 1521 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 668 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1784 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1201 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
HPE 3PAR 105 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 43 1
Broadcom - VMware Ready 27 1
Broadcom - VMware HA - VMware High Availability - VMware HA Stretched Cluster 15 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 1
Ruby on Rails - фреймворк 28 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 20 1
Broadcom - VMware vSphere Big Data Extensions 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1741 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 39 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
Embarcadero DBArtisan 13 1
Cloudera - Hortonworks Data Platform - HDP 11 1
Red Hat - Hibernate 32 1
Goulden David - Гульден Дэвид 15 2
Законов Александр 1 1
Pelletier Steve - Пелетье Стив 1 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Антич Антон 20 1
Львова Марина 3 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Мушкатин Виктор 1 1
Maritz Paul - Моритц Пол 36 1
Roese John - Роэзе Джон 3 1
Kipervarg Sasha - Киперварг Саша 1 1
Bechtolsheim Andy - Бехтольшайм Энди 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 6
Россия - РФ - Российская федерация 165207 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19441 2
Европа 24918 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Америка - Американский регион 2204 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Африка - Африканский регион 3635 1
Ближний Восток 3144 1
Украина 7911 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 1
США - Калифорния 4820 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 927 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
США - Калифорния - Менло-Парк 31 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15948 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53182 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 375 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11533 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5660 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3783 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4789 1
Английский язык 7015 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18059 1
Паспорт - Паспортные данные 2828 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3451 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8460 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 294 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 361 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6080 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8579 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще