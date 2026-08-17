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EAI Enterprise Application Integration Интеграция приложений предприятия
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 119, упоминаний - 139
EAI и организации, системы, технологии, персоны:
|Колесникова Мария 9 6
|Толкачева Екатерина 43 4
|Прянишников Николай 317 3
|Мельников Григорий 7 3
|Лукин Глеб 19 3
|Торосян Вахе 6 3
|Гусаров Владимир 5 3
|Воробьев Андрей 199 2
|Лихницкий Павел 71 2
|Баласанян Владимир 45 2
|Попова Мария 141 2
|Федоров Андрей 31 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Коротков Андрей 87 2
|Тараба Вероника 29 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Муромец Юлия 28 2
|Мурашева Мария 12 2
|Осотов Алексей 5 2
|Асанов Артем 3 2
|Kramer David - Кремер Дэвид 3 2
|Кузьмин Никита 3 2
|Майзенберг Филипп 5 2
|Atre Shaku - Атре Шаку 3 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 321 1
|Эйгес Павел 108 1
|Сотин Денис 216 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Аитов Тимур 197 1
|Иванов Сергей 405 1
|Дырмовский Дмитрий 149 1
|Реймер Денис 54 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Андрианов Павел 86 1
|Галкин Николай 140 1
|Фокин Валерий 49 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Малышев Александр 39 1
|Федоров Вадим 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.