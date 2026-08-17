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Индексная книга (каталог) CNews*
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EAI Enterprise Application Integration Интеграция приложений предприятия

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.08.2026 Реестр национальных доменов .RU и .РФ внедрил поддержку кириллических почтовых адресов 1
11.09.2024 Как устроены интеграции в современных low-code платформах 1
13.03.2024 Станислав Пиголкин, DATAREON: Важно собрать всю информацию в одном месте 1
12.01.2024 ГК Softline объявляет о начале партнерства с российским разработчиком решений для интеграции приложений и управления данными Datareon 1
16.11.2023 «Почта банк» реализовал App2App интеграцию «Почта банк онлайн» с приложением «Госуслуги» 1
20.10.2022 Google выпустила новый Android для сверхбюджетных смартфонов. Что в нем нового 1
06.09.2022 Datareon выпустила Datareon Platform, платформу для управления корпоративными данными и интеграционными потоками 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
27.12.2021 ООО «Синтеллект» и Группа компаний АЛМИ заключили технологическое партнерство 1
21.12.2021 «Клиентикс CRM» интегрирована с виртуальной АТС «Телфин.офис» 1
29.09.2021 Появилась возможность пожаловаться на отсутствие поддержки кириллических доменов 1
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса 1
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов 1
02.03.2021 Citrix завершила сделку по приобретению Wrike 1
16.07.2020 Siemens и SAP объединят усилия для ускорения промышленной трансформации 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
27.05.2020 Запущена программа поддержки кириллических доменов в интернете 1
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
30.03.2020 «Вконтакте» и «Одноклассники» добавлены в магазин приложений Huawei Appgallery 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
23.09.2019 Cisco представила новые решения для совместной работы 1
31.10.2017 «Реак Софт» и «Новые облачные технологии» договорились работать вместе 1
29.09.2017 Zebra Technologies представила платформу Savanna для анализа активов предприятия 1
04.04.2017 Zebra представила решение SmartPack Trailer для обеспечения прозрачности погрузочных операций 1
23.03.2017 Oracle анонсировала облачный сервис Ravello для переноса виртуальных машин в публичное облако 1
11.01.2017 Zebra Technologies представила решение SmartSense для розничной торговли 1
23.08.2016 Shazam и Zvooq объявили о взаимной интеграции приложений 1
19.07.2016 Платформа Predix для промышленного интернета будет доступна в «облаке» Microsoft Azure 1
04.08.2015 Новое решение Positive Technologies защитит информационное взаимодействие бизнес-приложений с использованием XML 1
25.06.2015 NetApp выводит на массовый рынок флэш-массивы AFF8000 1
16.04.2015 У «Крока» вновь сократилась выручка 1
16.04.2015 Объем бизнеса «Крок» по итогам 2014 г. сократился на 2,7% 1
26.11.2014 Как обеспечить аутентификацию на мобильных устройствах 1
06.11.2014 Webnames.ru внедряет новые стандарты электронной почты на кириллице 1
01.10.2014 Константин Николаев и Ашот Хачатурянц покупают системного интегратора «Технопром» 1
14.04.2014 Интернет-банкинг ищет индивидуальный подход к клиенту 1
02.02.2014 Смартфоны Nokia для корпоративных клиентов 1
17.07.2013 Мировой рынок BI снижает темпы роста 2
22.03.2011 Реваз Бухрадзе: Банки меняют модель бизнеса 1

Публикаций - 119, упоминаний - 139

EAI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25785 31
Oracle Corporation 7081 28
IBM - International Business Machines Corp 9701 25
SAP SE 5603 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 8
HP Inc. 5885 7
9604 7
Lenovo Motorola 3567 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Oracle Siebel Systems 519 6
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Летограф - Letograf 80 5
Dell EMC 5182 5
Intel Corporation 12821 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Крок - Croc 1964 5
TerraLink - ТерраЛинк 292 5
ФОРС - Центр разработки 704 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Tibco Software 94 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5665 4
МегаФон 10771 4
Accenture plc 719 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
SAS Institute 1082 4
Citrix Systems 869 4
Directum - Директум 1269 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
Software AG 203 3
Zebra Technologies 159 3
InterTrust - ИнтерТраст 336 3
InterSystems - ИнтерСистемз 137 3
Google LLC 12710 3
Quest Software 44 3
Открытые технологии 732 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Cisco Systems 5371 3
Huawei 4677 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15794 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Связной ГК 1401 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 689 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 917 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 3
Северсталь ПАО - Severstal 632 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 377 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 204 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Meta Group 54 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8873 2
Walmart - Wal-Mart Stores 406 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2954 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Альфа-Банк 1980 2
Русагро Группа Компаний 381 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Татнефть 243 1
Boeing 1031 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 344 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Евросеть 1421 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 276 1
Carl Zeiss AG 307 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 329 1
ФосАгро 176 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 280 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5705 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1691 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 384 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1413 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 210 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3313 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 196 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1895 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 307 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 980 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2132 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Электрокабель 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54005 53
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36281 39
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10692 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25861 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5656 19
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8286 19
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35096 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13980 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13349 13
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5236 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18159 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1454 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8671 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5803 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2887 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2713 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3588 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3590 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7716 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28310 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 11
Стандартизация - Standardization 2340 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12933 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8664 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6253 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12869 9
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 9
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 464 9
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1280 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 9
Управляемость - Manageability 2284 9
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2080 9
Microsoft BizTalk Server 107 8
Linux OS 11550 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 7
Поддерживаю.РФ 11 6
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 6
Microsoft Windows 16906 6
Oracle Java - язык программирования 3473 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Oracle PeopleSoft 426 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 5
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 5
Google Android 15262 5
Microsoft Office 4179 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1847 4
Microsoft Dynamics 1197 4
Microsoft Visual Studio 429 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Microsoft Outlook 1506 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 3
HPE ProLiant 409 3
Joomla CMS 89 3
Microsoft Windows NT 890 3
SAP NetWeaver 158 3
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 3
InterSystems Ensemble 59 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Oracle AS - Oracle Application Server 94 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Apple iOS 8589 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 318 3
WordPress Foundation - WordPress 255 3
Huawei AppGallery 354 2
Колесникова Мария 9 6
Толкачева Екатерина 43 4
Прянишников Николай 317 3
Мельников Григорий 7 3
Лукин Глеб 19 3
Торосян Вахе 6 3
Гусаров Владимир 5 3
Воробьев Андрей 199 2
Лихницкий Павел 71 2
Баласанян Владимир 45 2
Попова Мария 141 2
Федоров Андрей 31 2
Шалманов Сергей 202 2
Коротков Андрей 87 2
Тараба Вероника 29 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Муромец Юлия 28 2
Мурашева Мария 12 2
Осотов Алексей 5 2
Асанов Артем 3 2
Kramer David - Кремер Дэвид 3 2
Кузьмин Никита 3 2
Майзенберг Филипп 5 2
Atre Shaku - Атре Шаку 3 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 321 1
Эйгес Павел 108 1
Сотин Денис 216 1
Дергунова Ольга 120 1
Аитов Тимур 197 1
Иванов Сергей 405 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Реймер Денис 54 1
Масленникова Анастасия 35 1
Андрианов Павел 86 1
Галкин Николай 140 1
Фокин Валерий 49 1
Гимранов Ринат 126 1
Малышев Александр 39 1
Федоров Вадим 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 22
Европа 24976 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 17
Европа Восточная 3139 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19168 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4205 6
Канада 5082 6
Украина 7930 6
Казахстан - Республика 6061 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 5
Беларусь - Белоруссия 6303 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 5
Индия - Bharat 5876 5
Россия - СФО - Новосибирск 4882 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1694 4
Земля - планета Солнечной системы 10874 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Германия - Федеративная Республика 13223 4
Европа Западная 1496 3
США - Торонто 273 3
Азия - Азиатский регион 5925 3
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Ирландия - Республика 1052 3
Америка - Американский регион 2206 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2368 3
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Грузия 1333 2
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1318 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
Беларусь - Минск 707 2
Европа Центральная 278 2
США - Колорадо - Денвер 122 2
Южная Корея - Республика 7057 2
Армения - Республика 2452 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8591 2
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