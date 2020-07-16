Siemens и SAP объединят усилия для ускорения промышленной трансформации

Siemens и SAP объявили о новом партнерстве, оно поможет сконцентрировать усилия и отраслевой опыт, а также создать новые программные продукты. Благодаря такой кооперации компании смогут дополнять и интегрировать существующие предложения для клиентов, ускоряя трансформацию отраслей.

Siemens и SAP займутся разработкой интегрированных комплексных решений для управления активами, жизненным циклом продуктов и цепочками поставок.

Партнерство поможет обеим компаниям объединить опыт и технологии, их клиентам - избежать технологической и информационной разобщенности, а также будет способствовать цифровизации и ускорит разработку комплексных решений для Индустрии 4.0

SAP будет продвигать решение Teamcenter от Siemens как основу для совместной работы и управления жизненным циклом продукта. Siemens, в свою очередь, будет предлагать решения SAP Intelligent Asset Management и приложения SAP Portfolio и Project Management, чтобы обеспечить максимальные выгоды для клиентов на протяжении всего жизненного цикла продуктов и услуг, а также найти новые возможности для сотрудничества между производителями и пользователями

Клаус Хельмрих, член правления Siemens AG и генеральный директор Siemens Digital Industries, отметил: «Цифровая трансформация имеет решающее значение для промышленности, это касается не только повышения производительности, но и большей гибкости, а также ускорения инноваций. Именно поэтому так важно, чтобы компании применяли новые инструменты и решения для создания цифрового предприятия. Сотрудничество между Siemens и SAP, двумя лидерами отрасли – не просто совместимость и интерфейсы, а создание действительно интегрированной цифровой связи, объединяющей управление жизненным циклом продукта с процессами, позволяющими клиентам оптимизировать производство».

Разрыв между разработкой и бизнесом существовал на предприятиях десятилетиями. Взаимодействие Siemens и SAP поможет преодолеть этот разрыв, чтобы у производителей, инженеров и разработчиков была необходимая информация для быстрого создания и управления продуктами и услугами, ориентированными на клиента.

Томас Зауэрэссиг, член правления SAP, возглавляющий направление Product Engineering, сказал: «По мере того, как появляются все более умные инструменты и решения, критически важным становится доступ к бизнес-данным в реальном времени, это необходимо для быстрого вывода на рынок новых продуктов. Комплексный подход, который появится благодаря взаимодействию SAP и Siemens, позволит командам и подразделениям по всей сети предприятия работать более продуктивно, разрабатывать и производить инновационные продукты, сохраняя рентабельность и устойчивость».

Боб Паркер, старший вице-президент по научно-исследовательской работе IDC, отметил: «Сочетание программного обеспечения Siemens Teamcenter и SAP S/4HANA предоставляет компаниям комплексные технологические возможности, начиная с проектирования продукта и до вывода из эксплуатации. Для компаний, которые стремятся к лидерству в рамках развивающейся цифровой экономики, такие преимущества, как интеграция приложений PLM, ERP, управления активами и цепочками поставок, а также более гибкое реагирование на изменяющийся рыночный спрос, станут решающими».