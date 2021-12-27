ООО «Синтеллект» и Группа компаний АЛМИ заключили технологическое партнерство

Компании Синтеллект (Syntellect) и группа компаний АЛМИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве и партнерстве. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

Разработчиками было проведено тестирование декстопных редакторов AlterOffice в связке с платформой TESSA. Тестирование AlterOffice производилось на нескольких версиях операционной системы AlterOS и с различными форматами файлов. По результатам тестирования были успешно пройдены кейсы «Редактирование и чтение», установка OC и базового функционала, Chronos и Deski на версиях AlterOS 7.5. Тестирование продуктов не выявило никаких проблем, связанных с установкой AlterOS и поведением редакторов AlterOffice.

TESSA – универсальная ECM/BPM платформа компании «Синтеллект» (Syntellect), предназначенная для создания высокопроизводительных решений по управлению документами и бизнес-процессами в компаниях различного масштаба и направления деятельности. Продукт представляет собой решение для автоматизации бизнес-процессов и документооборота в организациях различного рода деятельности. С 2016 г. платформа TESSA включена в Единый реестр отечественного ПО.

AlterOS – операционная система на базе ядра Linux. Сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421). AlterOffice – многофункциональный офисный пакет. Внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 7114 (Приказ Минкомсвязи РФ от 12.10.2020 № 522).

Компания «Синтеллект» создана в 2006 г. Основным направлением деятельности является разработка и внедрение решений по автоматизации документооборота и бизнес-процессов, интеграция приложений и информационных систем. Основным инструментом по автоматизации является собственная ECM/BPM платформа TESSA. Компания имеет лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, а также по технической защите конфиденциальной информации.

Группа компаний АЛМИ с 2001 г. входит в число развивающихся ИТ-предприятий российского рынка и, сохраняя статус системного интегратора полного цикла, делает упор на собственные разработки. Помимо общесистемного и прикладного ПО, компания разрабатывает системы совместной работы и управления контентом, продукты из категории интернета вещей и систем распределенного реестра (блокчейн), продукты для решения аналитических задач, решения из области искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей.