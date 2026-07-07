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Syntellect Синтеллект
Syntellect («Синтеллект») — российская компания, основанная в 2006 году, специализирующаяся на разработке и внедрении решений для автоматизации документооборота и бизнес-процессов. Компания является вендором собственной ECM/BPM-платформы TESSA, которая с 2016 года включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.
Основной продукт компании — платформа TESSA, на которой ежедневно работают более 1 млн пользователей в России и странах СНГ. Платформа поддерживает управление документами, бизнес-процессами, электронными архивами и включает модули с применением искусственного интеллекта, такие как автоматическое сравнение документов, интеллектуальный помощник для обработки контента, а также конструктор информационных панелей для создания персонализированных дашбордов без участия разработчиков. TESSA сертифицирована ФСТЭК России на соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа и совместима с отечественными технологиями, включая СУБД Tantor, ОС Ред ОС, а также средства аутентификации Рутокен и JaCarta.
Компания активно развивает экосистему партнерств. Среди интеграторов — «Офис-Док», «Инфосистемы Джет», «Т1 интеграция», «DатаРу Консалтинг», а также международные игроки, такие как Konica Minolta. В 2021 году «Синтеллект» и «Ростелеком» создали совместное предприятие «РТК-Цифровой документооборот» (доля «Синтеллекта» — 49%), ориентированное на внедрение решений для органов федеральной власти.
TESSA применяется в крупных организациях, включая «Газпром газификацию», «Аэрофлот», «Мосэнерго», «Русагро», Банк «Открытие», «КрасАвиа», а также в страховых компаниях и холдингах. Среди специализированных решений — «TESSA валютный контроль» для банков, соответствующее требованиям ФЗ-173.
Ранее компания участвовала в проектах на базе платформы Docsvision, разрабатывая расширения, такие как UltraViews и MyFolder, но впоследствии сосредоточилась на собственной платформе TESSA.
Конкурирующие компании на рынке ECM/BPM-решений в России:
- «Электронные офисные системы» (EOS)
- «Лаборатория Касперского» (KasperskyOS и решения для защищённого документооборота)
- «Крок»
- «Инфосистемы Джет» (собственные решения)
- «Рексофт» (Directum)
- «ЭОС» (ДЕЛО)
- «Техносерв»
- «Ай-Теко»
- «Базис-Центр»
- «Компас Плюс»
СОБЫТИЯ
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|07.07.2026
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«Витте Консалтинг» присоединилась к партнерской сети «Синтеллект»
Компания «Витте Консалтинг» (входит в ГК «Айтеко») стала аккредитованным партнером «Синтеллект» и теперь предоставляет полный спектр услуг по внедрению, интеграции и сопровождению решений для электронного документооборота на платформе Tessa. «Витте Консалтинг» специализируется
|22.04.2026
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«Синтеллект» и «Форсайт» объявляют о партнерстве для усиления бизнес-аналитикой решений по автоматизации документооборота
«Синтеллект» и «Форсайт» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Интеграция платформы TESSA от «Синтеллект» и аналитических решений «Форсайт» позволяет создать единую рабочую с
|21.11.2025
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Павел Каштанов -
Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
птимизировать как инфраструктуру заказчиков, так и затраты на поддержку и развитие. Мы выстраиваем прочные и долгосрочные отношения с крупными заказчиками, партнерами, интеграторами. Павел Каштанов, «Синтеллект»: За всю историю TESSA у нас не было случая, чтобы наша платформа не справилась с какой-то поставленной задачей, не оправдала ожиданий заказчика Это, конечно, не значит, что TESSA —
|27.12.2024
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«Синтеллект» выпустила новую версию платформы управления документами и бизнес-процессами Tessa
Компания «Синтеллект» сообщила о плановом обновлении платформы управления документами и бизнес-процессами Tessa. Релиз 4.1, уже доступный пользователям, призван сделать работу с платформой удобнее, надеж
|26.08.2024
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«DатаРу Консалтинг» стала партнером «Синтеллект» по внедрению платформы TESSA
Компания «Синтеллект», вендор платформы TESSA, и «DaтaРу Консалтинг», интегратор ИТ-решений, заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». «DатаРу Консалтинг» — подразд
|15.12.2023
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«Синтеллект» выпустил готовое решение для банков — «TESSA валютный контроль»
Компания «Синтеллект» выпустила новое готовое решение — «TESSA валютный контроль», предназначенное для оптимизации задач сбора, хранения и оперативного использования в электронном виде документов валютно
|10.10.2023
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«Т1 интеграция» стала партнером компании «Синтеллект»
«Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила соглашение с компанией «Синтеллект», разработчиком решений в области автоматизации бизнеса. Партнеры объединят усилия в рамках распространения платформы Tessa — системы электронного документооборота (СЭД) нового покол
|27.12.2021
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ООО «Синтеллект» и Группа компаний АЛМИ заключили технологическое партнерство
Компании Синтеллект (Syntellect) и группа компаний АЛМИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве и па
|17.07.2019
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Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот
Партнерское соглашение Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнерское соглашение с российской Syntellect, которое даст Konica Minolta возможность внедрять систему управления документами и бизнес-процессами TESSA, разработанную Syntellect, в рамках комплексных проектов. Об этом CN
|06.04.2017
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EG Capital Partners сократила сроки обработки документов с помощью Tessa
Управляющая компания EG Capital Partners совместно с командой экспертов в области автоматизации документооборота Syntellect и ECMGroup.Pro переводит документационное взаимодействие в электронный вид. Проект по внедрению СЭД выполняется на базе платформы нового поколения — Tessa, сообщили CNews в Syntel
|15.12.2016
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Syntellect представила новую версию СЭД TESSA 2.0
жности в TESSA 2.0 сделано несколько сотен улучшений и доработок. Все они выполнены с сохранением ключевых принципов разработки программного обеспечения, которым на протяжении 10 лет следует компания Syntellect: высокая производительность, надежность и удовольствие от работы с продуктом.Система управления документами и бизнес-процессами TESSA является одной из самых производительных систем
|14.09.2016
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ВТБ24 запустил электронный архив документов РКО юрлиц и ИП с помощью решения Syntellect
запустил в эксплуатацию электронный архив документов расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («Электронный архив РКО ЮЛ и ИП») с помощью решения от компании Syntellect разработанного на базе платформы управления документами Tessa. Об этом CNews сообщили в компании Syntellect. Новый блок «Электронный архив РКО ЮЛ и ИП» объединяет в себе автом
|03.09.2015
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Syntellect представила новую версию типового решения по автоматизации документооборота на платформе Tessa
Компания Syntellect представила новую версию типового решения по автоматизации документооборота на платформе Tessa. Как сообщили CNews в Syntellect, типовое решение представляет собой готовую кон
|11.06.2015
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ВТБ24 внедрил систему обработки и хранения документов валютного контроля на базе решений Syntellect и Abbyy
Банк ВТБ24 внедрил единую систему обработки и хранения документов валютного контроля на базе решения компании Syntellect с использованием СЭД Docsvision и решения для потокового ввода документов и данных Abbyy FlexiCapture. Об этом CNews сообщили в компании Abbyy. По оценкам заказчика, финансовая эконо
|18.05.2015
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СК «Транснефть» внедрила систему урегулирования убытков на базе СЭД Syntellect Tessa
лнительно необходимо было, чтобы у системы был значительный потенциал для дальнейших доработок/масштабирования при умеренных затратах ресурсов. Выбор был сделан в пользу системы Tessa от разработчика Syntellect. Основными причинами стали многолетний успешный опыт сотрудничества страховой компании с Syntellect; понимание разработчиком предметной области, опыт решения аналогичных задач
|23.04.2014
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«Синтеллект» перевел «Маревен Фуд Сэнтрал» на новую версию СЭД Docsvision
Системный интегратор «Синтеллект» (Syntellect), партнер компании «ДоксВижн», завершил перевод компании «Маревен Фуд Сэнтрал» на
|25.06.2013
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«Синтеллект» завершил первый этап внедрения Docsvision 5 в Группе «Разгуляй»
Системный интегратор «Синтеллект» (Syntellect) завершил первый этап проекта по внедрению системы электронного документооборота н
|27.03.2013
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«Синтеллект» автоматизирует документооборот «Транснефти» на базе Docsvision
х филиалов. Как рассказали CNews в компании, в качестве основы решения заказчик выбрал платформу Docsvision. Работы по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами выполнила компания «Синтеллект», партнер «ДоксВижн», имеющий большой опыт автоматизации бизнес-процессов в сфере страхования, а также опыт внедрения Docsvision в компаниях подобного масштаба. Система внедряется в
|11.06.2010
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Syntellect обновил свои решения на базе СЭД DocsVision
Компания Syntellect выпустила очередные обновления своих решений на базе системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision для версии 4.5. В продажу поступили библиотека интерактивных расшир
|29.01.2010
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Годовой оборот Syntellect в 2009 г. вырос на 60%
Компания Syntellect подвела итоги 2009 г. Годовой оборот компании в прошедшем году увеличился на 60% по сравнению с 2008 г., в том числе за счет продаж лицензий собственных продуктов. Список заказчиков
|23.11.2009
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Syntellect выпустил новую версию библиотеки UltraViews для DocsVision
Компания Syntellect («Синтеллект») выпустила новую версию библиотеки UltraViews 2.0 – инструментальног
|25.09.2009
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«Прогресс-Гарант» автоматизировал урегулирование убытков автострахования на базе DocsVision
Компания Syntellect (Синтеллект) запустил в промышленную эксплуатацию систему урегулирования убытков а
|23.07.2009
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ВТБ24 автоматизировал работу архива на базе DocsVision и UltraViews
Компания Syntellect совместно с Операционным департаментом и Департаментом информационных технологий ВТБ24 запустили в банке в эксплуатацию основную часть системы управления архивом бумажных документов.
|29.05.2009
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«А1» согласует договоры в DocsVision с помощью смартфонов
Компания Syntellect («Синтеллект») завершила очередной этап проекта по автоматизации документооборота
|02.12.2008
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«Элементарно, СЭД!»: пакет готовых решений на базе DocsVision
Компания Syntellect объявила о выпуске пакета готовых решений «Элементарно, СЭД!» на базе системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision. В целом в пакет «Элементарно, СЭД!» вошли следующ
|11.04.2008
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«Синтеллект» cовместно с DocsVision автоматизируют «Евротранс»
«Синтеллект» cовместно с DocsVision подписали договор с транспортно-экспедиторской компанией «Евротранс» на поставку и внедрение системы управления документами и бизнес-процессами. Цель сотрудни
|17.03.2008
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DocsVision внедрят в «Акелле»
Компания «Синтеллект» (Syntellect) подписала договор и приступила к реализации проекта по автоматизации ключевых биз
|14.11.2007
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Syntellect выпустил UltraViews для DocsVision
Компания Syntellect выпустила Syntellect UltraViews – библиотеку компонентов на платформе DocsVision, предназначенную для формирования более сложных и наглядных для пользователя отчетов, чем позв
|31.10.2007
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Syntellect внедрил DocsVision в «Фирме ЭНРОФ»
Компания Syntellect завершила проект по автоматизации процесса подготовки и согласования договоров на базе DocsVision в ООО «Фирма ЭНРОФ» (сеть магазинов элитной одежды). В основу решения, построенного
|12.09.2007
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«Синтеллект» автоматизирует архив СK «Прогресс» на базе DocsVision
Страховая компания «Прогресс-Гарант» и системный интегратор «Синтеллект» продолжают сотрудничество в рамках подписанного в августе 2007 года договора на автоматизацию архива СК «Прогресс-Гарант» на базе DocsVision 3.6 SR1. На первом этапе сотрудничества
|28.06.2007
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Syntellect разработал систему учёта ТМЦ на базе DocsVision
Компания Syntellect выпустила коробочное решение для учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на базе системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision. Система учета ТМЦ представляет из с
|20.04.2007
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Syntellect продал лицензий DocsVision на 2 млн руб.
По результатам продаж в 1 квартале 2007 года компания Syntellect вышла в число лидеров среди партнеров DocsVision. Общая стоимость поставленных компанией Syntellect лицензий СЭД DocsVision в первом квартале 2007 года составила более 2 млн.
|21.09.2006
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Компания Syntellect переведет страховую компанию «Прогресс-Гарант» на новую версию системы DocsVision.
Компания Syntellect заключила договор с «СК «Прогресс-Гарант» на доработку существующего решения на базе программной платформы DocsVision(разработка одноимённой петербургской компании). В ходе проекта т
Syntellect и организации, системы, технологии, персоны:
|Каштанов Павел 18 17
|Андреев Владимир 101 6
|Назарько Олег 7 5
|Кохан Владимир 12 3
|Мирошниченко Александр 5 3
|Милованцев Дмитрий 110 3
|Гостомельский Алексей 14 3
|Emerson Tom - Эмерсон Том 3 3
|Загребова Елена 6 3
|Галицкий Александр 123 3
|Козлов Андрей 31 3
|Агапов Иван 22 2
|Колесников Александр 27 2
|Майорова Галина 7 2
|Мендус Валерий 5 2
|Краснов Александр 91 2
|Петров Дмитрий 79 2
|Иванова Елена 83 1
|Кузнецов Анатолий 4 1
|Коробко Александр 3 1
|Воробьев Александр 42 1
|Чернецов Алексей 6 1
|Миронов Алексей 8 1
|Егоров Михаил 28 1
|Ефремов Сергей 18 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Петров Иван 14 1
|Шалагинов Павел 6 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Федоров Андрей 31 1
|Дементьева Светлана 8 1
|Рыжкин Денис 4 1
|Соколов Кирилл 40 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Попов Геннадий 21 1
|Журавова Мария 3 1
|Вайнштейн Виктор 37 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Сорокин Александр 9 1
|Копиевская Александра 1 1
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|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|Markets&Markets Research 113 1
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