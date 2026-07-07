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Syntellect Синтеллект

Syntellect - Синтеллект

Syntellect («Синтеллект») — российская компания, основанная в 2006 году, специализирующаяся на разработке и внедрении решений для автоматизации документооборота и бизнес-процессов. Компания является вендором собственной ECM/BPM-платформы TESSA, которая с 2016 года включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.

Основной продукт компании — платформа TESSA, на которой ежедневно работают более 1 млн пользователей в России и странах СНГ. Платформа поддерживает управление документами, бизнес-процессами, электронными архивами и включает модули с применением искусственного интеллекта, такие как автоматическое сравнение документов, интеллектуальный помощник для обработки контента, а также конструктор информационных панелей для создания персонализированных дашбордов без участия разработчиков. TESSA сертифицирована ФСТЭК России на соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа и совместима с отечественными технологиями, включая СУБД Tantor, ОС Ред ОС, а также средства аутентификации Рутокен и JaCarta.

Компания активно развивает экосистему партнерств. Среди интеграторов — «Офис-Док», «Инфосистемы Джет», «Т1 интеграция», «DатаРу Консалтинг», а также международные игроки, такие как Konica Minolta. В 2021 году «Синтеллект» и «Ростелеком» создали совместное предприятие «РТК-Цифровой документооборот» (доля «Синтеллекта» — 49%), ориентированное на внедрение решений для органов федеральной власти.

TESSA применяется в крупных организациях, включая «Газпром газификацию», «Аэрофлот», «Мосэнерго», «Русагро», Банк «Открытие», «КрасАвиа», а также в страховых компаниях и холдингах. Среди специализированных решений — «TESSA валютный контроль» для банков, соответствующее требованиям ФЗ-173.

Ранее компания участвовала в проектах на базе платформы Docsvision, разрабатывая расширения, такие как UltraViews и MyFolder, но впоследствии сосредоточилась на собственной платформе TESSA.

 

Конкурирующие компании на рынке ECM/BPM-решений в России:

  1. «Электронные офисные системы» (EOS)
  2. «Лаборатория Касперского» (KasperskyOS и решения для защищённого документооборота)
  3. «Крок»
  4. «Инфосистемы Джет» (собственные решения)
  5. «Рексофт» (Directum)
  6. «ЭОС» (ДЕЛО)
  7. «Техносерв»
  8. «Ай-Теко»
  9. «Базис-Центр»
  10. «Компас Плюс»
Обзор «Syntellect» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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жности в TESSA 2.0 сделано несколько сотен улучшений и доработок. Все они выполнены с сохранением ключевых принципов разработки программного обеспечения, которым на протяжении 10 лет следует компания Syntellect: высокая производительность, надежность и удовольствие от работы с продуктом.Система управления документами и бизнес-процессами TESSA является одной из самых производительных систем

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лнительно необходимо было, чтобы у системы был значительный потенциал для дальнейших доработок/масштабирования при умеренных затратах ресурсов. Выбор был сделан в пользу системы Tessa от разработчика Syntellect. Основными причинами стали многолетний успешный опыт сотрудничества страховой компании с Syntellect; понимание разработчиком предметной области, опыт решения аналогичных задач
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х филиалов. Как рассказали CNews в компании, в качестве основы решения заказчик выбрал платформу Docsvision. Работы по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами выполнила компания «Синтеллект», партнер «ДоксВижн», имеющий большой опыт автоматизации бизнес-процессов в сфере страхования, а также опыт внедрения Docsvision в компаниях подобного масштаба. Система внедряется в

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Компания Syntellect выпустила очередные обновления своих решений на базе системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision для версии 4.5. В продажу поступили библиотека интерактивных расшир
29.01.2010 Годовой оборот Syntellect в 2009 г. вырос на 60%

Компания Syntellect подвела итоги 2009 г. Годовой оборот компании в прошедшем году увеличился на 60% по сравнению с 2008 г., в том числе за счет продаж лицензий собственных продуктов. Список заказчиков

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Компания Syntellect («Синтеллект») выпустила новую версию библиотеки UltraViews 2.0 – инструментальног
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Компания Syntellect (Синтеллект) запустил в промышленную эксплуатацию систему урегулирования убытков а
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Компания Syntellect совместно с Операционным департаментом и Департаментом информационных технологий ВТБ24 запустили в банке в эксплуатацию основную часть системы управления архивом бумажных документов.
29.05.2009 «А1» согласует договоры в DocsVision с помощью смартфонов

Компания Syntellect («Синтеллект») завершила очередной этап проекта по автоматизации документооборота

02.12.2008 «Элементарно, СЭД!»: пакет готовых решений на базе DocsVision

Компания Syntellect объявила о выпуске пакета готовых решений «Элементарно, СЭД!» на базе системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision. В целом в пакет «Элементарно, СЭД!» вошли следующ
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«Синтеллект» cовместно с DocsVision подписали договор с транспортно-экспедиторской компанией «Евротранс» на поставку и внедрение системы управления документами и бизнес-процессами. Цель сотрудни
17.03.2008 DocsVision внедрят в «Акелле»

Компания «Синтеллект» (Syntellect) подписала договор и приступила к реализации проекта по автоматизации ключевых биз
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Компания Syntellect выпустила Syntellect UltraViews – библиотеку компонентов на платформе DocsVision, предназначенную для формирования более сложных и наглядных для пользователя отчетов, чем позв
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Компания Syntellect завершила проект по автоматизации процесса подготовки и согласования договоров на базе DocsVision в ООО «Фирма ЭНРОФ» (сеть магазинов элитной одежды). В основу решения, построенного

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Компания Syntellect заключила договор с «СК «Прогресс-Гарант» на доработку существующего решения на базе программной платформы DocsVision(разработка одноимённой петербургской компании). В ходе проекта т

Публикаций - 105, упоминаний - 127

Syntellect и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1060 44
Directum - Директум 1268 14
9594 10
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
Системы документооборота 522 6
Ростелеком 10948 6
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 6
Тензор 173 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 5
Microsoft Corporation 25775 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
OpenText 238 4
АйДи - Технологии управления - id2 70 4
Trustworks Global 12 3
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 3
PowerFile 5 3
SAP SE 5601 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
Крок - Croc 1964 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Konica Minolta 423 3
Comindware - Колловэар 202 3
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 2
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 16 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 2
ECMGroup.Pro - ЕСМ Групп Про 15 2
iDoc - АйДок 28 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
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ВТБ - ВТБ24 671 7
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Роллтон ТД 11 4
Intel Capital 148 3
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Разгуляй 40 3
Новая Евразия Фонд 3 3
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Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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