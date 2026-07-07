Syntellect («Синтеллект») — российская компания, основанная в 2006 году, специализирующаяся на разработке и внедрении решений для автоматизации документооборота и бизнес-процессов. Компания является вендором собственной ECM/BPM-платформы TESSA, которая с 2016 года включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.

Основной продукт компании — платформа TESSA, на которой ежедневно работают более 1 млн пользователей в России и странах СНГ. Платформа поддерживает управление документами, бизнес-процессами, электронными архивами и включает модули с применением искусственного интеллекта, такие как автоматическое сравнение документов, интеллектуальный помощник для обработки контента, а также конструктор информационных панелей для создания персонализированных дашбордов без участия разработчиков. TESSA сертифицирована ФСТЭК России на соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа и совместима с отечественными технологиями, включая СУБД Tantor, ОС Ред ОС, а также средства аутентификации Рутокен и JaCarta.

Компания активно развивает экосистему партнерств. Среди интеграторов — «Офис-Док», «Инфосистемы Джет», «Т1 интеграция», «DатаРу Консалтинг», а также международные игроки, такие как Konica Minolta. В 2021 году «Синтеллект» и «Ростелеком» создали совместное предприятие «РТК-Цифровой документооборот» (доля «Синтеллекта» — 49%), ориентированное на внедрение решений для органов федеральной власти.

TESSA применяется в крупных организациях, включая «Газпром газификацию», «Аэрофлот», «Мосэнерго», «Русагро», Банк «Открытие», «КрасАвиа», а также в страховых компаниях и холдингах. Среди специализированных решений — «TESSA валютный контроль» для банков, соответствующее требованиям ФЗ-173.

Ранее компания участвовала в проектах на базе платформы Docsvision, разрабатывая расширения, такие как UltraViews и MyFolder, но впоследствии сосредоточилась на собственной платформе TESSA.

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