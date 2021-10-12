Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Syntellect
Синтеллект
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 81
Syntellect упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Docsvision - ДоксВижн 786 3
|Microsoft Corporation 11253 2
|OpenText 161 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
|Konica Minolta Business Solutions 39 1
|Konica Minolta 136 1
|Xerox 522 1
|Sony 2453 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Логика Бизнеса 141 1
|Крок 1223 1
|SAP SE 3230 1
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 427 1
|Konica Minolta Business Solutions Europe 15 1
|Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
|Правительство РФ 2210 1
|Колесников Александр 13 2
|Назаров Александр 35 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Шалагинов Павел 3 1
|Каштанов Павел 7 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Копиевская Александра 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772273, в очереди разбора - 675955.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772273, в очереди разбора - 675955.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru