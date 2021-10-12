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Syntellect
Синтеллект


12.10.2021 «Юниксофт» приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в Burger King 1
23.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и платформы СЭД Tessa для оптимизации бизнес-процессов 2
29.01.2021 «Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти 4
27.01.2021 Создана компания «РТК-Цифровой документооборот» 2
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 5
28.04.2018 Хроники импортозамещения: «Ростех» меняет СЭД Documentum на российский продукт, работающий на СУБД Microsoft 3
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
14.08.2017 «СМП Банк» запустил кредитный конвейер на базе платформы TESSA 2
06.04.2017 EG Capital Partners сократила сроки обработки документов с помощью Tessa 2
03.04.2017 Электронные ключи и смарт-карты JaCarta совместимы с платформой документооборота Tessa 1
15.12.2016 Syntellect представила новую версию СЭД TESSA 2.0 1
14.09.2016 ВТБ24 запустил электронный архив документов РКО юрлиц и ИП с помощью решения Syntellect 3
03.09.2015 Syntellect представила новую версию типового решения по автоматизации документооборота на платформе Tessa 4
11.06.2015 ВТБ24 внедрил систему обработки и хранения документов валютного контроля на базе решений Syntellect и Abbyy 1
16.07.2014 В агрохолдинге «Разгуляй» СЭД Docsvision обновлена до версии 5.2 1
23.04.2014 «Синтеллект» перевел «Маревен Фуд Сэнтрал» на новую версию СЭД Docsvision 4
07.10.2013 «Ферреро Руссия» автоматизировала работу с товаросопроводительными документами на базе Docsvision 1
25.06.2013 «Синтеллект» завершил первый этап внедрения Docsvision 5 в Группе «Разгуляй» 2
27.03.2013 «Синтеллект» автоматизирует документооборот «Транснефти» на базе Docsvision 1
12.12.2012 Группа «Разгуляй» автоматизирует документооборот на базе Docsvision 5 1
30.09.2010 Как выбрать СЭД для банка: 10 требований 2
11.06.2010 Syntellect обновил свои решения на базе СЭД DocsVision 2
22.04.2010 Вышла новая версия «Личной папки» пользователя DocsVision: MyFolder 2.0 1
24.02.2010 История ИТ-лидера: DocsVision 1
29.01.2010 Годовой оборот Syntellect в 2009 г. вырос на 60% 5
23.11.2009 Syntellect выпустил новую версию библиотеки UltraViews для DocsVision 4
25.09.2009 «Прогресс-Гарант» автоматизировал урегулирование убытков автострахования на базе DocsVision 3
23.07.2009 ВТБ24 автоматизировал работу архива на базе DocsVision и UltraViews 3
29.05.2009 «А1» согласует договоры в DocsVision с помощью смартфонов 3
13.03.2009 DocsVision внедрили в «МТ-Девелопмент» 1
02.12.2008 «Элементарно, СЭД!»: пакет готовых решений на базе DocsVision 2
11.04.2008 «Синтеллект» cовместно с DocsVision автоматизируют «Евротранс» 1
17.03.2008 DocsVision внедрят в «Акелле» 3
04.04.2007 DocsVision внедрят в ООО «Фирма Энроф» 1
26.02.2007 DocsVision внедрят в компании «Агрико» 1
08.02.2007 DocsVision внедрят в DHV-S 2
07.02.2007 DocsVision внедрят в «РР-Морские Нефтегазовые Проекты» 2
17.01.2007 DocsVision внедряют в Россвязьнадзоре 2

Публикаций - 38, упоминаний - 81

Syntellect упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docsvision - ДоксВижн 786 3
Microsoft Corporation 11253 2
OpenText 161 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Konica Minolta Business Solutions 39 1
Konica Minolta 136 1
Xerox 522 1
Sony 2453 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Логика Бизнеса 141 1
Крок 1223 1
SAP SE 3230 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 427 1
Konica Minolta Business Solutions Europe 15 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
ВТБ24 583 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
Мособлбанк 17 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
СОГАЗ-Мед Страховая компания 1 1
РОСНО СК 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Правительство РФ 2210 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Syntellect Tessa 14 2
Linux OS 4296 2
Diasoft Master Insurance 1 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
OpenText EMC Documentum 6 1
Microsoft Excel 440 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 350 1
Microsoft Windows 7 1662 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 294 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Aladdin JaCarta PKI 74 1
Aladdin JaCarta 147 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 1
OpenText Documentum 194 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 483 1
Microsoft SQL Server 799 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Windows 866 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Колесников Александр 13 2
Назаров Александр 35 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Шалагинов Павел 3 1
Каштанов Павел 7 1
Бабинцев Василий 21 1
Копиевская Александра 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Япония - Токио 292 1
Россия - Смоленск 240 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772273, в очереди разбора - 675955.
Создано именных указателей - 46354.
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