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Коробко Александр


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Positive Technologies: более 30% российских компаний планируют внедрять решения для защиты конечных устройств в 2025 году 1
29.05.2018 InfoWatch обновила Person Monitor до версии 7 1
16.07.2014 В агрохолдинге «Разгуляй» СЭД Docsvision обновлена до версии 5.2 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Коробко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1285 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Syntellect - Синтеллект 81 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
Разгуляй 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5556 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11714 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6992 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 555 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10784 1
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3240 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3890 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12392 1
Оповещение и уведомление - Notification 4864 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2151 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11871 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 340 1
Google Android - приложения и разработчики 612 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 242 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2594 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12818 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14615 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4138 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7433 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 375 1
Google Android 14252 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
InfoWatch Person Monitor - Система мониторинга персонала 7 1
Docsvision СЭД - ECM-система 238 1
Жуковский Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 94 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 537 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 268 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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