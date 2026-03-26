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ECMGroup.Pro ЕСМ Групп Про

ECMGroup.Pro - ЕСМ Групп Про

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 127 560 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 127 560 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 127 560 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.03.2026 В аэропорту Внуково внедрена российская платформа Tessa 1
11.12.2025 Топ-10 внедрений российских СЭД. Рейтинг CNews Analytics 1
05.08.2025 Платформа Docsvision ускоряет работу с документами при помощи ИИ-технологий 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
06.04.2017 EG Capital Partners сократила сроки обработки документов с помощью Tessa 1
15.08.2016 ECMGroup.Pro представила модуль интеграции СЭД Docsvision и ERP-системы SAP 1
27.07.2016 «Водоканал» Новокузнецка при поддержке ECMGroup.Pro перешёл на новую версию Docsvision 1
23.05.2016 «Центр Финансовых Технологий» перевел все процессы СЭД на Docsvision 5.3 1
13.01.2015 «Водоканал» перешел на новейшую версию Docsvision 1
10.07.2014 «Восточная Техника» модернизировала СЭД на базе Docsvision SharePoint Edition 1
17.04.2014 ECMGroup.pro внедрила Docsvision 5 в «“Алданзолото” ГРК» 1
16.10.2013 «Алданзолото ГРК» внедряет Docsvision 1
29.04.2013 «Д2 Страхование» внедряет Docsvision 5 1
14.02.2013 «СКБ Контур» и «ДоксВижн» представили решение для кросс-организационного документооборота 1
06.12.2012 Новокузнецкий «Водоканал» обновляет СЭД на платформе Docsvision 1
27.11.2012 Docsvision помогает автоматизировать документооборот в администрации поселка Пангоды 1
30.10.2007 Russia Consulting автоматизирует учет на базе Microsoft Dynamiсs NAV 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

ECMGroup.Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1063 13
Syntellect - Синтеллект 105 4
9771 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 2
Directum - Директум 1294 2
Восточная Техника 22 1
Ростелеком 11091 1
SAP SE 5635 1
Microsoft Corporation 25910 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1528 1
Крок - Croc 1972 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 142 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1377 1
TerraLink - ТерраЛинк 293 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1135 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 418 1
Тензор 181 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 251 1
АйДи - Технологии управления - id2 74 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 57 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
TANAiS IT Group - Танаис 33 1
Системы документооборота 524 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 1
Татнефть 247 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 215 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 154 1
Caterpillar - 93 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 16 1
Д2 Страхование 3 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1473 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4751 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1678 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3238 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 497 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3038 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 216 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5192 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 445 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2900 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5927 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1075 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3398 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4548 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7948 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1454 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 56 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 611 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2639 1
Syntellect Tessa 67 3
Docsvision СЭД - ECM-система 250 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 2
Docsvision AI 6 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 300 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 201 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
АйДи - Технологии управления - Documino 40 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 327 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2582 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 422 1
Microsoft Dynamics 1199 1
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 66 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 1
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 215 1
Docsvision SharePoint Edition 6 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 70 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 162 1
Системы документооборота - СЭД Практика 7 1
Камчатова Екатерина 5 4
Гавриленко Анатолий 11 3
Знобищев Константин 2 2
Загребова Елена 7 1
Почепнева Мария 1 1
Осадец Юрий 3 1
Назаров Александр 79 1
Андреев Владимир 101 1
Иванова Елена 83 1
Егоров Михаил 32 1
Кохан Владимир 13 1
Пуцин Сергей 28 1
Курьянов Сергей 162 1
Каштанов Павел 18 1
Вайнштейн Виктор 38 1
Бабинцев Василий 24 1
Сорокин Александр 10 1
Копиевская Александра 1 1
Зимин Олег 1 1
Колмакова Алла 1 1
Бочкарева Алла 1 1
Чеснова Татьяна 5 1
Сабуров Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 8
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 325 2
Европа 25059 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1273 1
Европа Восточная 3141 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3255 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 244 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1088 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 567 1
Россия - Восточная Сибирь 310 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 220 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4020 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3179 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6716 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1427 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1707 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 518 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 1
Fashion industry - Индустрия моды 370 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3653 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1017 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3576 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 1
TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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