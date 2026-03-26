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ECMGroup.Pro ЕСМ Групп Про
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 127 560 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 17
ECMGroup.Pro и организации, системы, технологии, персоны:
|Камчатова Екатерина 5 4
|Гавриленко Анатолий 11 3
|Знобищев Константин 2 2
|Загребова Елена 7 1
|Почепнева Мария 1 1
|Осадец Юрий 3 1
|Назаров Александр 79 1
|Андреев Владимир 101 1
|Иванова Елена 83 1
|Егоров Михаил 32 1
|Кохан Владимир 13 1
|Пуцин Сергей 28 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Каштанов Павел 18 1
|Вайнштейн Виктор 38 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Сорокин Александр 10 1
|Копиевская Александра 1 1
|Зимин Олег 1 1
|Колмакова Алла 1 1
|Бочкарева Алла 1 1
|Чеснова Татьяна 5 1
|Сабуров Александр 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.