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Платформа Docsvision ускоряет работу с документами при помощи ИИ-технологий

Компания «ДоксВижн» объявляет о запуске сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. Новинка позволяет организациям применять генеративный ИИ в документообороте, соблюдая жесткие требования к информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители компании «ДоксВижн».

Благодаря новому сервису, бесшовно встроенному в CSP-платформу Docsvision пользователи могут получить краткий пересказ документа или ответы на отдельные вопросы по его содержанию. Кроме того, Docsvision AI генерирует тексты документов на основе введенных параметров, данных карточки или загруженных в систему файлов, а также проверяет готовые тексты на ошибки и улучшает их стиль.

«Мы ставили перед собой задачу внедрить ИИ не как модную игрушку, а как работающий инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому прежде всего отобрали несколько востребованных сценариев использования ИИ в работе с документами и протестировали их в реальных условиях. В первом релизе Docsvision AI реализованы четыре сценария, которые приносят наибольшую отдачу бизнесу – существенно экономят время при знакомстве с документами, их подготовке и согласовании. Кроме того, было чрезвычайно важно обеспечить разумные требования к серверным мощностям, поскольку затраты на них нередко делают внедрение ИИ экономически неоправданным», – отметил заместитель генерального директора «ДоксВижн» Сергей Пуцин.

Docsvision AI позволяет работать с несколькими языковыми моделями, которые обладают необходимым балансом между скоростью решения задач, качеством ответов и затратами. Чтобы соответствовать жестким требованиям к ИБ и защите корпоративных данных, характерным для крупных предприятий и госкомпаний, сервис поддерживает два варианта развертывания языковой модели: в облаке и в локальной сети заказчика.

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Бета-тестирование Docsvision AI проводилось совместно с партнером Docsvision – компанией ECMGroup.Pro, обладающей экспертизой в области внедрения ИИ в корпоративные ИТ-системы.

«Сценарии применения ИИ, реализованные в Docsvision AI, востребованы пользователями СЭД и легко встраиваются в существующие бизнес-процессы. Кроме того, мы разработали готовый коннектор к языковым моделям, который обеспечивает функцию «быстрого старта»: с ним можно всего за несколько часов развернуть сервис, подключить его к выбранной нейросети и начать работать», – сказала руководитель направления ИИ компании ECMGroup.Pro Мария Почепнева.

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