Получите все материалы CNews по ключевому слову
Docsvision AI
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|Платформа Docsvision ускоряет работу с документами при помощи ИИ-технологий 1
Docsvision AI и организации, системы, технологии, персоны:
|Почепнева Мария 1 1
|Пуцин Сергей 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.