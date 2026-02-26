Разделы

Новая версия Docsvision AI научилась оценивать юридические и финансовые риски для бизнеса

Компания «ДоксВижн» выпустила вторую версию сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. В ней реализованы шесть новых сценариев применения ИИ, ускоряющих управление договорами, работу с задачами, организацию совещаний и делопроизводства. Об этом CNews сообщили представители компании «ДоксВижн».

Docsvision AI теперь умеет анализировать тексты договоров и иных документов и выявлять потенциальные риски для организации, опираясь на выбранный профиль (юридический, финансовый, информационная безопасность либо заданный пользователем). Кроме того, сервис может сравнить два документа и найти расхождения между ними. Например, можно сравнить согласованную версию договора с версией, которую подписал контрагент.

Новая функция распознавания скан-копий упрощает работу с входящими документами. Docsvision AI извлекает из них необходимые реквизиты (номер, дата, название, контрагент, содержание и т. д.) и автоматически заполняет карточку документа.

В Docsvision AI также появились сценарии на основе распознавания речи: транскрибирование аудио- и видеофайлов, создание поручений голосовыми командами и озвучивание карточек заданий и документов.

«Мы расширяем функциональность нашего продукта за счет тех сценариев, которые востребованы пользователями корпоративных приложений на платформе Docsvision. Так, автоматическая расшифровка и протоколирование встреч и совещаний, из которых нередко состоит весь рабочий день, существенно экономит время и повышает их продуктивность. А голосовые команды упрощают работу с документами и задачами «на ходу», когда у пользователя под рукой только смартфон», – отметил Денис Елхов, руководитель департамента развития продукта компании «ДоксВижн».

ИИ-функции сервиса встраиваются в существующие и новые решения на базе СЭД/ECM-платформы Docsvision при помощи low-code инструментов. Docsvision AI поддерживает несколько вариантов подключения к LLM-моделям в зависимости от требований по ИБ и защите данных: облачное, облачное в российском контуре, в локальной сети заказчика.

Первая версия Docsvision AI была представлена в августе 2025 г. В ней были реализованы четыре сценария: краткий пересказ документа, ответы на вопросы по его содержанию, создание текстов по введенным параметрам, данным карточки или загруженным файлам, а также проверка и улучшение стиля готовых текстов.

