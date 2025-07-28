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Индексная книга (каталог) CNews*
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Елхов Денис


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «СберТех» и «ДоксВижн» помогут бизнесу повысить производительность высоконагруженных систем по работе с корпоративными данными 1
27.07.2023 Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Елхов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1020 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1807 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4716 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1712 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25207 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1405 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 221 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2177 1
Электронный документ - Electronic document 1499 1
Docsvision СЭД - ECM-система 238 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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