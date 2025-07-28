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Елхов Денис
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|«СберТех» и «ДоксВижн» помогут бизнесу повысить производительность высоконагруженных систем по работе с корпоративными данными 1
|27.07.2023
|Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД 1
Елхов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Docsvision - ДоксВижн 1020 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
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