«СберТех» и «ДоксВижн» помогут бизнесу повысить производительность высоконагруженных систем по работе с корпоративными данными

Российские разработчики «СберТех» и «ДоксВижн» успешно завершили испытание совместимости своих продуктов для высоконагруженных корпоративных систем. Тестирование проводилось для проверки производительности Linux-версии платформы Docsvision, работающей на серверной операционной системе Platform V SberLinux OS Server в комплексе с системой управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB.

Вендоры провели более 350 автоматических тестов, а также вручную протестировали основные сценарии совместной работы продуктов. Результаты показали, что серверные и клиентские компоненты Docsvision корректно функционируют и в полном объеме выполняют задачи по управлению бизнес-процессами и цифровым контентом при взаимодействии с ПО «СберТеха».

Максим Тятюшев, генеральный директора «СберТеха», сказал: «Мы непрерывно расширяем сотрудничество с ведущими поставщиками отечественного ИТ-рынка, чтобы обеспечить российские компании еще большим числом эффективных и совместимых решений для обеспечения технологической независимости. Успешно проведенные испытания совместимости платформы Docsvision с продуктами «СберТеха» — важный вклад в развитие этого направления. Благодаря корректной интеграции наших инструментов клиенты получат набор технологий для эффективного управлениями своими данными и процессами».

Денис Елхов, руководитель департамента развития продукта компании «ДоксВижн», отметил: «Продукты Platform V используют импортонезависимый стек технологий, на работу с которым ориентирована наша платформа. Кроме того, операционная система и СУБД СберТеха адаптированы к потребностям крупного бизнеса, предъявляющего особые требования к нагруженности систем, безопасности и отказоустойчивости. Теперь наши заказчики могут быть уверены в корректности работы и высокой производительности ИТ-систем, включающих решения на базе Docsvision и инфраструктурное ПО из линейки Platform V».

Продукты «СберТеха» входят в состав цифровой платформы Platform V, объединяющей более 90 решений для разработки бизнес-приложений корпоративного уровня. Серверная операционная система Platform V SberLinux OS Server предназначена для создания безопасного, импортонезависимого и отказоустойчивого ИТ-ландшафта. Сегодня она успешно обеспечивает работу более 250 тыс. серверов и закрывает потребности в инфраструктурном ПО в российских компаниях из финансовой, промышленной, нефтегазовой и других сфер. Platform V Pangolin DB — реляционная система управления базами данных, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих также использовать ее в масштабах корпораций. Более ста тысяч инсталляций этой СУБД уже эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня сложности и критичности.

Docsvision — отечественная платформа, помогающая крупным предприятиям и госкомпаниям организовать единое пространство для работы с корпоративными данными и сделать хранение, поиск и обработку информации, согласование и контроль документов, а также создание электронных архивов легкими и удобными. За счет масштабируемой архитектуры платформа практически не имеет ограничений по нагрузке и количеству пользователей. Разработка прикладных решений на базе Docsvision ведется при помощи low-code-инструментов, что позволяет быстро автоматизировать и типовые, и нестандартные бизнес-задачи.

Платформа управления контентом Docsvision, серверная операционная система Platform V SberLinux OS Server и система управления базами данных Platform V Pangolin DB включены в Реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.