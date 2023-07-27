Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД

Функциональность для организации работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) на платформе Docsvision стала доступна клиентам и партнёрам компании с 26 июля 2023 г. в рамках регулярных обновлений. Как часть платформы функциональность для работы с МЧД можно настроить с помощью low-code-инструментов, чтобы поддержать уникальные внутренние бизнес-процессы в корпорациях в кратчайшие сроки.

Платформа Docsvision позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы, связанные с жизненным циклом МЧД: создание доверенности, включая согласование и подписание; отзыв доверенности; подписание электронного документа с использованием МЧД; выгрузка и загрузка доверенности; синхронизация данных из справочника полномочий.

Платформа Docsvision уже поддерживает 3 формата МЧД: версия 002 – формат для b2b-обмена документами с контрагентами; версия 5.01 – подтверждает полномочия представителя налогоплательщика; версия 003 – универсальный формат в рамках обмена документами с органами власти и контрагентами.

«Переход на новые форматы электронных подписей и использование машиночитаемых доверенностей — это новая реальность в российском бизнесе. Правила не будут отменены, но могли быть перенесены. Поэтому мы комплексно реализовали в платформе Docsvision новые требования относительно применения МЧД в организациях. Например, настроили синхронизацию справочника полномочий и с доверенностями, изменили интерфейс подписания электронных документов, поддержали проверки подписи доверенностей. Мы планируем развивать функциональность, чтобы работа с МЧД становилась удобной для бизнеса, соответствовала нормативным требованиям. Мы прогнозируем, что нормативная база будет совершенствоваться, так как эта новая практика и для бизнеса, и для государства», – сказал Денис Елхов, руководитель департамента развития продукта «Доксвижн».

Сотрудник может создать новую машиночитаемую доверенность так же, как создаёт другой документ, через готовую форму. Она подтягивает данные о сотрудниках и коды полномочий из корпоративных справочников информацию. Описать полномочия сотрудника можно в свободной форме, если справочник не содержит соответствующих данных. После занесения всех данных доверенность может быть отправлена на согласование.

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Затем согласованную и подписанную доверенность сотрудник может скачать в виде xml-файла и использовать для регистрации доверенности в Едином реестре или отправить контрагенту в пакете (вместе с документом, подписью) при электронном обмене документами с контрагентом. Если есть необходимость, доверенность можно отозвать (данные об этом необходимо передать в Единый реестр доверенностей).

Карточка МЧД содержит информацию: номер, кому и на что она выдана, кто её подписал, период действия, текущий статус. Из карточки можно скачать xml-файл и файл подписи.