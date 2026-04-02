Docsvision 6 – релиз новой платформы

Компания «ДоксВижн» объявляет о выпуске СЭД/ECM-платформы Docsvision версии 6 – самого масштабного обновления за последние годы. Docsvision 6 получила кросс-платформенную архитектуру, бесшовно встроенные ИИ-функции и защиту от новых киберугроз. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

Разработка новой версии Docsvision стала ответом на изменение технологического ландшафта на российском рынке. Крупные предприятия и госструктуры сегодня реализуют программы импортозамещения, однако реальная практика нередко требует сохранения в корпоративной ИТ-инфраструктуре отдельных зарубежных решений или части оборудования.

Главное отличие Docsvision 6 – единая кодовая база, позволяющая разворачивать серверные компоненты как на российских операционных системах на базе Linux, так и на Windows.

«С выпуском Docsvision 6 мы объединяем две технологические ветки развития, которые выделились несколько лет назад с появлением Linux-версии платформы. Одной из сильных сторон Docsvision всегда была гибкость, востребованная в enterprise-сегменте, и сегодня мы добились максимальной гибкости продукта с точки зрения ИТ-инфраструктуры заказчика, – сказал заместитель генерального директора «ДоксВижн» Сергей Пуцин. – Кроме того, Docsvision 6 отвечает стандартам новой эпохи, когда применение ИИ стало нормой для любого корпоративного приложения, а требования к безопасности решений заметно выросли».

Docsvision 6 реализована на .NET 8 – платформе разработки, которая обеспечивает высокий уровень производительности и ИБ. При создании новинки команда «ДоксВижн» следовала принципам безопасной разработки ПО. В частности, использовались статические и динамические анализаторы, позволяющие проверять исходный код и готовый продукт на наличие уязвимостей и анализировать всю цепочку связанных компонентов. На этапе регрессионного тестирования Docsvision 6 успешно прошла 960 тест-кейсов из 960 запланированных.

В Docsvision 6 доступна новая «Консоль управления» – центр управления высоконагруженными решениями, дающий администратору доступ к настройкам платформы через веб-интерфейс. Основным пользовательским интерфейсом стал адаптивный web-клиент Docsvision, который поддерживает всю функциональность платформы вне зависимости от ОС и типа устройства.

«Кросс-платформенность открывает новые возможности для компаний, использующих решения на базе Docsvision. Прежде всего это миграция с предыдущих версий на Docsvision 6 без изменения ИТ-инфраструктуры. Стали возможными и максимально гибкие стратегии: реализация среды разработки под Windows, а рабочей среды под Linux, запуск в одном кластере серверов на Linux и на Windows, а также другие варианты», – сказал Сергей Пуцин.

Новая версия платформы включает сервис Docsvision AI и поддерживает 10 сценариев применения генеративного ИИ, ускоряющих организацию совещаний, делопроизводство, управление договорами и работу с заданиями. Функции на основе больших языковых моделей (LLM) не только помогают пользователям эффективнее выполнять рабочие задачи, но и снижают риски, связанные с использованием публичных ИИ-сервисов. Чтобы полностью исключить киберугрозы такого рода, в Docsvision 6 реализована возможность подключения локальных LLM.