Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рождественский Алексей
Рождественский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 1
|ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
|Львова Наталья 5 1
|Павлюков Тимур 1 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Веприцкий Александр 1 1
|Бейдер Александр 75 1
|Заглумин Павел 6 1
|Иванова Елена 81 1
|Житнюк Павел 33 1
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
|Баранов Олег 17 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145752 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.