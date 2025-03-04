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Рождественский Алексей


04.03.2025 Платформа Docsvision получила бесшовную интеграцию с оператором ЭДО «Такском» 1
10.03.2021 Kyocera и Docsvision представили решение для перехода к безбумажному документообороту и электронному архиву 1
02.12.2020 «Доксвижн» и «Контур» представили решение для работы с требованиями налоговой инспекции 1
24.09.2020 «Доксвижн» и «Контур» представили совместное решение для проверки поставщиков 1
23.09.2020 «Контур» и Docsvision представили совместное решение по проверке контрагентов в СЭД 1
20.11.2019 Samsung и Docsvision представили решение для электронного документооборота 1
14.06.2017 «Доксвижн» и НИИ СОКБ предотвратят утечку конфиденциальных документов из СЭД 1
05.12.2016 «Биорг» и Docsvision создадут систему распознавания рукописного текста со сканов для СЭД 1
27.02.2013 "ДоксВижн" и ЦНТИ "Прогресс" объявили о начале сотрудничества 1
08.08.2011 Какому отделу нужнее СЭД? В России все иначе 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Рождественский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1010 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1014 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1069 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Kyocera 241 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
SAP SE 5291 1
Samsung Electronics 10297 1
Beorg - Биорг 112 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Directum - Директум 1103 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12616 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3924 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 2
Электронный документ - Electronic document 1461 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 2
Оцифровка - Digitization 4591 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2094 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1193 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 411 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 942 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 479 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5113 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6303 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5374 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3429 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1594 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2195 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1737 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6763 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2529 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12261 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7656 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4047 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1082 2
Microsoft Office Excel 1204 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2053 1
IBM iSeries 26 1
Apple iPhone 6 4862 1
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1435 1
Kyocera TASKalfa МФУ 29 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Samsung Knox 97 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
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Заглумин Павел 6 1
Иванова Елена 81 1
Житнюк Павел 33 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Баранов Олег 17 1
Бушмелев Сергей 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 3
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6192 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1203 2
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2434 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7678 1
Экономический эффект 1078 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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