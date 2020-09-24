«Доксвижн» и «Контур» представили совместное решение для проверки поставщиков

«Доксвижн» и «Контур» представили совместное решение по проверке благонадежности поставщиков и автоматическому заполнению реквизитов контрагентов в системе электронного документооборота (СЭД). Это стало возможным благодаря интеграции платформы Docsvision через API с сервисом «Контур.Фокус», который аккумулирует актуальные сведения о юридических лицах и ИП из более чем 30 официальных источников.

Поскольку в СЭД обрабатываются все договорные документы с контрагентами, важно иметь в этой системе актуальную информацию о поставщиках и партнерах организации. Реквизиты, благонадежность и учредительные документы необходимо проверять и поддерживать в актуальном состоянии. В результате интеграции Docsvision с «Контур.Фокусом» уменьшается вероятность ошибки при заведении нового контрагента, повышается скорость и достоверность проверки компании на благонадежность.

Экспресс-отчет в системе Docsvision «подсвечивает» факторы риска, на которые нужно обратить внимание при оценке контрагента, – например, исполнительные производства, большая исковая сумма в арбитражных делах и другая информация. Дополнительно можно сформировать сводный аналитический отчет по финансам, который поможет оценить благонадежность контрагента в долгосрочной перспективе.

Совместное решение «Доксвижн» и «Контура» уже оценили первые пользователи. Время, которое раньше уходило на рутинный ввод данных или проверку их актуальности, они могут тратить на более значимые задачи.

«Автоматизация бизнес-процессов становится все более гибкой и умной. Современный электронный документооборот – это уже давно не отдельная система, а набор сервисов, которые помогают сотрудникам в их ежедневной работе с документами. Интеграция "Контур.Фокус" с системой Docsvision – один из примеров таких полезных сервисов. Он позволяет эффективнее управлять рисками при работе с контрагентами в СЭД», – сказал Алексей Рождественский, менеджер по развитию бизнеса компании «Доксвижн».