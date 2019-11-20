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Samsung и Docsvision представили решение для электронного документооборота

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Docsvision и Samsung Electronics представили комплексное решение для работы в системе электронного документооборота на мобильных устройствах. Разработки Docsvision на базе устройств Samsung помогут крупным организациям и госструктурам оптимизировать работу своих специалистов.

«Пульс» — это мобильное приложение российской системы автоматизации бизнес-процессов и документооборота Docsvision. Оно позволяет работать с электронными документами и подписывать их на смартфоне или планшете Samsung.

Использование гаджетов значительно упрощает многие процессы, однако работа с системой электронного документооборота (СЭД) требует повышенного уровня информационной безопасности, и продукты Samsung полностью соответствуют необходимым защитным требованиям благодаря программно-аппаратному комплексу Knox. Это решение создает на мобильном устройстве защищенный контейнер для хранения конфиденциальных данных, в том числе файлов, загруженных из системы электронного документооборота.

Приложение адаптировано под работу со всей линейкой мобильного оборудования Samsung. Один из доступных вариантов устройств — защищенные планшеты Samsung Galaxy Tab Active2, предназначенные для корпоративного использования. Они обладают противоударной поверхностью, съемной батареей повышенной емкости, выдерживают погружение в воду и другие экстремальные условия, с которыми сталкиваются специалисты, работающие в «полях».

«Разработав специальное приложение Docsvision, мы предоставили нашим клиентам возможность взаимодействовать с документами прямо с мобильных устройств, а сотрудничество с компанией Samsung позволяет предложить комплексное решение для удобной и защищенной работы», — отметил менеджер по развитию бизнеса Docsvision Алексей Рождественский.

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