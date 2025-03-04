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Платформа Docsvision получила бесшовную интеграцию с оператором ЭДО «Такском»

Компания «ДоксВижн» разработала коннектор к сервису ЭДО от компании «Такском». Теперь пользователи Docsvision могут обмениваться электронными документами с контрагентами, работающими через «Такском», непосредственно из интерфейса платформы.

Новый коннектор позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами, в том числе с использованием машиночитаемых доверенностей (МЧД), и получать списки контрагентов, зарегистрированных в сервисе «Такском».

Как и коннекторы к другим операторам ЭДО, реализованные в Docsvision ранее, новинка позволяет организации работать с бухгалтерскими документами по принципу одного окна. В интерфейсе Docsvision можно согласовать документ, подписать его электронной подписью и передать контрагенту через одного из операторов ЭДО, подключённых к платформе. При этом на сервере Docsvision автоматически формируется единый электронный архив всех бухгалтерских документов, поступающих в организацию через разных операторов ЭДО.

«Сегодня всё больше компаний осознают выгоды безбумажного документооборота с контрагентами, и модуль интеграции с операторами ЭДО входит в число самых востребованных компонентов нашей платформы Docsvision, – отметил эксперт по продукту компании «ДоксВижн» Алексей Рождественский. – Мы много лет сотрудничаем с компанией «Такском» как с одним из ведущих операторов ЭДО в стране. Благодаря новому коннектору нашим клиентам будет ещё проще выстроить эффективный кросс-организационный электронный документооборот – вне зависимости от того, с какими операторами ЭДО работают они сами или их контрагенты».

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«ЭДО позволяет существенно снизить издержки компании, связанные с документооборотом, однако наибольший эффект достигается при комплексной автоматизации как внутренних, так и внешних рабочих процессов, – сказал руководитель службы проектных и интеграционных решений компании «Такском» Роман Шибанов.– Не менее важно обеспечить целостность решения, чтобы все бизнес-процессы были интегрированы, а пользователи имели возможность работать в режиме одного окна, без необходимости переключения между различными сервисами и системами.

Партнёрство между «Такском» и «ДоксВижн» направлено на решение именно этой задачи. За период многолетнего сотрудничества наши компании выстроили прочные доверительные отношения, позволяющие успешно реализовывать совместные проекты и находить эффективные решения для бизнеса. Появление готового коннектора – логичное продолжение нашей совместной работы».

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