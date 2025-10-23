Разделы

Новый модуль «Долговременный архив» выпущен для платформы Docsvision

Компания «ДоксВижн» выпустила для СЭД/ECM-платформы Docsvision модуль, который обеспечивает учет и хранение электронных и бумажных документов с сохранением их юридической значимости на срок более 10 лет. Об этом CNews сообщили представители компании «ДоксВижн».

Модуль «Долговременный архив» позволяет систематизировать документальный фонд организации в виде иерархического электронного справочника «Номенклатура дел» и формировать редактируемые печатные формы (опись электронных документов, опись дел постоянного хранения, лист-заверитель, акт выдачи во временное пользование, акт об уничтожении дел и другие). В новой версии модуля номенклатура дел может вестись сразу от нескольких юридических лиц.

Модуль автоматически создает акты приема-передачи дел в архив, после согласования и приемки конвертирует принятые документы в карточки «Архивный документ», а также упаковывает все приложенные к документам файлы и связанные с ними электронные подписи в контейнеры долговременного хранения в виде ZIP-архива. Кроме того, новинка автоматически проверяет дела на предмет истекших сроков хранения и при необходимости формирует акты об уничтожении.

«Долговременный архив» дополняет другой модуль Docsvision – «Управление архивом». Этот компонент платформы обеспечивает хранилище документов со сроками хранения до 10 лет. Модули интегрированы между собой и позволяют создавать на базе платформы Docsvision системы хранения электронных документов (СХЭД) в соответствии с требованиями Росархива.

«Электронный документооборот в России активно развивается, и в компаниях быстро растут объемы накопленных электронных документов – бухгалтерских от операторов ЭДО, кадровых из КЭДО, внутренних из СЭД. Мы видим запрос на создание СХЭД со стороны крупного и среднего бизнеса, и новый модуль позволит предложить решения для долгосрочного хранения документов, соответствующие всем нормативным требованиям, обеспечивающие высокий уровень автоматизации рутинных задач и необходимую таким заказчикам гибкость», – отметил Алексей Рождественский, эксперт по продукту компании «ДоксВижн».

