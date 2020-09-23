«Контур» и Docsvision представили совместное решение по проверке контрагентов в СЭД

Docsvision и «Контур» представили совместное решение по проверке благонадежности поставщиков и автоматическому заполнению реквизитов контрагентов в системе электронного документооборота (СЭД). Это стало возможным благодаря интеграции платформы Docsvision через API с сервисом «Контур.Фокус», который аккумулирует актуальные сведения о юридических лицах и ИП из более чем 30 официальных источников.

Поскольку в СЭД обрабатываются все договорные документы с контрагентами, важно иметь в этой системе актуальную информацию о поставщиках и партнерах организации. Реквизиты, благонадежность и учредительные документы необходимо проверять и поддерживать в актуальном состоянии. В результате интеграции Docsvision с «Контур.Фокусом» уменьшается вероятность ошибки при заведении нового контрагента, повышается скорость и точность проверки компании на благонадежность.

Экспресс-отчет в системе Docsvision обозначает факторы риска, на которые нужно обратить внимание при оценке контрагента. Например, исполнительные производства, большая исковая сумма в арбитражных делах и другая информация. Дополнительно можно сформировать сводный аналитический отчет по финансам, который поможет оценить благонадежность контрагента в долгосрочной перспективе.

Совместное решение Docsvision и «Контура» уже оценили первые пользователи. Время, которое раньше уходило на рутинный ввод данных или проверку их актуальности, они могут тратить на более значимые задачи.

Алексей Рождественский, менеджер по развитию бизнеса компании Docsvision, сказал: «Автоматизация бизнес-процессов становится все более гибкой и умной. Современный электронный документооборот — это уже давно не отдельная система, а набор сервисов, которые помогают сотрудникам в их ежедневной работе с документами. Интеграция "Контур.Фокуса" с системой Docsvision — один из примеров таких полезных сервисов. Он позволяет эффективнее управлять рисками при работе с контрагентами в СЭД».