Новый модуль платформы Docsvision повышает продуктивность работы с задачами и документами

Компания «ДоксВижн» выпустила новый модуль «Управление задачами» для CSP-платформы Docsvision. В нем реализованы дополнительные варианты визуализации задач, документов и событий – канбан-доска и календарь. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

Канбан-доска позволяет визуализировать задачи и документы в интерфейсе Docsvision. Карточки на канбан-доске перемещаются по нескольким колонкам, каждая из которых соответствует одному из этапов жизненного цикла задания или документа (например, «в работе», «на согласовании» или «готово»). Такой вариант визуализации помогает рядовому сотруднику видеть свою личную загрузку, а руководителю – отслеживать загрузку подразделения в целом, управлять приоритетами и командной работой.

Календарь позволяет отображать события одного или нескольких пользователей (задачи, встречи, дни рождения и другие) за выбранный период – день, неделю, месяц или год. Источником данных могут выступать карточки Docsvision либо сведения из других информационных систем, передаваемые через открытый API нового компонента.

«Пользователи Docsvision каждый день получают через интерфейс платформы разнообразные задачи – на согласование и подписание документов, ознакомление с ними, выполнение поручений. Новые варианты визуализации дополняют уже существующие в Docsvision инструменты для работы с задачами и помогают повышать как личную, так и командную продуктивность», – сказал Алексей Рождественский, эксперт по продукту компании «ДоксВижн».

Компоненты «Канбан-доска» и «Календарь» настраиваются без использования программирования при помощи low-code инструментов платформы Docsvision.