Новая версия Docsvision AI маскирует корпоративные данные

Компания «ДоксВижн» объявила о выпуске обновлённого сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. В Docsvision AI версии 3.0 появились опция маскировки чувствительных данных, логирование запросов к большим языковым моделям (LLM), программный интерфейс (API) и другие возможности.

Опция маскировки позволяет перед отправкой запроса в облачную LLM-модель заменять чувствительные для бизнеса данные на технические плейсхолдеры. Получив от ИИ ответ, сервис восстанавливает исходные значения. Таким образом, процессы защиты данных становятся «невидимыми» для пользователей и не влияют на удобство работы.

Правила маскировки данных настраиваются под различные виды документов и требования ИБ в конкретной организации при помощи low-code инструментов платформы Docsvision. Маскировку можно задавать по регулярным выражениям (например, реквизитам, паспортным данным), по типам сущностей (адреса, организации, имена) и по спискам слов (с учётом лексем).

«Внедрение корпоративного ИИ нередко сдерживают такие факторы, как высокая стоимость инфраструктуры при работе с локальной LLM-моделью и вопросы информационной безопасности при использовании облачных LLM-моделей. Маскировка данных способна решить обе эти проблемы: можно работать с облачной моделью и при этом не выводить за контур организации чувствительную для бизнеса информацию», – отметил Алексей Рождественский, эксперт по продукту «ДоксВижн».

Новая версия Docsvision AI сохраняет в карточке документа историю запросов к LLM-моделям, что расширяет возможности для контроля и защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Программный интерфейс, реализованный в Docsvision AI 3.0, позволяет использовать ИИ-функции не только из карточки документа, но и внутри прикладных сценариев, маршрутов согласования, интеграций с другими корпоративными приложениями. При помощи API можно встраивать обработку текстов и файлов в бизнес-процессы, передавать параметры запросов, управлять логикой обращения к LLM-моделям.

Кроме того, расширена пользовательская функциональность сервиса. Теперь Docsvision AI даёт возможность сравнивать несколько версий одного файла, сохранять ответы нейросети в карточке документа, оценивать качество ответов при помощи «лайков» и «дизлайков».

Сервис Docsvision AI был впервые представлен в 2025 г. Он позволяет использовать возможности генеративного искусственного интеллекта в решениях на платформе Docsvision. Сегодня в Docsvision AI реализованы 10 сценариев применения ИИ, ускоряющих управление договорами, работу с задачами, организацию совещаний и делопроизводства. Сервис поддерживает различные варианты развёртывания LLM-моделей, в том числе в локальной сети заказчика (on-premise) и облачное в российском контуре.