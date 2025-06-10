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Восточная Техника


Компания «Восточная Техника» - поставщик специализированного оборудования

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 11 793 410 532 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 11 793 410 532 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «Восточная Техника» перешла на налоговый мониторинг с Elma365 1
10.06.2025 Налоговый мониторинг как проект сквозной автоматизации бизнеса: кейс компании «Восточная Техника» 1
17.05.2024 Odyssey Consulting Group предложит компаниям WMS-систему для автоматизации склада российского вендора «ЛТ Менеджмент» 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 2
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos 3
10.07.2014 «Восточная Техника» модернизировала СЭД на базе Docsvision SharePoint Edition 2
01.07.2014 Orange Business Services модернизировал дата-центр «Восточной Техники» 2
25.11.2013 Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике» 2
16.04.2013 «Восточная Техника» оптимизировала продажи и обслуживание клиентов на базе Microsoft Dynamics AX 3
12.09.2012 «Восточная Техника» управляет арендным бизнесом с помощью Microsoft Dynamics AX 3
06.02.2012 «Восточная техника» автоматизировала службу ИТ-поддержки с помощью LANDesk Service Desk 1
07.12.2011 «Восточная Техника» автоматизирует работу с документами на базе DocsVision 1
09.10.2009 21 октября в Москве состоится Microsoft Dynamics Forum 2009 1
06.10.2009 21 октября в Москве состоится Microsoft Dynamics Forum 2009 1
02.10.2009 21 октября в Москве состоится Microsoft Dynamics Forum 2009 1
01.11.2007 Первое внедрение Dynamics AX 4.0: как это было 2
17.10.2007 Соединяем технику: что нужно знать о кабелях 1
01.10.2007 Дилер Caterpillar в России внедрил Microsoft Dynamics AX 4.0 2
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России 1
01.07.2004 Fujitsu Siemens LifeBook P7010 – эксклюзивный тест уникальной модели 1

Публикаций - 20, упоминаний - 32

Восточная Техника и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24874 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11439 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4543 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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