Герман Александр
Герман Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24625 3
|Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 3
|Microsoft Dynamics 1175 3
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
|Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
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