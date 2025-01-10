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Герман Александр



10.01.2025 Система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала свыше 92 тыс. аварийных вызовов автомобилистов в службы спасения за 2024 год 1
09.10.2009 21 октября в Москве состоится Microsoft Dynamics Forum 2009 1
06.10.2009 21 октября в Москве состоится Microsoft Dynamics Forum 2009 1
02.10.2009 21 октября в Москве состоится Microsoft Dynamics Forum 2009 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Герман Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 3
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 3
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 3
Метрополис ТРК 53 3
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 3
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 194 3
Управление финансами - Financial management 607 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Microsoft Dynamics 1175 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Ларина Надежда 3 3
Лисоволик Ярослав 3 3
Прянишников Николай 292 3
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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