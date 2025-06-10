«Восточная Техника» перешла на налоговый мониторинг с Elma365

Компания «Восточная Техника», поставщик специализированного оборудования, внедрила платформу Elma365 и перешла на режим налогового мониторинга. Этот стратегический шаг стал важной частью программы цифровой трансформации компании.

Компания выбрала платформу, которая закрывает ключевые задачи в рамках налогового мониторинга «из коробки»: архивирование, цифровой документооборот, интеграция с операторами ЭДО, поддержка сценариев взаимодействия с АИС «Налог-3», а также Low-code-инструменты для последующей адаптации системы.

«При детальной проработке проекта и составлении технического задания выяснилось, что все требования одинаково важны и неразрывно связаны между собой. Ведь налоговый мониторинг требует высокого уровня цифровизации и автоматизации в компании. Иначе есть вероятность, что проект превратится в фактор дополнительных издержек и расходов», — сказала Ирина Гончарова, заместитель финансового директора и менеджер проекта.

Цифровизация затронула не только техническую реализацию, но и оргструктуру: «Перед компанией стоял вопрос: как это реализовать? Причем не только с технической точки зрения, но и с организационно-административной. Было понятно, что нужно цифровую автоматизированную обработку документов встраивать в существующие бизнес-процессы, чтобы не наращивать расходы», — отметил Кирилл Парубец, финансовый директор компании «Восточная Техника».

«Решением стал единый цифровой путь документа: от поступления и распознавания до интеграции в ERP и публикации в витрине налогового мониторинга. «Такие требования и подход к выбору платформы и поставщика дали бы компании существенно больше возможностей, чем только работа в режиме налогового мониторинга на базе отдельных решений», — сказала Ирина Гончарова.

Выбор Elma365 был стратегическим: «Мы рассматривали проект перехода на налоговый мониторинг, в том числе, как повод шире посмотреть на автоматизацию процессов. От выбора решения зависело, как компания будет идти в цифровое будущее, не увеличивая непродуктивную административную нагрузку на бизнес», — отметил Кирилл Парубец.

В ходе проекта «Восточная Техника» протестировала все сценарии взаимодействия с АИС «Налог-3» и подписала необходимые протоколы с ФНС. Реализация сопровождалась доработками, изменением требований, работой с командой Elma365 и специалистами ГНИВЦ.

«Самым сложным в проекте оказалась не техническая реализация или сложности разработки, хотя и это тоже было. Самым трудным стало — культурная трансформация бизнеса и сотрудников вместе с внедрением решения и запуском в эксплуатацию», — сказала Ирина Гончарова.