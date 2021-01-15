В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service

Системный интегратор и разработчик Navicon автоматизировал управление полевым сервисом компании «Восточная техника» на базе платформы Microsoft Dynamics 365 и решения Field Service. Все сервисные инженеры получили единый интерфейс для работы, в котором можно оперативно получать назначенные наряды и фиксировать их выполнение. В свою очередь, руководители теперь могут отслеживать работу полевых сотрудников в режиме онлайн. Использование решения значительно повысило производительность работы всего сервисного подразделения компании.

«Восточная техника» – официальный дилер компании Caterpillar, производителя строительной, горной, карьерной техники, а также машин для дорожного строительства. Компания ведет работу в Западной и Восточной Сибири, Якутии, Магаданской области, Камчатском крае и на Чукотке. Сервисная территория «Восточной техники» является самой большой дилерской территорией Caterpillar в мире.

У компании есть большое сервисное подразделение, которое проводит ремонт техники, восстановление компонентов и инспектирование, позволяющее спрогнозировать необходимость обслуживания продукции Cat в будущем. Сервисные работы выполняются как в сервисных центрах «Восточной техники», так и на площадках клиентов. Ранее механики фиксировали результаты работы в письменном виде, после чего документы уходили к сервисным администраторам, которые загружали информацию в Microsoft Dynamics AX. Чтобы повысить прозрачность работы полевых сотрудников и снять с них нагрузку, связанную с документооборотом, руководство «Восточной техники» приняло решение автоматизировать процессы, связанные с управлением полевыми силами и планированием их работы.

Проект реализовал системный интегратор Navicon. Для внедрения была выбрана платформа Microsoft Dynamics CRM, на базе которой развернули и настроили решение Field Service. В CRM-систему импортировали всю активную клиентскую базу, договоры и активы «Восточной техники», а также информацию о продуктах. Благодаря этому сотрудники компании получили возможность выполнять всю работу по каждому наряду в одном приложении.

После пилотного внедрения специалисты Navicon внесли в Field Service ряд доработок, чтобы решение полностью соответствовало потребностям «Восточной техники». В частности, бизнес-процесс по работе с заказ-нарядами у компании отличается от того, что реализован в стандартной версии Field Service. Поэтому ИТ-команда отключила часть механизмов стандартного процесса и разработала новые. Также она реализовала двухстороннюю интеграцию нового решения с Microsoft Dynamics AX.

Через некоторое время в связи с планами по развитию «Восточной техники» было принято решение о переносе новых инструментов в облако. Всего за месяц проектная команда развернула Microsoft Dynamics CRM и Field Service в облачной среде.

В результате сервисные инженеры «Восточной техники» получили единый интерфейс для работы. В приложении Field Service Mobile, установленном на их рабочих смартфонах, они оперативно получают назначенные им задания со всей нужной информацией, а после их выполнения сообщают о результатах работы, и данные тут же попадают в Microsoft Dynamics AX, где с ними могут ознакомиться сервисные администраторы.

«Быстрый доступ ко всей информации с мобильного устройства, отсутствие необходимости в работе с бумажной отчетностью и, как следствие, устранение дублированного ввода данных – все это существенно повысило производительность наших полевых сотрудников. Также новое решение оказалось очень полезным для их руководителей: теперь они получают доступ к результатам работы и различным средствам отчетности в режиме реального времени», – сказал Роман Давыдов, руководитель отдела информационных технологий компании «Восточная техника».

«Ранее Microsoft Field Service не внедряли на территории России, поэтому перед нами стояла задача адаптировать лучшие практики к российским бизнес-процессам. Кроме того, внедрение происходило удаленно, так как наша ИТ-команда находится в Москве, а головной офис "Восточной техники" – в Новосибирске. Несмотря на эти факторы, нам удалось реализовать интересный и полезный для бизнеса проект благодаря опыту наших специалистов в автоматизации сервисных процессов, помощи специалистов Microsoft по Field Service, а также активному участию в работе команды "Восточной техники"», – отметила Софья Тотмакова, лидер практики CRM&RPA в компании Navicon.