Чеснова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


Market.CNews. BPM-системы 2024 1
27.06.2024 Без BPM-системы никуда. Опыт масштабной цифровизации бизнес-процессов в российской ИТ-компании 1
10.07.2014 «Восточная Техника» модернизировала СЭД на базе Docsvision SharePoint Edition 1
01.07.2014 Orange Business Services модернизировал дата-центр «Восточной Техники» 1
07.12.2011 «Восточная Техника» автоматизирует работу с документами на базе DocsVision 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Чеснова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Восточная Техника 20 3
Docsvision - ДоксВижн 1023 3
Comindware - Колловэар 167 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 364 2
8728 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Utilex - Утилекс 47 1
Microsoft Corporation 25046 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
Visiology - Визиолоджи 81 1
ECMGroup.Pro - ЕСМ Групп Про 15 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 3
Caterpillar - 90 3
IKEA - ИКЕА 162 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 4
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 426 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 2
Оцифровка - Digitization 4812 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1067 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1367 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Управляемость - Manageability 1862 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 223 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2750 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1130 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1233 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1363 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2782 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 606 2
Docsvision SharePoint Edition 6 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 343 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 324 1
Visiology ИАС BI-платформа 39 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 217 1
Docsvision СЭД - ECM-система 242 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 1
Фоменко Евгений 1 1
Россия - Восточная Сибирь 299 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1019 3
Россия - СФО - Новосибирск 4546 2
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Беларусь - Минск 665 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1209 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1716 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
Экономический эффект 1158 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
