Россия СФО Кемеровская область Междуреченск
СОБЫТИЯ
|20.05.2025
|
Новые базовые станции «МегаФона» улучшили связь в Междуреченске
Абонентам «МегаФона» в Междуреченске Кемеровской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом 4G и гол
|30.01.2025
|
МТС расширила сеть гигабитного интернета в пригороде Междуреченска
ПАО «МТС» сообщает о расширении сети скоростного домашнего интернета и циврового ТВ в Междуреченске. Доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с получили жители поселка Чульжан. Кроме того, гости расположенных в этом же районе оздоровительного комплекса «Фантазия» и санатория-профилак
|08.10.2024
|
МТС прокачала сеть LTE для горняков угольного разреза в Междуреченске
ими и пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами. Теперь сеть LTE покрывает 100% территории «Междуреченского», включая административно-бытовые комбинаты, места общего пользования и поле
|26.09.2024
|
МТС модернизировала интерактивное телевидение в Междуреченске
МТС сообщает о модернизации цифрового домашнего ТВ в Междуреченске. Горожане по-прежнему смогут смотреть привычные каналы и управлять эфиром. Вместе с тем современное телевидение дает возможность смотреть контент из интернета и играть в видеоигры
|24.07.2024
|
МТС запустила систему умных камер видеонаблюдения в Междуреченске
оперативность реагирования на различные внештатные ситуации и помогает в поиске пропавших людей. В Междуреченске МТС установила первые умные камеры в 2022 г.: одна из них следит за безопасност
|16.08.2023
|
Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске
опасность на объекте ЖКХ и помогают оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Об этом CNews сообщили представители МТС. Карайский водозабор на реке Томь – важный объект жизнеобеспечения Междуреченска, снабжающий весь город чистой питьевой водой. На территории предприятия общей площадью более 70 тыс. кв. метров находятся водозаборные сооружения, насосно-фильтровальные станции,
|01.06.2023
|
МТС расширила систему облачного видеонаблюдения на улицах кузбасского Междуреченска
ет о расширении системы облачного видеонаблюдения в третьем по площади городе Кемеровской области – Междуреченске. 15 камер, дополнительно установленных на площадях, в парках и на оживленных пе
|09.10.2020
|
МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора
МТС) заплатила 360 млн руб. за 97,4% акций оператора фиксированной связи РИКТ, работающего в городе Междуреченск Кемеровской области. Эта информация следует из документов МТС. Сделка произошла
|24.09.2020
|
МТС и Междуреченский водоканал приступили к «умному» учету воды
ческую привлекательность за счет внедрения инновационных сервисов МТС. Подобная работа развернута в Междуреченске неслучайно. Весной прошлого города город вошел в число участников проекта Минст
|26.05.2004
|
Система "Город" внедряется в Кемеровской области
В городе Междуреченск (Кемеровская область) введена в эксплуатацию система коммунальных платежей "Горо
