Россия СФО Кемеровская область Междуреченск

Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск

СОБЫТИЯ


20.05.2025 Новые базовые станции «МегаФона» улучшили связь в Междуреченске

Абонентам «МегаФона» в Междуреченске Кемеровской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом 4G и гол
30.01.2025 МТС расширила сеть гигабитного интернета в пригороде Междуреченска

ПАО «МТС» сообщает о расширении сети скоростного домашнего интернета и циврового ТВ в Междуреченске. Доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с получили жители поселка Чульжан. Кроме того, гости расположенных в этом же районе оздоровительного комплекса «Фантазия» и санатория-профилак
08.10.2024 МТС прокачала сеть LTE для горняков угольного разреза в Междуреченске

ими и пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами. Теперь сеть LTE покрывает 100% территории «Междуреченского», включая административно-бытовые комбинаты, места общего пользования и поле

26.09.2024 МТС модернизировала интерактивное телевидение в Междуреченске

МТС сообщает о модернизации цифрового домашнего ТВ в Междуреченске. Горожане по-прежнему смогут смотреть привычные каналы и управлять эфиром. Вместе с тем современное телевидение дает возможность смотреть контент из интернета и играть в видеоигры
24.07.2024 МТС запустила систему умных камер видеонаблюдения в Междуреченске

оперативность реагирования на различные внештатные ситуации и помогает в поиске пропавших людей. В Междуреченске МТС установила первые умные камеры в 2022 г.: одна из них следит за безопасност
16.08.2023 Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске

опасность на объекте ЖКХ и помогают оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Об этом CNews сообщили представители МТС. Карайский водозабор на реке Томь – важный объект жизнеобеспечения Междуреченска, снабжающий весь город чистой питьевой водой. На территории предприятия общей площадью более 70 тыс. кв. метров находятся водозаборные сооружения, насосно-фильтровальные станции,

01.06.2023 МТС расширила систему облачного видеонаблюдения на улицах кузбасского Междуреченска

ет о расширении системы облачного видеонаблюдения в третьем по площади городе Кемеровской области – Междуреченске. 15 камер, дополнительно установленных на площадях, в парках и на оживленных пе
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора

МТС) заплатила 360 млн руб. за 97,4% акций оператора фиксированной связи РИКТ, работающего в городе Междуреченск Кемеровской области. Эта информация следует из документов МТС. Сделка произошла

24.09.2020 МТС и Междуреченский водоканал приступили к «умному» учету воды

ческую привлекательность за счет внедрения инновационных сервисов МТС. Подобная работа развернута в Междуреченске неслучайно. Весной прошлого города город вошел в число участников проекта Минст
26.05.2004 Система "Город" внедряется в Кемеровской области

В городе Междуреченск (Кемеровская область) введена в эксплуатацию система коммунальных платежей "Горо

Публикаций - 69, упоминаний - 86

Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

