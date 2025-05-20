Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск

МТС расширила сеть гигабитного интернета в пригороде Междуреченска ПАО «МТС» сообщает о расширении сети скоростного домашнего интернета и циврового ТВ в Междуреченске. Доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с получили жители поселка Чульжан. Кроме того, гости расположенных в этом же районе оздоровительного комплекса «Фантазия» и санатория-профилак