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Axelot разработал для АО «Междуречье» новую модель складской логистики

Axelot разработал для АО «Междуречье» новую модель складской логистики. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

АО «Междуречье» — российская угледобывающая компания, которая занимается добычей антрацита открытым способом в Кузнецком угольном бассейне. Входит в структуру «Новой горной управляющей компании» (ранее — ООО «Группа Сибуглемет»). Штаб-квартира и основные добывающие и производственные мощности компании находятся в Междуреченске (Кемеровская область). В настоящее время горняки АО «Междуречье» ежегодно добывают 10 млн тонн ценных, востребованных на мировом рынке марок угля.

Текущее складское хозяйство АО «Междуречье» — это складской комплекс, состоящий из разрозненных и удаленных друг от друга складов: основного, оборотного и склада автобазы. Также используется уличное хранение, что вносит дополнительные трудности в процесс централизованного управления запасами. Взвесив все «за» и «против», руководство АО «Междуречье» приняло решение построить новое складское хозяйство, лишенное недостатков текущего.

К строительству новой площадки компания подошла комплексно. Для того чтобы учесть всевозможные факторы, влияющие на логистические процессы, она пригласила профессионалов в своем деле, обладающих обширным опытом ведения подобных проектов, — специалистов Axelot.

Эксперты провели обследование текущего складского хозяйства, учли выявленные недостатки и пожелания заказчика и разработали проект нового склада.

Ключевое изменение, которое позволит наиболее эффективно использовать площади хранения, снизить трудоемкость складских операций и, как следствие, сократить численность персонала, заключается в объединении разрозненных складских зон под одной крышей. При этом специалисты Axelot обосновали заказчику полный отказ от уличного хранения.

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Грузопотоки предложено разделить на четыре основные группы. Для каждой из них Axelot рассчитал прогнозируемый объем хранения и грузооборот, учитывая ожидаемый рост на пятилетний период.

При разработке нового склада проектная команда уделила особое внимание сохранению уже имеющегося оборудования и эффективному использованию доступного пространства. Также на новом складе предусмотрено использование мостовых и козловых кранов, что значительно упростит процесс перемещения грузов и обеспечит более высокую производительность.

Новый склад, спроектированный в соответствии с рекомендациями Axelot, позволит АО «Междуречье» значительно увеличить производительность логистики и оптимизировать затраты на фонд оплаты труда.

В настоящий момент компания находится на этапе выбора места для строительства новой площадки. Однако уже сейчас АО «Междуречье» и Axelot обоюдно подтвердили готовность продолжить сотрудничество в рамках внедрения WMS и реализовать все поставленные задачи для достижения максимальной эффективности складской логистики.

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