МТС на треть ускорила мобильный интернет в Юрге

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети мобильной связи в Юрге. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт 4G (LTE) скорость мобильного интернета во всем городе выросла в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи особенно заметно в густонаселенном микрорайоне № 4, в парке имени Пушкина и на площади Советов, в историческом центре города. Интернетом МТС на новых скоростях также можно воспользоваться на железнодорожном вокзале Юрга-1 – узловой станции Транссиба, от которой отправляются поезда в Москву, Владивосток, Сочи, Красноярск, Томск, Новосибирск и т. д.

Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы в HD-качестве. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

«В Юрге мы фиксируем рост трафика в 4G, поэтому усилили мобильную сеть на территории всего города, чтобы жители могли с комфортом пользоваться привычными онлайн-сервисами. Кроме того, высокоскоростной мобильный интернет позволяет цифровизировать бизнес-процессы на предприятиях: внедрять системы видеонаблюдения, мониторинга транспорта, учета коммунальных ресурсов и так далее», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Ранее в 2023 г. МТС провела рефарминг в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Шерегеше.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.