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МТС в Кузбассе прокачала сеть в популярных местах отдыха у воды

Цифровая экосистема МТС развернула сеть LTE в бухте «Ассоль» и парке «Приморский» в Беловском городском округе. В результате скорость мобильного интернета в популярном у кузбассовцев месте пляжного отдыха и проведения массовых стартов выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бухта «Ассоль» в часе езды от Кемерова открылась в 2020 г. в поселке Инской на берегу водохранилища Беловской ГРЭС СГК, известного как Беловское море. В этом же году облагородили разбитый рядом парк «Приморский».

Сеть LTE МТС покрывает всю территорию парка и бухты, а также санатория «Инской» с открытым теплым бассейном, который работает круглый год.

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«За последние годы бухта «Ассоль» стала одним из самых привлекательных мест для отдыха у воды среди кузбассовцев и не только. Судя по наши большим данным, в прошлом году на благоустроенном берегу Беловского моря отдыхали жители соседних регионов – Новосибирской области, Алтайского края, республики Хакасия. А спортивные мероприятиям различного масштаба могут собирать здесь одновременно сотни человек. Чтобы кузбассовцы и гости региона могли пользоваться скоростным интернетом даже в часы пиковых летних нагрузок, мы развернули в районе бухты «Ассоль» и парка «Приморский» сеть LTE», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В разгар пляжного сезона МТС модернизировала мобильную сеть и в других местах активного отдыха у воды в Кузбассе, разогнав скорость мобильного интернета в среднем на 20%. Например, в Кемерове можно заниматься сапсерфингом, вейкбордингом и при этом легко серфить в сети на берегу Красного озера, а в Новокузнецке – в вейк-парке в Заводском районе. В Междуреченске МТС прокачала LTE на всем протяжении популярного маршрута для сплава на надувных лодках по Томи: от поселка Майзас до города.

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